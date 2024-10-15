Om meditasyonu nedir?

Om meditasyonu, evrenin yaratıcı titreşimini simgeleyen 'Om' sesinin tekrarıyla zihni ve bedeni dengelemeye yardımcı olan derin bir farkındalık pratiğidir. İşte Om meditasyonu ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Om meditasyonu nedir?
Sağlık
Giriş: 15 Ekim 2024 13:52 Güncelleme: 15 Ekim 2024 13:54
ABONE OL

Birçoğumuz “Om” sesini, yoga derslerinin başında ya da sonunda yapılan chant ile ilişkilendiriyoruz. "Om" sesi pop kültürde ruhsallık kavramıyla iç içe geçmiş olsa da, aslında Om meditasyonu binlerce yıldır birçok kültürde uygulanan eski bir gelenektir.


Om meditasyonu, zihni sakinleştirmek ve içsel huzura ulaşmak amacıyla kullanılan güçlü bir ses titreşimidir. Bu kadim meditasyon pratiği, beden, zihin ve ruh arasında denge kurarak derin bir farkındalık hali yaratır. 'Om' sesi, evrenin yaratılışından bu yana var olan titreşimi simgeler ve bu sesle yapılan meditasyon, kişiyi evrensel enerjiyle birleştirir. Bu meditasyonu uygularken 'Om' sesini tekrarlamak, zihni odaklayıp meditasyonun derinleşmesine yardımcı olabilir. İşte Om meditasyonu ile ilgili bilmeniz gereken her şey...


Hangi meditasyon türü sizin için uygun?
Hangi meditasyon türü sizin için uygun?


Om meditasyonu nedir?

Om meditasyonu, tahmin ettiğiniz gibi, “Om” sesini söylemeyi içeren bir uygulamadır. Bu chantin amacı, vücudunuzun her yerinde hissedilebilecek bir titreşim üretmektir ve bu titreşim sizi rahatlatabilir ve hatta odaklanmanıza yardımcı olabilir.


Bu meditasyon tarzı, genellikle yoga derslerinde zihninizi merkeze almanıza ve pratiğe hazırlanmanıza yardımcı olmak için kullanılır. Ancak, diğer aktivitelerle birlikte veya başka meditasyonlarla da kullanılabilir, böylece daha derin bir şekilde kendinize odaklanabilirsiniz.


Om meditasyonunun teorisi

Om meditasyonu uygulaması, büyük ölçüde eski ruhsal metinlere ve geleneklere dayanır—özellikle Hindu ve Budist öğretilerine—bu teorilere göre "Om" sesi evrenin ilk sesidir ve diğer tüm sesleri kapsar.


"Om", tüm evrenin başladığı titreşim olarak düşünülür, geçmişi, bugünü ve geleceği bir arada temsil eder. Bu nedenle, "Om" söylenmesinin sizi bu evrensel titreşimle bağladığı ve sizi kozmosun enerjisiyle hizaladığı söylenir.


"Om" sesi aslında üç heceden oluşur—A, U ve M—ve her birinin belirli bir anlamı vardır:

  • A (ah olarak okunur) başlangıcı, yaratılışı ve uyanık hali temsil eder.
  • U (ooh olarak okunur) ortayı, korumayı ve rüya halini temsil eder.
  • M (mmm olarak okunur) sonu, yok oluşu ve derin uyku halini temsil eder.

Om meditasyonunun faydaları nelerdir?

Om meditasyonu uygulamak, deneyim seviyeniz ne olursa olsun zihin ve beden için çeşitli faydalar sağladığı düşünülür ve bu uzun süredir inanılan faydaları doğrulayan çalışmalar ortaya çıkmaktadır.


  • Stresi azaltır: Zihninizi sakinleştirmeye ve stres seviyelerinizi düşürmeye yardımcı olabilir.

  • Konsantrasyonu artırır: Olası olarak konsantrasyonunuzu ve zihinsel netliğinizi geliştirebilir.

  • Duygusal sağlığı iyileştirir: Daha dengeli ve duygusal olarak istikrarlı hissetmenize yardımcı olabilir.

  • Rahatlamayı teşvik eder: Titreşimler, bedeninizi ve zihninizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

  • Öz farkındalığı artırır: İçsel benliğinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olduğu düşünülür.

