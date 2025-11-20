Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2025 Cumartesi

Güneş bu akşam Yay burcuna geçiyor ve 21 Aralık'a kadar burada ilerleyecek. Ancak Güneş Akrep'ten ayrılmadan önce, bu sabah Uranüs'e karşıt açı yapıyor ve Neptün ile üçgen oluşturuyor. Bir bakıma, alışılmadık veya farklı deneyimlere duyduğumuz ihtiyacı fark ettiğimiz bir uyanış zamanı. İdealistiz ve yaratıcılığımızla temas hâlindeyiz. Kendimizle veya ilerlemek istediğimiz yolla ilgili fikirlerimiz dönüşüyor olabilir. Sezgimize ya da evrene daha fazla güvenebiliriz; aşırıya kaçmış kalıpları kırmak veya kendimizi bir şekilde yeniden yaratmak ön plana çıkabilir. Güneş'in Uranüs'e karşıt açısı, özgürlük isteğimizi gözden geçirme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Özellikle özerklik, yenilik ve bağımsızlık konularında tam bir görünürlük noktasına ulaşıyoruz. Planlarda ani değişiklikler olabilir ve bunlar yeni yaklaşımlar denememiz için motivasyon sağlayabilir. Yeni bir şey yapma dürtüsü içimizde, ancak henüz net bir yön veya amaç olmayabilir; aceleci kararlar almaktan kaçınmak en iyisi. Ego mücadeleleri, değişken ilham ve isyankâr hislerle boğuşuyor olabiliriz. Tüm bunların ötesine geçtiğimizde, bize yardım etmeye, destek olmaya veya kendimizden vermeye iten bir şey ortaya çıkabilir. Materyal kaygılarımızı ya da ilgi alanlarımızı en azından geçici bir süreliğine azaltmak iyi olabilir. Hem insanları hem de hayatı daha farklı bir bakış açısından görürüz; sadece kabul etmekle kalmayıp farklılıklardaki güzelliği de gören bir perspektif.