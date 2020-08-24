Bağışıklık için nasıl beslenmeliyim?
Bağışıklık sistemi, her türlü istilacıyı yok etmeye yardımcı olan, seni bakteri, virüs ve parazitlere karşı korumak için birlikte çalışan hücreler, organlar, proteinler ve antikorlardan oluşur. Hep söylüyorum, bağışıklığa hep bütünsel bakıyorum çünkü stres, uyku ve beslenme hepsi bağışıklığın bir parçası.
Stresli olduğumuzda, vücudumuzu acil duruma hazırlayan kortizol adı verilen bir hormon üretiriz. Bu yüksek alarm durumu son derece stresli durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olsa da, bağışıklık sisteminizi de soğuk algınlığı ve virüslere karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle, günlük pratiklerinize yoga, meditasyon, okuma veya yürüme gibi sizi rahatlatan bir aktiviteyi düzenli olarak uygulamaya çalışın.
Uykusuz kaldığımızda ise vücudumuz gece dinlenirken enfeksiyon ve iltihaplanmayı hedefleyen sitokin adı verilen bir proteini daha az üretirr. Ne kadar az uyku alırsanız, vücudunuz soğuk algınlığı ve virüslere daha az tepki verir. Bu nedenle, doğru miktarda uyku almak çok önemlidir. Vücudunuza ihtiyaç duyduğu desteği vermek için 7-9 saatlik uyku hedefleyin.
Geldik beslenmeye... Zayıf bağışıklık sisteminin bir başka önemli nedeni, ihtiyacınız olan vitaminleri sağlamayan yetersiz bir beslenme şeklidir. Normal bağışıklık fonksiyonunu destekleyen temel vitaminler: C vitamini, E Vitamini, D vitamini ve A vitaminidir. Bu vitaminlere beslenmende nasıl yer verebileceğini anlatıyorum.
C Vitamini
C vitamini uzun süredir soğuk algınlığını önlemeyle ilişkilendirilmiştir ve enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. C vitamini aynı zamanda bir antioksidandır, bu da hastalığa neden olabilecek serbest radikaller olarak adlandırılan kararsız atomlarla savaşır ve sağlıklı kalmak istiyorsanız tüketmek için en iyi besinlerden biridir.
En iyi C vitamini kaynakları
Portakal ve kumkat gibi narenciye
Çilek ve yaban mersini gibi meyveler
Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler
Domates ve domates suyu
Yeşil ve kırmızı biber
E Vitamini
E vitamini, formda kalmanıza ve iyi kalmanıza yardımcı olabilecek başka bir temel besindir. C vitamini gibi, E vitamini de vücudunuzun zararlı bakteri ve virüsleri temizlemesine yardımcı olan bir antioksidan görevi görür. Yeterli E vitamini almazsanız, enfeksiyonlara daha yatkın olabilirsiniz, bu nedenle beslenmenize eklemeyi ve tüketmeyi atlamayın.
En iyi E vitamini kaynakları
Badem, fındık ve brezilya fındığı
Avokado
Ay çekirdeği
Mango
Kırmızı kapya biber
D Vitamini
D vitamini, büyük bir küresel çalışmanın soğuk algınlığı, grip ve diğer tehlikeli enfeksiyon riskini azaltma rolüyle de gösterildiği gibi bağışıklık sisteminize yardımcı olmada önemli bir rol oynar. Genellikle 'güneş vitamini' olarak adlandırılır, günlük D vitamini dozunuzu daha sıcak aylarda güneş ışığından alabilirsiniz, ancak kış aylarında eksikliği, hastalanma şansınızı artırabilir. Bu nedenle en iyisi seviyelerinizi sürekli kontrol ettirmeniz.
En iyi D vitamini kaynakları
Güneş ışığı
Mantar
Sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar
Biftek gibi kırmızı et
Karaciğer
Yumurta sarısı
A Vitamini
Vücudunuzun hastalık ve enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan bir başka besin de A vitaminidir. İnsan vücudu bitkilerde bulunan karotenoidlerden de A vitamini üretebilir.Bu karotenoidler, toplu olarak provitamin A olarak bilinen alfa ve beta-karoten içerir. Vücudunuzu korumanın ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini korumanın yanı sıra, A vitamini de formunuzu ve büyümeniz için sizi zinde ve sağlıklı tutmak için çok önemlidir.
En iyi A vitamini kaynakları
Tatlı Patates, balkabağı, havuç
Tatlı kırmızı biber
Kavun, pembe veya kırmızı Greyfurt, mandalina
Süt ve yoğurt
Sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar
Ispanak gibi yapraklı yeşillikler
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