Faydalı bir meditasyon kaç dakika sürmeli?
Faydalı bir meditasyon kaç dakika sürmeli? Meditasyonunuzdan en iyi şekilde...
Meditasyon yaparken odaklanma problemi yaşıyorsanız… Düşünceli olduğunuz zamanlarda m...

Om meditasyonu nasıl yapılır?

Om meditasyonu yapmak son derece basittir ve herkes, her yerde, her zaman yapabilir. Geleneksel uygulama ile başlamanız faydalı olabilir. Ancak bu hisse alıştığınızda, bunu çeşitli durumlara uyarlamayı deneyin.


1. Sessiz bir yer bulun

Rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yer seçin. Bu, odanızın bir köşesi, huzurlu bir açık alan veya kendinizi rahat ve sakin hissettiğiniz herhangi bir yer olabilir.


2. Rahat bir şekilde oturun

Yerde çapraz bacaklı oturun veya ayaklarınız yere düz basacak şekilde bir sandalyeye oturun. Mümkünse, sırtınızı dik tutmaya çalışmak, uyanık ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olabilir.


3. Gözlerinizi kapatın

Gözlerinizi nazikçe kapatarak dikkatinizi içe çevirin. Bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak için birkaç derin nefes alın. Burnunuzdan derin nefes alın ve yavaşça ağzınızdan nefes verin.


4. Bir niyet belirleyin (isteğe bağlı)

İsterseniz, meditasyonunuz için bir niyet belirleyin. Bu, "Pozitif enerjiye açığım" gibi bir cümle olabilir ya da meditasyonun sonunda nasıl hissetmek istediğinize odaklanabilirsiniz. Meditasyon yapma nedenlerinize biraz daha fazla odaklanmak, bağlantınızı derinleştirmenize ve uygulamada motive olmanıza yardımcı olur.


5. Om kelimesini söylemeye başlayın

Derin bir nefes alın. Nefes verirken, "Om" sesini söyleyin. İlk başta biraz garip hissedebilirsiniz ama sadece sesi olabildiğince doğal akmasına izin vermeye çalışın.


6. Sese odaklanın

Om meditasyonu sırasında, çıkardığınız seslere ve ürettiği titreşimlere odaklanın. Seslerin karın bölgenizden başlayıp göğsünüzden geçerek kafanızda yankılandığını fark edebilirsiniz. Bu seslerin etrafınızda ve içinde akmasının iyi hissettirip hissettirmediğine dikkat edin.


7. Anda kalın

Düşüncelerin veya hislerin ortaya çıkması doğaldır ve beklenen bir şeydir, bu yüzden sinirlenmeyin. Zihniniz dağılmaya başladığında, sadece nazikçe dikkatinizi seslere ve vücudunuzdaki "Om" hissine geri getirin. Ayrıca, dikkatinizi çeken düşünceyi veya sesi sessizce etiketlediğiniz ve ardından dikkatinizi mevcut anın seslerine ve hislerine geri getirdiğiniz "not etme" tekniğini deneyebilirsiniz.


8. Yavaşça bitirin

Meditasyonu bitirmeye hazır olduğunuzda, yavaşça durun ve biraz sessizce oturun. Artık titreşimleri hissedin ve nasıl hissettiğinizi fark edin. Daha sakin mi hissediyorsunuz? Huzurlu mu? Aynı mı? Yanlış bir his yok, sadece birkaç nefes alın ve bedeninizdeki duygulara ve hislere dikkat edin.


9. Gözlerinizi açın

Uygulamanın etkilerini hissettikten sonra, yavaşça gözlerinizi açın ve bir an için adapte olun. Rahatlamanın veya bağlantının getirdiği olumlu hisleri gününüze taşıyın.



Kaynak: Dr. Chris Mosunic. "What is Om meditation? Plus, a step-by-step guide to practice". Şuradan alındı: https://www.calm.com/blog/om-meditation.


30 spiritüel sembol ve anlamları

Manevi semboller her yerdedir. Şimdiki yaşamdaki önemini büyük ölçüde unutmuş olsak da, zihnimizde hala güçlü bir psikolojik izlenim bırakabilirler.

