Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
19 Temmuz 2021 Pazartesi

Pratik mutfak tüyoları

Evde ve tabii mutfakta vaktimizi değerlendirmeye tam gaz devam! Baktım ki bu aralar en çok vaktimizin geçtiği yer burası, o zaman daha fazla öneriye neden yer vermeyeyim diye düşündüm. Sadece gıdalar üzerinden değil, saklama alanı ve temizlik gibi konulardan da maddeler ekledim ki mutfaktaki vaktimiz çok daha verimli geçsin. Biliyorsun, ben her şeye zaman yönetimi tarafından da bakıyorum. O zaman okuduktan sonra denemeye karar verdiğin ya da çoktan uyguladığın noktaları paylaşmaya ne dersin?


Temizlik karışımı

Özellikle kimyasallardan uzak durup yine de etkili bir temizlik malzemesi arıyorsanız, su ve sirke karışımı tam da isteyebileceğin türden! Yarı yarıya karıştıracağın bu ikiliyi, tezgahlardan yer silmeye kadar pek çok alanda kullanabilirsin.


Patatesleri kolayca soymak mümkün

Patatesleri 30 saniye kaynar suya koy ve sonrasında bir kase soğuk suya at. 30 saniye sonra patatesleri hiçbir alet gerektirmeden elle kolayca soyabilirsin.


Dondurulmuş bitkiler

Eğer yemeklerde bitkilere sık sık yer veriyorsan, zeytinyağı eşliğinde kullanmak istediğin bitkileri buz küplerinde dondurmaya ne dersin? Kullanmak istediğin zaman ise ekstra hiçbir şey yapmana gerek kalmadan direkt buz kalıbı halinde yemeğine de eklemen mümkün.


Yeşillikler daha taze kalsın

Maydanoz ya da dereotu gibi yeşilliklerin kullanma süresini uzatmak için nemli bir kağıt havluya sarıp, saklama kabında tutabilirsiniz. Bu şekilde dayanma süreleri yaklaşık dört gün daha uzamış olacak.


Yumurtaya alternatif

Evde yumurta kalmadıysa ya da tariflerinde yumurta kullanmak istemiyorsan, özellikle tatlılar için bunun yerine muz deneyebilirsin. Zira 1/2 ezilmiş muz, yaklaşık olarak 1/4 fincan yumurtaya eşit durumda.


Baharatları saklama sanatı

Baharatları mümkün olduğunca serin ve karanlık bir yerde saklamaya özen göster. Çünkü ısı, ışık ve nem, baharatların lezzetlerini çok çabuk kaybetmelerine neden olabilir.


Saklama alanını genişlet

Mutfak dolabının için yüksek olup her şeyi üst üste yığmak istemiyor olabilirsin. Bu noktada raf yükselticilerden destek alarak kendine daha fazla ve düzenli alan yaratabilirsin.


Unutulmuş bölümlere şans tanı

Dolap yanları aslında bize oldukça geniş ve değerlendirmeye müsait alanlar sunar. Süzgeç veya kesme tahtaları gibi mutfak eşyalarını küçük askılıklar eşliğinde saklamak için mükemmel bir yer değil mi?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Pratik mutfak tüyoları Deniz Alayat
Beni özgür bırakır dedim ama... Yeşim Tijen
Bazen olur, bazen olmaz Duygu İslamoğlu
Yakın ilişkilerde ferahlığa doğru Emre Ertegün
Melike’nin hikâyesi Perihan Özcan Chocardelle
"Belki işime yarar" kutusu Hale Acun Aydın
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.