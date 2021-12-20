Zerdeçal şifası

Zerdeçal 4000 yılı aşkın bir süredir hem gıda hem de ilaç olarak saygı görüyor ve modern tıp şimdi bunun nedenini anlatıyor. Zerdeçal üzerine yapılan araştırmalar, bu baharatın yeni faydalarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. İşte bu şaşırtıcı baharatın araştırılmış özelliklerinden bazıları:

Antienflamatuvar

Zerdeçalın aktif bileşeni olan curcumin, inflamasyon orkestrasının ana şefi olan NF-kappaB'yi bloke eder. Kısa süreli iltihaplanma kronikleştiğinde, vücudumuza zarar verir ve çeşitli hastalıklara zemin hazırlar. Zerdeçal ve doğadan gelen diğer anti-enflamatuar hediyeler bu konuda yardımcı olabilir.

Kanser savaşçısı

Curcumin laboratuvar ortamlarında da görüldüğü üzere, akciğer, meme, deri ve kolon kanserlerini yavaşlatır.

Beyin sağlığını geliştirme

Curcumin, bitki kaynaklı ALA'nın beyindeki esansiyel omega 3 yağ DHA'sına dönüştürülmesine yardımcı olabilir. Laboratuvar modellerinde anksiyete düzeylerini azalttığı da gözlemlenmiş ayrıca. Veganlar ve vejeteryanlar, bitki bazlı omega 3 bakımından zengin yiyeceklerin tadını ortaya çıkarmak için zerdeçalı değerlendirebilir.

Bağırsak iyileştirici

Curcumin, bütünlüğünü korumak ve sızıntılı bağırsakları önlemek için GI yolunu kaplayan hücreler arasında sıkı bağlantı sağlayan bir protein olan Bağırsak Alkalin Fosfataz seviyelerini arttırır. Curcumin ayrıca sindirimi arttırıcı özelliğe de sahip.

Anksiyete, depresyon, alzheimer, parkinson düşmanı

Curcumin, anti-enflamatuar etkileri yoluyla potansiyel olarak TSSB ve depresyon semptomlarını engellemeye yardımcı olabilir. Ama bunun için de detaylı deneyler şart tabii ki.

Referanslar:

PMID: 17211725 Curcumin, Mary S. Easton UCLA Alzheimer Translation Center

PMID: 23633828

PMID: 32286941

PMID: 17569207

https://doi.org/10.1155/2017/6280925 https://doi.org/10.1016/j.bbr.2012.10.049