30
Hamsa sembolü ve nazar Arapça beş kelimesi, nazarlı hamsa, kötülüklerde korunma sembolüdür. Bu sembol, ortasında bir göz çizimi olan açık bir sağ el ile temsil edilir. Fatıma'nın Eli ve Miriam'ın Eli olarak da bilinir. Hamsa tılsım olarak takılırsa veya evinizde asılırsa, olumsuz düşünceleri veya titreşimleri olan kişilerin size zarar veremeyeceğine inanılır. Temel olarak, sizi kötü niyetli bakışlardan ve diğer zararlı enerjilerden korur.
Yaşam çiçeği Üst üste binen geometrik dairelerden oluşan yaşam çiçeği, insan yaşamının derinlerindeki bağlantıyı gösterir. Kutsal geometrinin en üretken sembollerinden biridir ve insan uygarlığının çeşitli kültürlerine kadar uzanır. Bazıları onun Sümerler zamanından (dünyadaki ilk uygarlık) beri var olduğunu söylüyor. Sembole baktığınızda, yaratılış kalıplarını temsil eden 7 adet üst üste binen sembol göreceksiniz. Semboldeki iç içe geçmiş tüm halkaların kendi anlamı vardır ve matematik, tıp ve hatta müziği tanımlayan çeşitli durumlarla ilişkilendirilebilir.
Yin Yang Yin Yang, karşıtların birliğini temsil eden Taocu bir semboldür. Topun iki yarısı, dünyada var olan eril ve dişil enerjiyi temsil eder ve aynı şekilde evrendeki her şeyin nasıl eşit derecede güçlü bir enerjiye sahip olduğunu somutlaştırır. Denge yasasının bir hatırlatıcısı olarak hareket eder ve dualitenin uyumunu temsil eder. Yin Yang der ki, ne kadar karanlık ya da aydınlık, bilgi ya da cehalet, eril ya da dişil olursa olsun, her şeyin dengeye ihtiyacı vardır. Tüm Çin kültüründe yaygın olarak kullanılan bu dualite sembolü aracılığıyla öğreti, evrende barışı ve teselliyi yeniden tesis eder.
Dharma çarkı Dharma çarkının 8 kolu, Nirvana'ya ulaşmanıza yardımcı olabilecek 8 Aydınlanma yolunu temsil eder. Budist geleneğindeki bilgeliği detaylandıran en eski Budist sembollerinden biridir. Bu Dharma Çarkının her bir kolu, şu şekilde özel öğretimi temsil eder: Doğru geçim, doğru konuşma, doğru niyet, doğru eylem, doğru çaba, doğru farkındalık, doğru bilinç ve doğru görüş. 'Kanun Çarkı' olarak da bilinir, varlığı M.Ö. 2500 yılına kadar uzanır.
David'in yıldızı Başlangıçta Davut'un Kalkanı olarak bilinen ve her iki yönde üst üste binen iki üçgenin sonunda bir yıldız oluşturduğu bir Yahudi sembolü. Bu iki üçgen, Tanrı ile insan arasındaki bağlantıyı veya erkek ile dişi arasındaki birliği sembolize eder. Gizli çevrelerde ve Kabalistik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan Davut Yıldızı, ateş ve su gibi karşıtların birliğini temsil eder. İlahi bağlantının bu önemine meydan okuyan ve bunun yerine uzaydaki 6 yönü temsil ettiğine inanan çeşitli araştırmalar var: Yukarı, aşağı, doğu, batı, kuzey, güney ve merkez (yıldızın merkezindeki boşluk).
Om/Aum Çeşitli kültürlerde yaygın kullanımı nedeniyle çoğumuz bu kutsal sembolün farkındayız. Haklı olarak "Tüm Mantraların Anası" olarak adlandırılabilir. Bu sembol, zikredildiğinde ilahi enerjiye bağlanmanıza yardımcı olabilecek yaradılışın ilkel sesini temsil eder. Bu sembolün gücü, üçüncü gözünüzü açmanıza yardımcı olabileceği için sonsuzdur. Hinduizm'in geçmiş, şimdi ve gelecek zaman karışımını temsil eden birincil gücüdür.
