Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2025 Cumartesi

22 KASIM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, Güneş ve Uranüs bugün, her yıl olduğu gibi birbirine karşıt açı yapıyor ve özellikle sosyal ya da romantik hayatında alışılmış düzeni sarsıyor. Bu durum seni düşündürtebilir ve hatta ilk başta biraz kaos olsa bile olumlu bir değişime doğru harekete geçirebilir. Sosyal hayatın şu sıralar oldukça hareketli olabilir. Bir arkadaş ile bir sevgili arasında çatışma yaşayabilirsin; ancak daha muhtemel olan, bir çekim, anlaşmazlık ya da farklılığın ortaya çıkması ve bunun biraz gerginlik yaratmasıdır. Gerçekte, birinin davranışı veya sözleri seni rahatsız ediyorsa, bunun nedenini düşünmek, sadece kendin hakkında daha fazla şey öğrenmek veya karşıt fikirler üzerinden zihnini canlandırmak için bile olsa, akıllıca olabilir. Neyse ki Güneş'in Neptün ile uyumlu açısı sabrını devreye sokmana yardım ediyor. Biriyle bir hayali, ideali veya inancı paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ruhunu besleyen ve kendini daha özgür ifade etmene yardımcı olan aktiviteler aracılığıyla yeniden bağ kurmanın yollarını ara.
