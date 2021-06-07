Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
07 Haziran 2021 Pazartesi

Bolca çiğnemenin şifası

Yemeği bolca çiğnemek daha fazla besin emilimine yardımcı olabilir. Sadece ne yediğinin değil, aynı zamanda nasıl yediğinin de beslenme verimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olması seni şaşırtabilir. Gün içerisinde bir öğünde yediklerini ne kadar çiğnediğine dikkat eder misin? Öğünlerin oldu bittiye mi geliyor, çok hızlı mı yiyorsun? Bu hafta her gün bir öğün de olsa yavaşlamaya ne dersin? Nasıl olurdu?


Çiğneme ve besin alımı arasındaki bağlantı

Konu sağlık olduğunda nasıl yemek yediğimiz bulmacanın önemli bir parçası. Zihinsel durumumuz yemek yeme şeklimizi etkiler ve eğer kaygılı bir ruh hali içindeysen, genellikle yutmadan önce daha az çiğneme eğiliminde olabilirsin.


Yemeğini çiğnemek için harcadığın zamanı azalttığında, bağırsakta onu parçalayan enzimler üzerinde çalışmak için daha az yüzey alanı olur. Bu, vücudun besinleri absorbe etme kapasitesinin azaldığı anlamına gelir. Yemeğin etkinliğini ve besin yoğunluğunu düzgün yiyip çiğneyerek artırabilirsin.


Ne kadar çiğnediğine ek olarak, zihinsel durumun yemeğinden aldığın besin miktarını etkiler; Örneğin stres yaşadığında, beyin ve sindirim sistemi arasındaki iletişim bozulabilir. Bu, olumsuz duygular yaşarken yemek yersen, yemekteki besinlerinin yalnızca yüzde 20'sini emebileceğin anlamına gelir.


Peki, yemek zamanlarında doğru zihniyete nasıl sahip olabilirsin?

İşte yemek zamanını bir farkındalık fırsatına dönüştürmenin yolu: Sevdiklerinle ve yemeğinle o an masada bulunmaya gerçekten odaklanmalısın. Araştırmalar, farkındalığın yalnızca refahı artırmakla kalmayıp, çevremizdekikieri destekleme yeteneğinizi de güçlendirebileceğini gösteriyor.


Besin emilimi söz konusu olduğunda, nasıl yediğimiz de yediğimiz şey kadar etkili olabilir. Farkındalık uygulaması, ister kendi başına ister sevdiklerinle olsun, bedenine yemek zamanını yavaşlatma ve tam olarak deneyimleme şansı vermenin bir yoludur.

Referanslar:

PMID: 21802619

Susanne M. Jones, Graham D. Bodie, Sam D. Hughes. "The Impact of Mindfulness on Empathy, Active Listening, and Perceived Provisions of Emotional Support". Şuradan alındı: https://doi.org/10.1177/0093650215626983 (03.02.2016)



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