Lotus çiçeği En ünlü Budist sembollerinden biri olan lotus çiçeği aydınlanmayı temsil eder. Çamurlu suların ortasında büyüdüğü halde bu kadar güzel bir çiçek olması, onu dönüşüm ve yeniden dirilme ile ilişkilendirir. Çeşitli manevi geleneklerde mevcut olan nilüfer, bize zorluk ne olursa olsun geçeceğini hatırlatır. Bağışlamayı, şükran duymayı ve ayrıca yapraklarının arasından akan su biçiminde ayrılmayı teşvik eder.
Hayat ağacı Hayat ağacının simgeleştirilmesi, farklı dinlere bağlı olarak farklı biçimlerde algılanabilmektedir. Bağlantıyı, yaratmayı ve birliği temsil eden hayat ağacı, dünya çapında çeşitli sanat ve mimarilerde de spor yapılabilir. Doğal bir ağaçla sembolize edilen bu hayat ağacı, çeşitliliği onurlandırır ve ortak kökeni kutlar. Hristiyanlıkta Adem ve Havva'nın yasak meyveyi topladığı ağaç olduğuna inanılırken, diğer birkaç kültürde dört toprak elementi (toprak, rüzgar, hava ve ateş) arasında bir bağlantı kurar.
Buda Buda daha çok dini bir gurudur ve daha az aydınlanma sembolüdür. Hayatın gerçek anlamını bulmak için hayattaki tüm lükslerden vazgeçen 'Budizm' dininin kurucusudur. MÖ 563'te doğdu. Nepal'de Buda, bir Bodhi ağacının altında Nirvana'ya ulaştı ve dünyayı aydınlanma yoluna yönlendirmek için ilerledi. Buda terimi "uyanmış kişi" anlamına gelir ve çok eski zamanlardan beri milyonlara ilham vermeye devam etmektedir. Buda kendi figürü ile karakterize edilir: meditasyon pozisyonunda tezahür eden uzun kulaklar, spiral bukleler. Bir öğretmen, filozof ve lider olan Buddha, barış ve tesellinin yaşayan bir simgesiydi.
Mandala Mandala kelimesinin gerçek anlamı "Daire" olduğundan, bir mandala bir daire içine alınmış birkaç geometrik şekille temsil edilir. Evreni ve doğanın kalıplarını temsil eder. Aynı zamanda meditasyon için kullanışlı bir araçtır ve merkez üssü konsantre olmanıza yardımcı olur ve odaklanmayı yoğunlaştırır. Mandalalar aslen Tibet Budizmindendir ve burada bir ibadet aracı olarak kullanılırlar. Birkaç Budist karmaşık Mandalalar çizer ve tamamlandıktan sonra onu yok eder. Bu yıkım eylemi, insan yaşamının ölümlülüğü ile ilgilidir.
Namaste Hindistan'daki insanlar sizi iki elini birleştirerek selamlar. Geleneksel olarak, "Namaste" kelimesi iki kelimenin birleşimidir: Namah ve Aste. Namah, "Senin önünde eğiliyorum" anlamına gelir ve Aste, "Olsun" anlamına gelir. Tüm dünyadaki Yogiler için bu çok güçlü bir ruhsal uygulamadır. Kelimenin tam anlamıyla şu mesajı tercüme eder: İçimdeki ilahi, senin içindeki ilahi olanı onurlandırır - bu, "Namaste" sergileyen kişinin, bir ve her şeyde var olan ilahi kıvılcıma inandığı anlamına gelir. Namaste diyerek pratik yapabilirsiniz, bu kişide garip bir zarafet ve alçakgönüllülük duygusu geliştirir.
Ankh Kökeni Mısır Uygarlığı'na dayanan bu sembol, yaşamın suyla yeniden canlanmasını temsil eder. Öbür dünyanın önemli bir parçası olduğuna inandıkları için birçok Mısır mezarında da bulunur. Hatta Mısır Tanrıları bile Ankh taşırken tasvir edilmiştir. Ankh, kolları üç farklı tarafa uzanan üstte bir halka ile temsil edilir. Ayrıca, grafik gösterimi nedeniyle "saplı haç" olarak da bilinir. Bazı teoriler ayrıca orgazmların yenilenmesini sağlamak için cinsel aktiviteler sırasında da kullanıldığını öne sürüyor.
