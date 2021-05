Spirulina nedir? Spirulina faydaları nelerdir?

Beslenme konusunda bundan 5 ya da 10 yıl önceki halinden daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun? Ya da adını hiç duymadığın besin kaynakları, şimdilerde hayatının olmazsa olmazlarından mı? Evet, beslenmeye dair her geçen gün yeniliklere açık olmak gerekiyor. Ben de bu konuda kendimi hep güncel tutmaya gayret ediyorum elbette. Yıllar öncesinde inek sütü tüketmek çok normalken, şimdi bitki bazlı versiyonlarına şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum mesela. Zira işin içine çevre ve hayvan sağlığı da eklendiğinde beslenme şeklimizde kesinlikle değişikliğe gidilmesi gerekli. Son zamanlarda radarıma aldığım bir süper besinden bahsetmek istiyorum bugün. Bir deniz yosunu türü olan, mavi-yeşil algler olarak adlandırılan siyanobakteri adı verilen bir bakteri türünden gelen spirulina hem içerdiği vitaminlerle hem de yararlarıyla süper besin unvanını kazanıyor. Toz halinde satılan versiyonlarıyla sabah hazırladığın smoothie’lere ya da juice’lara katabilir, kapsül formlarıyla ise de bu süper gıdadan yararlanabilirsin. Burada dikkat edilmesi gereken, her şeyin fazlasının zarar olduğu. Bu sebeple spirulina kullanırken dozajını iyi ayarlamak şart. Günlük olarak 1 çay kaşığı tüketerek işe başlayabilirsin. Peki, bunu tükettiğim takdirde vücudumda ne gibi faydalar elde ederim diye soracak olursan, hemen faydalarına geçelim.

Süper gıda görevinde

B1, B2 ve B3 vitaminleri, demir, magnezyum, potasyum açısından zengin olan spirulina, bu özelliği sayesinde de süper gıda görevi görüyor. İhtiyaç duyulan temel amino asitleri karşılarken, güçlü bir anti-enflamatuar olma özelliği de taşıyor.

Bitki bazlı protein için ideal

Spirulina, ayrıca bitki bazlı güçlü bir protein kaynağı olarak da biliniyor. Böyle bir kaynak olması sayesinde vegan beslenenler için mutlaka değerlendirilmesi gereken türden.

Kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcıdır

Spirulina ayrıca kan şekeri dengesini geliştirmeye yardımcı olabilir. Tip 2 diyabetli 25 hastayla yapılan küçük bir çalışma, günde 2 gram spirulina’nın kan şekeri düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Antioksidan özelliğe sahip

Antioksidanlar, hücrelerimize ve hatta DNA'mıza zarar verme potansiyeline sahip olan oksidatif stresle savaşır. Oksidatif stres, vücuttaki yağlı yapılara zarar verebilir. Spirulina ise çok güçlü bir antioksidan olduğundan, LDL'nin (düşük yoğunluklu lipoprotein - "kötü" kolesterol) oksitlenmesini önlemeye yardımcı olur.

Kalp sağlığını da destek verir

LDL konusunda spirulina, "kötü" kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olurken "iyi" kolesterol yani HDL seviyelerini desteklediği de biliniyor. Ayrıca vücudun nitrik oksit üretimi üzerindeki olumlu etkisi sayesinde, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kanın daha hızlı ve kolay akmasına yardımcı oluyor.

Anemiye karşı etkili

Kandaki hemoglobin veya kırmızı kan hücrelerinde azalma ile ortaya çıkan anemi, hayat kalitesini oldukça etkileyen bir durum. Anemisi olan 40 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada spirulina takviyelerinin kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin içeriğini artırdığını ve bağışıklık fonksiyonunu iyileştirdiğini gözlemliyor.

Toksinlerin atılmasını sağlar

Spirulina, kurşun, civa ve diğer ciddi zararlı toksinleri dışarıda tutar. Bu kadar iyi çalışmasının nedeni ise toksinlere bağlanma ve onları vücuttan atma konusunda özellikle iyi olan proteinler ve peptitler içermesidir.

Alerji semptomlarını azaltabilir

Çevresel faktörler alerjilerini hızlandırıyorsa, spirulina harekete geçerek onlarla savaşabilir. Alerjiden muzdarip 127 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, günde 2 gram spirulina’nın, burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi yaygın semptomları azaltmaya yardımcı olduğu görülüyor.

