Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2025 Cumartesi

22 Kasım 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 20 Kasım 2025 09:50 Güncelleme: 21 Kasım 2025 07:27
ABONE OL

  • Güneş bu akşam Yay burcuna geçiyor ve 21 Aralık'a kadar burada ilerleyecek. Ancak Güneş Akrep'ten ayrılmadan önce, bu sabah Uranüs'e karşıt açı yapıyor ve Neptün ile üçgen oluşturuyor. Bir bakıma, alışılmadık veya farklı deneyimlere duyduğumuz ihtiyacı fark ettiğimiz bir uyanış zamanı. İdealistiz ve yaratıcılığımızla temas hâlindeyiz. Kendimizle veya ilerlemek istediğimiz yolla ilgili fikirlerimiz dönüşüyor olabilir. Sezgimize ya da evrene daha fazla güvenebiliriz; aşırıya kaçmış kalıpları kırmak veya kendimizi bir şekilde yeniden yaratmak ön plana çıkabilir. Güneş'in Uranüs'e karşıt açısı, özgürlük isteğimizi gözden geçirme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Özellikle özerklik, yenilik ve bağımsızlık konularında tam bir görünürlük noktasına ulaşıyoruz. Planlarda ani değişiklikler olabilir ve bunlar yeni yaklaşımlar denememiz için motivasyon sağlayabilir. Yeni bir şey yapma dürtüsü içimizde, ancak henüz net bir yön veya amaç olmayabilir; aceleci kararlar almaktan kaçınmak en iyisi. Ego mücadeleleri, değişken ilham ve isyankâr hislerle boğuşuyor olabiliriz. Tüm bunların ötesine geçtiğimizde, bize yardım etmeye, destek olmaya veya kendimizden vermeye iten bir şey ortaya çıkabilir. Materyal kaygılarımızı ya da ilgi alanlarımızı en azından geçici bir süreliğine azaltmak iyi olabilir. Hem insanları hem de hayatı daha farklı bir bakış açısından görürüz; sadece kabul etmekle kalmayıp farklılıklardaki güzelliği de gören bir perspektif.

    1 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün yıllık Güneş-Uranüs karşıtlığı gerçekleşiyor ve bu durum özellikle geleneksel yöntemlere bağlı kaldıysan ya da bir konuda çizgiyi fazla takip ettiysen işleri karıştırabilir. Mülkiyet, paylaşım, güç ve para meseleleri zorlukların temelinde olabilir veya değişiklik yapma gereği netleşebilir. En iyi sonuçlar için şimdi yenilik yapmanın, güncellemenin ve işleri geliştirmenin yollarını ara. Bugün kolayca tetiklenen her şeyden kendin hakkında çok şey öğrenebilirsin. Güneş aynı zamanda Neptün ile uyumlu bir açı yapıyor ve bu enerji, gerginlikleri bırakmanı ve iç dünyanı anlamaya odaklanmanı teşvik ediyor. Hayal gücünü, gizem veya sihir duygunu besleyen aktiviteler şifalı olabilir. İlham, biriyle paylaşacağın özel bir andan ya da kendi içinden gelebilir; çünkü bir durumla ilgili inancın güçleniyor.

    2 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Güneş'in Uranüs ile yıllık karşıtlığı bugün gerçekleşiyor ve bu durum hem ortaklığa hem de bağımsızlığa olan ihtiyaçlarını vurguluyor. Doğru dengeyi bulman gerekebilir ki bu pek kolay değil. Şu anda attığın adımlarla farkında olmadan ilerlemeni engelleyebilirsin, bu yüzden iki kez düşünmek iyi olur. En iyi sonuçlar için tepki vermek yerine yenilik yapmayı seç. Bu konuda sana yardımcı olan ise Güneş'in Neptün ile uyumu; dünyaya daha rahat, daha yaratıcı bir şekilde yaklaşmak en iyisi olabilir. Bu her zaman kolay gelmese de, ilişkilerinde kabullenici ve destekleyici bir ruh hâline dokunmayı seçebilirsin. İtmek veya kurcalamak yerine dinlemek, paylaşmak ve iyileştirmek çok daha faydalı olacaktır.