Beş köşeli yıldız Beş köşeli yıldız veya Pentagram, bir daire içine alınmış bir yıldızla temsil edilir. Doğal bir yıldız olarak, içinde 5 tepe noktası vardı, tepe noktası ruhu temsil ederken, diğer dördü diğer 4 elementi simgeliyordu: Hava, su, hava ve ateş. "Şeytani" olarak da bilinen Pentagram'ı oluşturan her şey, hayatımıza katkıda bulunan maddelerdir. Size kötülüğe karşı koruma sağladığına inanılan Vika dininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca koruyucu bir tılsım olarak kullanılır.
Horus'un gözü Kökeni eski Mısır uygarlıklarına dayanan Horus'un Gözü'nün varlığının oldukça merak uyandıran bir hikayesi vardır. Bir savaşta gözünü kaybeden güneş ve ruh tanrısı Horus, daha sonra bilgelik Tanrısı Thoth tarafından restore edildi. Mısırlılar, göz sihirli bir şekilde restore edildiğinden beri iyileştirici güce sahip olduğuna inanıyor. Takana sağlık, güvenlik ve bilgelik verdiği inancıyla genellikle muska olarak takılmasının nedeni budur.
Zen çemberi Zen Çemberi, çabasızlığı ve aydınlanmayı simgeleyen Zen Budizminden bir semboldür. Çizildiği güzellik, mesajın bir kopyasıdır. Zahmetsiz fırça darbesi bize sadece olmayı öğretir. Enso veya Sonsuzluk Çemberi olarak da bilinen Zen Çemberi, Zen Budizminin en temel kavramlarından bazılarını, yani aydınlanma, zahmetsizlik ve kusurluluğu aktarır.
Barış İnsanlar arasında barışı göstermek için sıklıkla kullanılan evrensel bir semboldür. Barışı temsil eden başka işaret ve semboller olsa da, bu en yaygın olarak kullanılanıdır. 1958'de İngiliz Nükleer Silahsızlanma kampanyasının logosu olarak ortaya çıktı. Gerald Holtom tarafından yaratıldı. Başlangıcından bu yana, bu evren sembolü küresel olarak çeşitli koşullar altında kullanılmıştır: Savaşlar, şiddet ve hatta protestolar. Aslında o kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor ki, genellikle mor zemin üzerine beyaz olan tüm klavyelerde bir emoji olarak da kendini gösteriyor.
Khanda Bu aydınlanma sembolü, Sih toplumunda en kutsal olanıdır ve dört silahtan oluşur. Altta çaprazlanmış iki tek kenarlı kılıç (Kirpan), ortada bir çakkar ve iki ağızlı bir kılıçtan (talwar) oluşur. Sih doktrinini temsil eden Deg Tegh Fateh, semboldeki kılıç ilahi gücü temsil ediyor. Batılın yok edilmesini tecelli eder ve gerçeği yeniden tesis eder. Alttaki iki kılıç, manevi ve materyalist üstünlüğün bütünleşmesini gösteren Piri-Miri (Sol-sağ) olarak bilinir.
Ganesh Hinduizm'in en hayranlık uyandıran tanrılarından biri olan Lord Ganesha, bilgeliği temsil eder. Engelleri kaldıran biri olduğuna inanılır ve genellikle yeni girişimlerde başarıya ulaşmak için tapınır. Sembol, fil başlı ancak sizi yok olmaktan koruyan insan vücudu olan bir figürle temsil edilir. Hinduizm dışında, Budizm'de de ona tapılır ve bazı Tibet kutsal kitaplarında da yazılıdır. Nezaketiyle tanınır ve bazı Tibet kutsal metinlerinde Vinayaka olarak da bilinir. Bazı kültürler ayrıca onun dans eden Tanrı veya Nritta Ganpati olduğunu iddia eder.
