Pratik mutfak tüyoları

Evde ve tabii mutfakta vaktimizi değerlendirmeye tam gaz devam! Baktım ki bu aralar en çok vaktimizin geçtiği yer burası, o zaman daha fazla öneriye neden yer vermeyeyim diye düşündüm. Sadece gıdalar üzerinden değil, saklama alanı ve temizlik gibi konulardan da maddeler ekledim ki mutfaktaki vaktimiz çok daha verimli geçsin. Biliyorsun, ben her şeye zaman yönetimi tarafından da bakıyorum. O zaman okuduktan sonra denemeye karar verdiğin ya da çoktan uyguladığın noktaları paylaşmaya ne dersin?

Temizlik karışımı

Özellikle kimyasallardan uzak durup yine de etkili bir temizlik malzemesi arıyorsanız, su ve sirke karışımı tam da isteyebileceğin türden! Yarı yarıya karıştıracağın bu ikiliyi, tezgahlardan yer silmeye kadar pek çok alanda kullanabilirsin.

Patatesleri kolayca soymak mümkün

Patatesleri 30 saniye kaynar suya koy ve sonrasında bir kase soğuk suya at. 30 saniye sonra patatesleri hiçbir alet gerektirmeden elle kolayca soyabilirsin.

Dondurulmuş bitkiler

Eğer yemeklerde bitkilere sık sık yer veriyorsan, zeytinyağı eşliğinde kullanmak istediğin bitkileri buz küplerinde dondurmaya ne dersin? Kullanmak istediğin zaman ise ekstra hiçbir şey yapmana gerek kalmadan direkt buz kalıbı halinde yemeğine de eklemen mümkün.

Yeşillikler daha taze kalsın

Maydanoz ya da dereotu gibi yeşilliklerin kullanma süresini uzatmak için nemli bir kağıt havluya sarıp, saklama kabında tutabilirsiniz. Bu şekilde dayanma süreleri yaklaşık dört gün daha uzamış olacak.

Yumurtaya alternatif

Evde yumurta kalmadıysa ya da tariflerinde yumurta kullanmak istemiyorsan, özellikle tatlılar için bunun yerine muz deneyebilirsin. Zira 1/2 ezilmiş muz, yaklaşık olarak 1/4 fincan yumurtaya eşit durumda.

Baharatları saklama sanatı

Baharatları mümkün olduğunca serin ve karanlık bir yerde saklamaya özen göster. Çünkü ısı, ışık ve nem, baharatların lezzetlerini çok çabuk kaybetmelerine neden olabilir.

Saklama alanını genişlet

Mutfak dolabının için yüksek olup her şeyi üst üste yığmak istemiyor olabilirsin. Bu noktada raf yükselticilerden destek alarak kendine daha fazla ve düzenli alan yaratabilirsin.

Unutulmuş bölümlere şans tanı

Dolap yanları aslında bize oldukça geniş ve değerlendirmeye müsait alanlar sunar. Süzgeç veya kesme tahtaları gibi mutfak eşyalarını küçük askılıklar eşliğinde saklamak için mükemmel bir yer değil mi?