    3 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün yıllık Güneş-Uranüs karşı karşıya gelişi gerçekleşiyor ve bu durum işin, zihinsel veya fiziksel sağlığın üzerinde biraz baskı yaratabilir. Başkalarının programlarına, güvensizliklerine veya değişim isteğine bağlıymışsın gibi hissedebilirsin. Geçmişten bir şey yeniden ortaya çıkabilir ve kişisel bir gerçek gün yüzüne çıkabilir. Hayatında eksik olan bir şeyi fark edebilir ve onu bulmaya doğru bir yola girebilirsin. Seni rahatsız eden ya da hayatında eksik olan şeylerle daha fazla temas haline geliyorsun. Neyse ki Güneş-Neptün transiti de etkili ve çevrene, ilişkilerine karşı daha güçlü bir takdir hissediyorsun. Hayatının ruhsal, sanatsal ve duygusal tarafları giderek daha fazla önem kazanıyor. Bir sorundan geri çekilip perspektif kazanmak ve maddi olmayan ihtiyaçlarına özel önem vermek için iyi bir zaman.

    4 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Güneş ve Uranüs bugün, her yıl olduğu gibi birbirine karşıt açı yapıyor ve özellikle sosyal ya da romantik hayatında alışılmış düzeni sarsıyor. Bu durum seni düşündürtebilir ve hatta ilk başta biraz kaos olsa bile olumlu bir değişime doğru harekete geçirebilir. Sosyal hayatın şu sıralar oldukça hareketli olabilir. Bir arkadaş ile bir sevgili arasında çatışma yaşayabilirsin; ancak daha muhtemel olan, bir çekim, anlaşmazlık ya da farklılığın ortaya çıkması ve bunun biraz gerginlik yaratmasıdır. Gerçekte, birinin davranışı veya sözleri seni rahatsız ediyorsa, bunun nedenini düşünmek, sadece kendin hakkında daha fazla şey öğrenmek veya karşıt fikirler üzerinden zihnini canlandırmak için bile olsa, akıllıca olabilir. Neyse ki Güneş'in Neptün ile uyumlu açısı sabrını devreye sokmana yardım ediyor. Biriyle bir hayali, ideali veya inancı paylaşmak aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ruhunu besleyen ve kendini daha özgür ifade etmene yardımcı olan aktiviteler aracılığıyla yeniden bağ kurmanın yollarını ara.

    5 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Güneş ve Uranüs bugün karşıt açı yapıyor ve bu durum kişisel ve profesyonel hayatında değişiklik yapma ihtiyacını öne çıkarıyor. Planlar ve programlar değişebilir, ancak bu değişiklikler önemli keşiflere de yol açabilir. Başkalarının güvensizliğiyle uğraşman gerekebilir ya da hatta kendi öngörülemezliğin nedeniyle eleştirilebilirsin. Açık ve esnek kalmaya çalış; planlardaki değişiklikleri akışa bırakmak en iyisi olacaktır. Bu konuda sana yardımcı olan bir Güneş-Neptün üçgeni var. Bu açı, kendini destekleyici ve şefkatli şekillerde ifade etmeye teşvik ediyor. İlgi alanların veya projelerinle ilgili tadını çıkarabileceğin pek çok şey var. Gayrimenkul, aile ve ev konularının genellikle lehine sonuçlanması muhtemel. Bir küskünlüğü ya da hayal kırıklığını bırakmak için iyi bir neden bulabilirsin.