Bodhi yaprağı Adından da anlaşılacağı gibi, Bodhi ağacından bir yaprak ve Budizm'de ünlü bir amblemdir. Arayışında tüm ilkel zevkleri feda eden ruhsal bilgeliği arzulayan Lord Buddha, sonunda onu Spiritüel Bodhi ağacının altında elde etti. 49 günlük katı meditasyondan sonra nihayet aydınlanmaya ulaştı ve bunun şerefine, Bodhi yaprağı ruhsal uyanışı temsil ediyor. Aynı zamanda bu materyalist dünyada azmin ne kadar önemli olduğunu da belirler. Bodhi yaprağı, insanlığa sabır ve özveri olmadan asla teselli bulamayacağınızı, çünkü yanıtların size yürüyerek gelmeyeceğini, onları bulmanız gerektiğini öğretmeye çalışır.
Kadüse Bu manevi sembol, kanatlı bir figürün etrafında dönen iki yılanla temsil edilir. Genellikle Asclepius'un Çubuğu (tıp) sembolü ile karıştırılan Caduceus, Hermes'in geleneksel sembolüdür. Hem Yunan hem de Mısır Mitolojisine kadar uzanır ve Merkür gezegenini temsil eder. Bu evren sembolündeki her iki yılan da yaşamdaki eril ve dişil enerjiyi temsil eder. İç içe geçtiğinde kişi yaşam enerjisiyle dolar ve yeni bir yaşamın kanatlarını geliştirir. Bu şekilde yaşam enerjisinin asli güçlerini de sembolize eder.
Bagua Her biri merkezde Yin-Yang sembolü bulunan üç çizgiden oluşan sekiz trigramdan yapılmıştır. Trigramlardaki üç çizgi, Yin Yang enerjilerinin kendisinin bir temsilidir. Kırılırlarsa yin enerjisini, kırılmayanlar ise Yang enerjilerini sembolize eder. Geleneksel olarak, Bagua kelimesi sekiz sembol anlamına gelir, ancak yaşamın çeşitli yönlerinde dengeyi sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu Feng Shui sembolünde, her trigram, bireyin ve evin sağlığının belirli bir alanıyla ilgilidir. Astronomi, Astroloji, Coğrafya, Anatomi ve ailede dengeyi sağlamak için de kullanılır.
Çifte mutluluk Çin'in en çok tanınan sembollerinden biri olan Çifte mutluluk, mutlu bir romantik ilişkiden bahsediyor. Kelime tam anlamıyla Çin alfabesinin xi olarak yazılan 2 karakterine çevrilmiştir ve birleştirilirse "Sevinç" anlamına gelir. Güçlü ve mutlu bir ilişkiyi cezbettiğine inanılır ve mücevher markaları tarafından yaygın olarak kullanılır. Ayrıca Çin düğünlerinde, dekorasyonda, mutluluğu çekmek için önemli ölçüde kullanılır. Sevinci ve birliği temsil ettiği için çiftlere düğün hediyesi olarak, onlara şans bahşetmek için takı şeklinde de kullanılır.
Dünya ilaç çarkı Yerli Amerikalılardan gelen Earth Medicine Wheel, uyumu temsil eder. Aynı zamanda, Dünya'nın dört elementi arasında barışçıl bir etkileşim kurma girişimidir. İnsanlar bunu ruhsal enerjiyi tezahür ettirmek ve içsel vizyonlarını güçlendirmek için kullanırlar. Aynı zamanda, her ikisi de aynı anda şifa ve öğretim için birçok nesilden beri Yerli Amerikalılar arasında kullanılan Kutsal Çember olarak da bilinir. Tıp çarkı hakkında pek çok yorum var ama bunların her biri kozmik şeylerle bir bağlantı kuruyor.
Gayatri yantra Gayatri Yantra, Hinduizm'in Tanrıçası Gayatri'den türetilmiştir. Aydınlanmış bir zihni ve ileri görüşlü bir bilgeliği temsil eder. Hindular arasında iyi anlatılmış Gayatri Mantra, kutsal sesler ve güçlü Vedik onaylar yayar. Bunun evlere zenginlik ve refah getirdiğine inanılıyor. Gayatri yantralarının varlığı, yanlış seçimler yapma olasılığını ortadan kaldırır ve tüm yaşam yaratılışına dair bir anlayış oluşturur. Aynı zamanda gerçeği güçlendirir ve karşılıklı yarar için kozmik bilgeliği odaklar.
