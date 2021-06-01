Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
01 Haziran 2021 Salı

Şeker krizlerini önlemeye yardımcı olacak baharatlar

Bu aralar acayip tatlı krizine giriyorum. Ben de bu isteğimi biraz azaltabilmek için baharatlardan güç almaya başladım. Senin de böyle tatlı krizlerin oluyorsa, okumaya devam...


"Peki, nasıl olacak?" diye sorarsan, doğanın bize sunmuş olduğu baharatları doğru şekilde kullanarak. Toprakta yetişen gıdaların antienflamatuar özellikleri, insülin duyarlılığını geri kazandırır böylece leptin gibi tokluk hormonları iyi çalışır. Sonuç olarak, şekere olan istek azalır. Ayrıca, rafine şekeri birkaç hafta bile olsa tüketmemek veya azaltmak, beynin ödül devrelerini daha az şeker istemek için sıfırlayabilir. Son olarak, bu gıdalardaki lif, mikrobiyomdaki iyi bakterileri besleyerek şeker arzusunu azaltabilen daha sağlıklı bir duruma geçirir. Şimdi sıra hangi baharatlara odaklanman gerektiğinde!


Karabiber: Anti-enflamatuar piperine sahiptir.

Sumak: İltihabı çeşitli şekillerde engeller.

Zerdeçal: İltihabı engeller ve bağırsak zarının bütünlüğünü destekler.

Kakule: Çiçek ve tatlı benzeri notaları ile şeker ihtiyacını azaltır.

Kırmızı biber: İltihabı azaltan ve bağırsaklarımızda sağlıklı bakterileri artıran kapsaisin içerir.

Karanfil: İnsülin duyarlılığını artırabilen nigrisin içerir.

Tarçın: Anti-enflamatuar olan ve insülin sinyalini geliştiren sinnamaldehit içerir. Düşük karaciğer toksin seviyesi için gerçek tarçın kullanmak ise önemli.

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