    6 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünkü Güneş-Uranüs karşıtlığıyla birlikte, bir sevgili, özel bir arkadaş veya partnerle ilişkiler zorlayıcı olabilir ya da değişimi tetikleyebilir. Hayatındaki biri bugün sürpriz bir unsur ortaya koyabilir veya bir proje hakkında aniden yeni bir bakış açısının farkına varabilirsin. Kendini fazla zorlamaktan kaçın. Planlar aniden değişirse mümkün olduğunca esnek ve açık fikirli kalmaya çalış; çünkü bu değişiklikler, başka türlü fark edemeyeceğin iyileşmelere veya keşiflere yol açabilir. Aslında, kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı durumlara ve tutumlara tahammülün pek yok. Yine de bugünkü Güneş-Neptün üçgeni, hem zihnini hem de kalbini meşgul eden aktiviteler aramak için güzel bir zaman olduğunu gösteriyor. Özellikle rahatlatıcı, topraklayıcı ve huzur veren aktivitelerden veya üzerinde çalıştığın özel işlerden keyif alabilirsin. İnanç, hayal gücü ve ruh enerjin tam anlamıyla açığa çıkabilir. Dünyaya pratik yaklaşmak senin için genellikle en doğal yol olsa da, günün enerjileri sorunlardan biraz geri çekilip perspektif kazanmayı destekliyor. Her şeyin doğal ritminin tadını çıkarmak için iyi bir zaman. Sözlerin veya jestlerin birisini büyüleyip memnun etmesi oldukça olası.

    7 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Güneş ve Uranüs bugün yıllık karşıt açılarını oluştururken, özellikle finans veya mülkiyet konularıyla ilgili biraz gerginlik olabilir. Bu durum seni daha çok çalışmaya motive edebilir, ancak tükenme riskine karşı dikkatli ol. Para konularında fevri davranmamaya ve ilişkilerde çatışmacı tavırlara da dikkat et. Seni neyin rahatsız ettiğini tam olarak bilmiyorsan, kışkırtan ya da provoke eden kişi konumuna düşebilirsin; oysa bu, kendini daha iyi anlamaya yönelik bir çabayla hafifletilebilir. Bugün etkili olan Güneş-Neptün transiti bu konuda sana yardımcı oluyor; gerginliği ve olayları akışa bırakman için destek veriyor. İhtiyacın olan doğru kaynaklara veya bağlantılara çekilebilirsin. Hayatında daha fazla hayal gücü, incelik, romantizm veya derinlik ihtiyacına özellikle dikkat et ve bunları besle. Para, iş veya sağlık konularında içgüdülerini takip ediyor olabilirsin.

    8 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Güneş ve Uranüs bugün karşı karşıya geliyor ve başkalarının ya güvenilmez ya da meydan okuyan bir tavır içinde olduğunu fark edebilirsin. Bu sinir bozucu olsa da, katmanları geri çektiğinde yeni bir bakış açısı ortaya çıkabilir. İnsanlar, özellikle de partnerler, rahatsız edici yollarla davransa bile, sana kendin ve kişisel hedeflerin hakkında önemli şeyler gösteriyorlar; bu yüzden bugün dikkatini ver ve olasılıklara zihnini aç. Buna yardımcı olan Güneş-Neptün üçgeni ise kendini merkeze almanı teşvik ediyor. Bazı duygusal yükleri bırakabilirsin ve yaratıcı ya da romantik dürtülerin güçlü olsa da, sessiz ve özel anlarda da keyif buluyorsun. Bir ilişkide bazı şeyleri biraz belirsiz veya açık bırakmak şu anda özgürleştirici gelebilir. Ruhsal iyilik hâlini ve gelişimi destekleyen aktivitelere yönelebilir ve benzer ruhlu insanların sana doğru geldiğini fark edebilirsin.