Sri yantra Tüm yantraların ve mistik şemaların kralı Sri Yantra, bir daire içine alınmış birbirine kenetlenmiş dokuz üçgenden oluşur. Tam merkezde, tüm yaratıcı enerjilerin ortaya çıktığı yeri simgeleyen bir nokta (Bindu) vardır. Sembol ayrıca sırasıyla dört dik üçgen (Shiva) ve beş aşağı üçgen (shakti) aracılığıyla erkek ve dişi enerjileri temsil eder. Bunların hepsi birleştiğinde, kozmik güçlerin içsel gücünü ve aydınlanma yeminini somutlaştırır. Geometrik yorumu ayrıca bireysel bir meditasyon deneyimini yoğunlaştırır.
Spiral Bu sembol kadın rahmini, doğurganlığı ve yaşam enerjisini temsil eder. En eski kutsal sembollerden biri olan spiral, çeşitli yaşam formlarında ve enerjilerde gözlemlenir: Bitkiler, mineraller, hava durumu, ölüm ve büyüme. Yeni büyüme modelini ve yaşam yolculuğunun evrimini yansıtır. Genellikle bir tılsım olarak kullanılır ve kullanıcının yaşamdaki sarmal değişiklikleri ve dönüşleri kabul etmesine yardımcı olur. Bu manevi sembolün bizi hayatın kaynağına bağladığına inanıldığı için aynı zamanda ilahi yaratma gücünü de temsil eder.
Üçlü spiral Üçlü Sarmal aynı zamanda Tirade veya Triskele olarak da bilinir ve zamanın akışını temsil eden bir çizgiyle birbirine bağlanan üç spiralle temsil edilir. Her spiral dünyevi hayatı, öbür dünyayı ve nihayet reenkarnasyonu sembolize eder. Toprak, su, gökyüzü, beden, zihin ve ruh unsurlarıyla ilgili olan üçlü sarmal, Kelt sanatlarında ve mimarisinde bulunur.
Ejderha Ejderhaların maneviyatta özel bir yeri vardır ve Çin tarihinin önemli bir parçası olmuştur. Aynı zamanda İncil'deki St. George'un savaşının ünlü anlatısında da kendini gösterir. Farklı yönlerde farklı yorumlanır - Doğuda uğurlu yaratıklar, batıda ise kötü canavarlar olarak temsil edilirler. Çin, Japon ve Kore medeniyetleri, tüm su kütlelerinin koruyucuları olduklarına inanırlar: Nehirler, okyanuslar ve yağmur. Ancak Hinduizm ve Budizm'de Nagalar olarak da bilinen efsanevi zehirli varlıklar olarak tasvir edilirler.
Düş kapanı Merkezde belirli bir ağ şeklinde işlenmiş, tılsımlar ve diğer boncuklarla süslenmiş ahşap bir umutla temsil edilir. Kabusları önlediğine ve iyi şans getirdiğine inanılır. Yerli Amerikalılar tarafından, onları kötü rüyalardan korumak ve iyi rüyalara yönlendirmek amacıyla çocukların beşiklerine asmak için yaygın olarak kullanılırlar. İnsanlar ayrıca negatif enerji ve titreşimleri silkelemek için bir mücevher parçası olarak takıyorlar.
Sonsuz düğüm İlk baktığınızda bu sonsuz düğümün ne başını ne de sonunu göremeyeceksiniz. Tüm dünyanın birbirine bağlı olduğunu ve sakinlik ve hareket yaydığını temsil etmek için yapılmıştır. Bunun dışında düğüm, zamanın nasıl bir illüzyon olduğunu ve Dharma'nın ebedi olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda Budaa'nın Budizm'deki sonsuz şefkatinin vücut bulmuş halidir ve dünyevi yaşam ile dini düşüncenin iç içe geçmiş olduğunu sembolize eder. Popüler inanışın aksine, insanlara aydınlanmanın mutlaka dünyevi meselelerden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmediğini gösterir. Kaynak: Nathalie Carden. "31 Spiritual Symbols and Their Meanings". Şuradan alındı: https://themindfool.com/spiritual-symbols/. (07.09.2022).


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.