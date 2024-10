Birçoğumuz “Om” sesini, yoga derslerinin başında ya da sonunda yapılan chant ile ilişkilendiriyoruz. "Om" sesi pop kültürde ruhsallık kavramıyla iç içe geçmiş olsa da, aslında Om meditasyonu binlerce yıldır birçok kültürde uygulanan eski bir gelenektir.

Om meditasyonu, zihni sakinleştirmek ve içsel huzura ulaşmak amacıyla kullanılan güçlü bir ses titreşimidir. Bu kadim meditasyon pratiği, beden, zihin ve ruh arasında denge kurarak derin bir farkındalık hali yaratır. 'Om' sesi, evrenin yaratılışından bu yana var olan titreşimi simgeler ve bu sesle yapılan meditasyon, kişiyi evrensel enerjiyle birleştirir. Bu meditasyonu uygularken 'Om' sesini tekrarlamak, zihni odaklayıp meditasyonun derinleşmesine yardımcı olabilir. İşte Om meditasyonu ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Om meditasyonu nedir?

Om meditasyonu, tahmin ettiğiniz gibi, “Om” sesini söylemeyi içeren bir uygulamadır. Bu chantin amacı, vücudunuzun her yerinde hissedilebilecek bir titreşim üretmektir ve bu titreşim sizi rahatlatabilir ve hatta odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Bu meditasyon tarzı, genellikle yoga derslerinde zihninizi merkeze almanıza ve pratiğe hazırlanmanıza yardımcı olmak için kullanılır. Ancak, diğer aktivitelerle birlikte veya başka meditasyonlarla da kullanılabilir, böylece daha derin bir şekilde kendinize odaklanabilirsiniz.

Om meditasyonunun teorisi

Om meditasyonu uygulaması, büyük ölçüde eski ruhsal metinlere ve geleneklere dayanır—özellikle Hindu ve Budist öğretilerine—bu teorilere göre "Om" sesi evrenin ilk sesidir ve diğer tüm sesleri kapsar.

"Om", tüm evrenin başladığı titreşim olarak düşünülür, geçmişi, bugünü ve geleceği bir arada temsil eder. Bu nedenle, "Om" söylenmesinin sizi bu evrensel titreşimle bağladığı ve sizi kozmosun enerjisiyle hizaladığı söylenir.

"Om" sesi aslında üç heceden oluşur—A, U ve M—ve her birinin belirli bir anlamı vardır:

A (ah olarak okunur) başlangıcı, yaratılışı ve uyanık hali temsil eder.

U (ooh olarak okunur) ortayı, korumayı ve rüya halini temsil eder.

M (mmm olarak okunur) sonu, yok oluşu ve derin uyku halini temsil eder.

Om meditasyonunun faydaları nelerdir?

Om meditasyonu uygulamak, deneyim seviyeniz ne olursa olsun zihin ve beden için çeşitli faydalar sağladığı düşünülür ve bu uzun süredir inanılan faydaları doğrulayan çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

Stresi azaltır: Zihninizi sakinleştirmeye ve stres seviyelerinizi düşürmeye yardımcı olabilir.

Konsantrasyonu artırır: Olası olarak konsantrasyonunuzu ve zihinsel netliğinizi geliştirebilir.

Duygusal sağlığı iyileştirir: Daha dengeli ve duygusal olarak istikrarlı hissetmenize yardımcı olabilir.

Rahatlamayı teşvik eder: Titreşimler, bedeninizi ve zihninizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Öz farkındalığı artırır: İçsel benliğinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olduğu düşünülür.

Om meditasyonu nasıl yapılır?

Om meditasyonu yapmak son derece basittir ve herkes, her yerde, her zaman yapabilir. Geleneksel uygulama ile başlamanız faydalı olabilir. Ancak bu hisse alıştığınızda, bunu çeşitli durumlara uyarlamayı deneyin.

1. Sessiz bir yer bulun

Rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer seçin. Bu, odanızın bir köşesi, huzurlu bir açık alan veya kendinizi rahat ve sakin hissettiğiniz herhangi bir yer olabilir.

2. Rahat bir şekilde oturun

Yerde çapraz bacaklı oturun veya ayaklarınız yere düz basacak şekilde bir sandalyeye oturun. Mümkünse, sırtınızı dik tutmaya çalışmak, uyanık ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olabilir.

3. Gözlerinizi kapatın

Gözlerinizi nazikçe kapatarak dikkatinizi içe çevirin. Bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak için birkaç derin nefes alın. Burnunuzdan derin nefes alın ve yavaşça ağzınızdan nefes verin.

4. Bir niyet belirleyin (isteğe bağlı)

İsterseniz, meditasyonunuz için bir niyet belirleyin. Bu, "Pozitif enerjiye açığım" gibi bir cümle olabilir ya da meditasyonun sonunda nasıl hissetmek istediğinize odaklanabilirsiniz. Meditasyon yapma nedenlerinize biraz daha fazla odaklanmak, bağlantınızı derinleştirmenize ve uygulamada motive olmanıza yardımcı olur.

5. Om kelimesini söylemeye başlayın

Derin bir nefes alın. Nefes verirken, "Om" sesini söyleyin. İlk başta biraz garip hissedebilirsiniz ama sadece sesi olabildiğince doğal akmasına izin vermeye çalışın.

6. Sese odaklanın

Om meditasyonu sırasında, çıkardığınız seslere ve ürettiği titreşimlere odaklanın. Seslerin karın bölgenizden başlayıp göğsünüzden geçerek kafanızda yankılandığını fark edebilirsiniz. Bu seslerin etrafınızda ve içinde akmasının iyi hissettirip hissettirmediğine dikkat edin.

7. Anda kalın

Düşüncelerin veya hislerin ortaya çıkması doğaldır ve beklenen bir şeydir, bu yüzden sinirlenmeyin. Zihniniz dağılmaya başladığında, sadece nazikçe dikkatinizi seslere ve vücudunuzdaki "Om" hissine geri getirin. Ayrıca, dikkatinizi çeken düşünceyi veya sesi sessizce etiketlediğiniz ve ardından dikkatinizi mevcut anın seslerine ve hislerine geri getirdiğiniz "not etme" tekniğini deneyebilirsiniz.

8. Yavaşça bitirin

Meditasyonu bitirmeye hazır olduğunuzda, yavaşça durun ve biraz sessizce oturun. Artık titreşimleri hissedin ve nasıl hissettiğinizi fark edin. Daha sakin mi hissediyorsunuz? Huzurlu mu? Aynı mı? Yanlış bir his yok, sadece birkaç nefes alın ve bedeninizdeki duygulara ve hislere dikkat edin.

9. Gözlerinizi açın

Uygulamanın etkilerini hissettikten sonra, yavaşça gözlerinizi açın ve bir an için adapte olun. Rahatlamanın veya bağlantının getirdiği olumlu hisleri gününüze taşıyın.

Kaynak: Dr. Chris Mosunic. "What is Om meditation? Plus, a step-by-step guide to practice". Şuradan alındı: https://www.calm.com/blog/om-meditation.