    9 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugünkü yıllık Güneş-Uranüs karşıtlığıyla birlikte, son zamanlarda dağınık hissediyorsan bunu şimdi çok daha belirgin bir şekilde fark edebilirsin. Belli noktalarda huzur bulmak ya da duygusal merkezini korumak zor olabilir, ancak şu anda gerçekleşen değişimler seni olumlu bir yöne itebilir. Dikkatin hem içeriden hem dışarıdan kolayca dağılabilir, fakat günü karşılamanın en iyi yolu esnek olmak ve olasılıklara açık kalmaktır. Bir Güneş-Neptün üçgeni genel ruh hâline yardımcı oluyor. Özellikle geçmişe, gizemli olana ve saklı kalana ilgi duyabilirsin. Mahremiyet ve duygusal yenilenme ihtiyaçların için destek bulabilirsin ya da başkalarıyla yapılan sessiz, sakin aktiviteler tatmin edici gelebilir. Biraz geri çekilmek gayet normal ve hatta şu anda faydalı olabilir; ancak çevrendeki kabul edici ve akışkan enerjinin tadını tam anlamıyla çıkarabilmek için tüm kapıları kapatmamaya çalış.

    10 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Güneş ve Uranüs'ün yıllık karşıt açısı bugün statükoyu sarsıyor ve senin için bu durum sosyal veya romantik hayatınla ilgili olabilir. Hayatındaki kişiler isyankâr, meydan okuyan veya güvenilmez olabilir, ancak planlardaki değişiklikler, varlığından haberdar olmadığın fırsatları açabilir; bu yüzden bugün açık bir kalp, zihin ve esnek bir programla hareket et!Gerginliği bırakmana yardımcı olan ise Güneş'in Neptün ile uyumu. İletişim, dostluk ve arkadaşlık ilişkileri şu anda dünyanda işleri yoluna koyabilir. İnsanlardaki farklılıkları rahatsız edici yerine, ilgi çekici ve eğlenceli olarak görmeyi seçebilirsin; bu da seni alışılmışın üzerinde rahatlatır ve keyif almanı sağlar. Kendi kişisel gündemlerini bir kenara bırakmak ve sadece bağlantı kurmak amacıyla başkalarına ulaşmak için güzel bir zaman.

    11 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün Güneş ve Uranüs'ün yıllık karşıt açısı gerçekleşiyor ve bu durum statükoyu sarsma eğiliminde. Bu durum iş ve ev yaşamınla ilgili olabilir. Yön veya yöntem değişikliğine, büyük ya da küçük, ihtiyaç olduğunu fark etme zamanı. İş ve oyun, profesyonel ve kişisel hayat arasında bazen zor bulunan dengeyi yakalamak her zaman kolay olmasa da, günün olayları seni buna yaklaşmaya motive edebilir. Ancak, çok hızlı tepki verme eğilimine dikkat et. Buna yardımcı olan bir diğer etkili transit ise Güneş'in Neptün ile üçgeni. Yavaşlamak ve küçük bir tereddüt, kendini bulmana yardımcı olabilir. Sezgilerin, hedeflerini ilerletmek için seni doğru kaynaklara yönlendirebilir. Yeteneklerine ve değerine olan artan güven, olumlu gelişmelere yol açar.

    12 / 13

  • 22 KASIM 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Güneş ve Uranüs bugün karşı karşıya geliyor, tıpkı her yıl olduğu gibi, ve başkalarının şu sıralar biraz daha talepkar ve belki biraz da duyarsız olduğunu hissedebilirsin. Ancak planlardaki değişiklikler, hayatını gerçekten iyileştirecek yeni keşifler, bakış açıları ve içgörüler sağlayabilir; bu yüzden çok direnme. Bir aydınlanma veya gerçeklik anı yaşanabilir; bu biraz sarsıcı olsa da aynı zamanda rahatlatıcı olabilir. Bastırılmış tutkular ve arzular ortaya çıkabilir, fakat bunların peşinden gitmek henüz kolay veya net olmayabilir. Öte yandan, bugünkü Güneş-Neptün transiti, ani veya cesur adımlar atmak yerine olayların kendi akışında gelişmesine izin vermeni teşvik ediyor. Sezgilerin çok iyi çalışıyor ve seni alışılmış rutininin dışına çıkaran veya düşünce ufkunu genişleten çabalara çekiliyorsun. Özellikle bir konu veya fikirden ilham alabilir ve motive olabilirsin.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.