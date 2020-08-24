Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bağışıklık için nasıl beslenmeliyim?

Bağışıklık sistemi, her türlü istilacıyı yok etmeye yardımcı olan, seni bakteri, virüs ve parazitlere karşı korumak için birlikte çalışan hücreler, organlar, proteinler ve antikorlardan oluşur. Hep söylüyorum, bağışıklığa hep bütünsel bakıyorum çünkü stres, uyku ve beslenme hepsi bağışıklığın bir parçası.


Stresli olduğumuzda, vücudumuzu acil duruma hazırlayan kortizol adı verilen bir hormon üretiriz. Bu yüksek alarm durumu son derece stresli durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olsa da, bağışıklık sisteminizi de soğuk algınlığı ve virüslere karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle, günlük pratiklerinize yoga, meditasyon, okuma veya yürüme gibi sizi rahatlatan bir aktiviteyi düzenli olarak uygulamaya çalışın.


Uykusuz kaldığımızda ise vücudumuz gece dinlenirken enfeksiyon ve iltihaplanmayı hedefleyen sitokin adı verilen bir proteini daha az üretirr. Ne kadar az uyku alırsanız, vücudunuz soğuk algınlığı ve virüslere daha az tepki verir. Bu nedenle, doğru miktarda uyku almak çok önemlidir. Vücudunuza ihtiyaç duyduğu desteği vermek için 7-9 saatlik uyku hedefleyin.


Geldik beslenmeye... Zayıf bağışıklık sisteminin bir başka önemli nedeni, ihtiyacınız olan vitaminleri sağlamayan yetersiz bir beslenme şeklidir. Normal bağışıklık fonksiyonunu destekleyen temel vitaminler: C vitamini, E Vitamini, D vitamini ve A vitaminidir. Bu vitaminlere beslenmende nasıl yer verebileceğini anlatıyorum.


C Vitamini

C vitamini uzun süredir soğuk algınlığını önlemeyle ilişkilendirilmiştir ve enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır, bu da hastalığa neden olabilecek serbest radikaller olarak adlandırılan kararsız atomlarla savaşır ve sağlıklı kalmak istiyorsanız tüketmek için en iyi besinlerden biridir.


En iyi C vitamini kaynakları

Portakal ve kumkat gibi narenciye

Çilek ve yaban mersini gibi meyveler

Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler

Domates ve domates suyu

Yeşil ve kırmızı biber


E Vitamini

E vitamini, formda kalmanıza ve iyi kalmanıza yardımcı olabilecek başka bir temel besindir. C vitamini gibi, E vitamini de vücudunuzun zararlı bakteri ve virüsleri temizlemesine yardımcı olan bir antioksidan görevi görür. Yeterli E vitamini almazsanız, enfeksiyonlara daha yatkın olabilirsiniz, bu nedenle beslenmenize eklemeyi ve tüketmeyi atlamayın.


En iyi E vitamini kaynakları

Badem, fındık ve brezilya fındığı

Avokado

Ay çekirdeği

Mango

Kırmızı kapya biber


D Vitamini

D vitamini, büyük bir küresel çalışmanın soğuk algınlığı, grip ve diğer tehlikeli enfeksiyon riskini azaltma rolüyle de gösterildiği gibi bağışıklık sisteminize yardımcı olmada önemli bir rol oynar. Genellikle 'güneş vitamini' olarak adlandırılır, günlük D vitamini dozunuzu daha sıcak aylarda güneş ışığından alabilirsiniz, ancak kış aylarında eksikliği, hastalanma şansınızı artırabilir. Bu nedenle en iyisi seviyelerinizi sürekli kontrol ettirmeniz.


En iyi D vitamini kaynakları

Güneş ışığı

Mantar

Sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar

Biftek gibi kırmızı et

Karaciğer

Yumurta sarısı


A Vitamini

Vücudunuzun hastalık ve enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan bir başka besin de A vitaminidir. İnsan vücudu bitkilerde bulunan karotenoidlerden de A vitamini üretebilir.Bu karotenoidler, toplu olarak provitamin A olarak bilinen alfa ve beta-karoten içerir. Vücudunuzu korumanın ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini korumanın yanı sıra, A vitamini de formunuzu ve büyümeniz için sizi zinde ve sağlıklı tutmak için çok önemlidir.


En iyi A vitamini kaynakları

Tatlı Patates, balkabağı, havuç

Tatlı kırmızı biber

Kavun, pembe veya kırmızı Greyfurt, mandalina

Süt ve yoğurt

Sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar

Ispanak gibi yapraklı yeşillikler


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