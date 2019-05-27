Deniz Alayat

Yazar hakkında:
Kurumsal yaşamda aşırı stres altında çalışırken kanser olduktan sonra hayatımın yönünü değiştirdim. Ruh-zihin-beden ilişkisini keşfetmeyi ve sağlıklı yaşam alanında çalışmayı seçtim. Hikayemi anlatırken başkalarının da hikayelerine dokunabilmeyi istiyorum. Kitapları, Ursula K. Le Guin’i, yürümeyi, sabahları kahve kokusunu, hayal kurmayı, denizi, dans etmeyi, seçilmiş ailemi, sohbet etmeyi, dinlemeyi, sessizliği, erken saatlerde uyanmayı, seyahat etmeyi ve kendim olabilme cesaretine sahip olabilmeyi seviyorum.