Yemekleri daha lezzetli hale getirecek 5 kokulu ot

Bu aralar dönüp dolaşıp aynı şeyleri pişirdiğimi ve birden mutfaktan çok sıkıldığımı fark ettim. Beni bıraksanız, gerçekten bir ay mutfağa girmeyebilirim o kadar sıkılıyorum bazen. Gruplarda da genelde bu sorundan sıkça konuşuyoruz, hepimiz evde ne pişirsek derdindeyiz. Akşama yemekte ne var, artık yerini öğlen yemekte ne var, kahvaltıda ne var gibi bitmeyen bir döngü haline geldi. Ben de baktım yine sıkkınlık döngüsüne girdim, öfleyip püflemeye başladım. Hemen temel bilgilerime geri döndüm ve kendime sordum. Öğlen ya da akşam fark etmeksizin yemek hazırlarken yaşadığım sıkıntılar arasında neler var? Aslında bu soruyla beraber aralıklı oruca döndüm, çünkü böylelikle daha az öğün planlıyorum. Ayrıca farklı tatlar yaratabiliyor olmak en çok karşılaşılan problemlerden. Burada çoğunlukla ihmal edilen bir şey gözlemledim zaman içinde. O da değişik lezzetlerin kapısını aralayan bitkilere bu ara pek de yer vermeyişim… Hâlbuki tuz ve karabiber nasıl hazırladığın yemeklerin olmazsa olmazı gibiyse, bitkiler de kokulu otlar da böyle bir yere sahip olmalı aslında. Bu sadece damak tadını ilgilendiren bir yol da değil sadece. Aynı zamanda sağlığını güçlendirebilmen ve hastalıkları önleyebilmen için de en basit yollardan biri. Mutfakta yer almadan yüzyıllar önce tıbbi özellikleri sebebiyle de sıkça kullanılan bitkiler sayesinde, belki de ekstra vitaminler kullanmana bile gerek kalmayacak. Üstüne üstlük bu nane, maydanoz gibi bitkileri illa dışardan satın alman gerekmiyor. Evinin bir köşesinde de kendin doğal bir şekilde yetiştirebilirsin. Sevgiyle yetiştirdiğin bu bitkilerin hazırladığın yemeklere nasıl bir lezzet katacağını düşünsene? Post görsellerinde seçtiğim, yemeklerimizi daha lezzetli ve sağlıklı hale getireceğini düşündüğüm 5 bitkiyi paylaşıyorum. Senin önerilerin neler, bu aralar öğünleri renklendirmek için neler yapıyorsun? Birbirimize ipucu verelim ki rahat edelim.

Fesleğen

Antioksidan, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olan fesleğen, makarnadan salataya birbirinden farklı yemeklere tat katmak için birebir. Burada vermek istediğim küçük bir tüyo var ayrıca. Fesleğeni buzdolabına koyduğunda yaprakları solabilir ve tazeliği bozulabilir. Bunun için mutfak tezgahında bir bardak suda saklamak en iyisi.

Dereotu

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok dereotunun kabul. Ancak faydaları o kadar güçlü ki, kesinlikle değerlendirilmeyi hak ediyor. Vücutta kansere neden olabilen yabancı maddeleri detoksifiye eden dereotu, metabolizmayı hızlandırmaktan regl düzensizlikleri dengelemeye önemli etkilere sahip.

Rezene

Vücuda C vitamini, doyurucu lif ve potasyum sağlayan rezene, kalbin ve böbreklerin normal şekilde çalışmasına da yardımcı oluyor. Rezenenin yapraklı kısmı daha çok balık yemeklerinde ve çorbalarda kullanılırken, soğan kısmı ise çiğ şekilde salatada tüketilebiliyor.

Mercanköşk

Kekik ailesinin bir üyesi olan mercanköşk, gerçek bir magnezyum kaynağı. Ayrıca düzenli olarak tüketildiğinde osteoporoz ve yüksek tansiyonu önlemeye de yardımcı oluyor. En çok da çorba ve et yemeklerine yakıştığına da eklemek gerek.

Biberiye

Hazımsızlık ve bağırsak problemlerine karşı iyileştirici bir etkisi bulunan biberiyenin idrar söktürücü özelliği de bulunuyor. Kansere karşı koruyucu etkisi ve güçlü bir iltihap önleyici olması da diğer artıları arasında. Özellikle fırında pişireceğin her türlü yemek için ise biberiyeyi kesinlikle değerlendirmelisin.