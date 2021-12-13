Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
13 Aralık 2021 Pazartesi

Adaçayı mucizesi

Neden adaçayı tütsülüyorum? Evet, teknoloji çağında yaşıyoruz ve her şeyin olmasa da çoğu problemin tıbbi bir çözümü mevcut. Ancak yine de alternatif yollardan yardım almak, kendimizi biraz daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Sence de öyle değil mi? En basitinden mide bulantısı hissettiğinde nane limon kaynatmak gibi… Basitmiş hissi veren ancak derinlerde gerçekten faydası dokunan bu alternatif yollara, bitkiler sayesinde de yön vermek mümkün. Bugün ele almak istediğim ve gerçekten etki ettiğine inandığım bitki ise adaçayı… Soğuk algınlığında çayı yapılarak boğaz ağrısına deva olan adaçayının işe yaradığı tek nokta elbette ki bu değil. Üstelik sadece vücuda değil ruha da iyi gelen bir bitki. Tarihsel olarak kullanımına baktığımızda kaygı ve depresyon, soğuk algınlığı, sindirim şikâyetleri ve daha fazlası için kullanılmış adaçayı. O zaman tek tek nelere fayda ettiğini öğrenmeye ne dersin?


Vücuduna Sağlayacağı Faydalar

- Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengin olan adaçayının bu özelliği, yapılan bir çalışmayla da kanıtlanmış durumda.


- Yine aynı çalışmayla birlikte günde iki kez adaçayı çayı tüketmek, LDL kolesterolü ve toplam kan kolesterolünü düşürürken, iki hafta sonra iyi yani HDL kolesterolü yükseltmiş.


- Adaçayı, diş plağının büyümesini teşvik eden mikropları öldürebilen antimikrobiyal özelliğe de sahip.


- Sıcak basması veya sinirlilik gibi menopoz semptomlarının yoğunluğunu ve sıklığını azaltmaya yardımcı oluyor.


- Hem genç hem de yaşlı yetişkinlerde adaçayı, hafızayı kuvvetlendirmeye ve beyin işlevini arttırmaya destek görevi görüyor.


- Adaçayının ağız, kolon, karaciğer, göğüs, deri ve böbrek de dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşabileceği kanıtlanmış.


- Havayı böcek ve bakterilerden temizlemeye yardımcı olan adaçayı, bu sayede astım, alerji, bronşit ve diğer solunum rahatsızlıkları olanlar için de önemli bir bitki. Ancak herhangi bir solunum rahatsızlığı yaşanmaması adına adaçayı yakılan odaya girmeden önce duman temizlenene kadar beklemekte fayda var.



Ruhuna Sağlayacağı Faydalar

- Adaçayı yakmanın olumsuz düşünceleri ve toksitliği engellediğine inanılıyor.


- Geleneksel kültürlerdeki şifacılar tarafından da ruhsal ikilemleri çözmek için de adaçayı kullanıyormuş. Bu sebeple adaçayı yakmanın sezgileri kuvvetlendirdiği de bilinen ruhsal faydalarından.


- Eğer son zamanlarda kendini depresif hissediyorsan, adaçayı yakarak gerçekleştireceğin bir meditasyonla bu kötü ruh halinden kurtulmayı deneyebilirsin.


- 2014 yılında yapılan bir araştırma, bazı kültürlerde anksiyete, depresyon ve duygu durum bozukluklarını tedavi etmek için adaçayı kullanıldığını ortaya koyuyor.


- Adaçayı, beyindeki belirli reseptörleri aktive eden bileşikler açısından da zengin. Bu reseptörler, duygu durum seviyelerini yükseltmekten, stresi azaltmak ve hatta ağrıyı hafifletmekten sorumludur.


- Uyku bozukluları ortadan kaldırmak amacıyla da adaçayı kullanılabiliyor.






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PMID: 19865527


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Medicinal plants for the treatment of “nervios”, anxiety, and depression in Mexican Traditional Medicine, S. Laura Guzmán GutiérrezRicardo Reyes ChilpaHerlinda Bonilla Jaime

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