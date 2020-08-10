Üretkenlik tüyoları

Her yeni bir yıla girerken yüzbinlerce insan yeni senede gerçekleştirmek üzere bazı kararlar alıyor. Amerika’da yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılanların %90’ı yılbaşında gerçekleştirmek için yeni kararlar aldıklarını belirtmişler. Ama bu kişilerin çok az bir kısmı kararlarını uygulamaya geçirebilmiş̧. Peki, bu kararlarını gerçekleştirebilen sınırlı sayıdaki kişinin diğerlerinden farkı ne?

E, bir de üzerine bu yıl, pandemi yılı oldu ve hepimiz iyice ne yapacağımızı şaşırdık... Belirsizliğin içerisinde yüzmeyi öğreniyoruz. O yüzden, en çok soru aldığım, danışanlarımla bol bol çalıştığım konulardan biri de zaman yönetimi, yaratıcılık ve üretkenlikle ilgili bir yazı hazırladım. Hayatı dolu dolu yaşamak, hedeflerine yaklaşmak için zamanını da yönetmen, daha yaratıcı, üretken olabilmen için neleri hayatında dönüştürmen gerektiğini bilmen önemli. Dönüşüm böyle başlıyor. Önerilerimi sıralıyorum.

Dikkatini neler dağıtıyor? Bunları not al!

Yaptığınız bir şeyden uzaklaştığınızda, göreve yeniden odaklanmak ortalama 23 dakika 15 saniye sürer. Bu nedenle, öncelikle işyerinde ve evde çalışırken dikkat dağıtıcılarının ne olduğunu tespit etmeye çalış. Sürekli e-mailini kontrol etme, telefonunun bildirimleri, evde çalışıyorsan partnerinin sen çalışırken soru sorması gibi dikkat dağıtıcılara dikkat ve not al.

Dikkat dağıtıcılarını azaltmaya çalış!

Evde çalışıyorsan, kendine özel bir alan yaratmaya çalış ve mümkün olduğunca o alanda olduğun zaman herkesin "ofis"te olduğunu bilmelerini sağla. Telefonunu ters çevir veya bildirimlerini kapa. Belli bir saat aralığında telefonlarına bakabilirsin. Telefonun ve e-maillerinin seni yönetmesini değil senin onları yönetmeni hedefle.

Masanda renkler ne olmalı?

Öncelikle masanı temizle ve dikkatini dağıtabilecek şeyleri ortadan kaldır. British Columbia Üniversitesi'nde hangi renklerin beyin performansını geliştirdiği hakkında yapılan bir araştırmaya göre, kırmızının ayrıntılara daha fazla dikkat çektiği, mavinin ise yaratıcılığı arttırdığı edildi. Çalışma alanını bu renklere göre düzenleyebilirsin.

Mükemmellik "iyi"nin düşmanıdır

İşin söz konusu olduğunda, muhtemelen her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak istersin. Ancak mükemmellik nihayetinde üretkenliğinin düşmanı olabilir. Özellikle zaten iyi olan bir şeyi süreli iyileştirmeye çalışmak, genellikle bir yanılsamadır. Sana sürekli zaman kaybettirebilir. Bunun yerine, diğer görevlere geç ve "iyi" bir işin başarı için yeterince iyi olabileceğini lütfen kabul et.

"Hayır" deme stratejisi geliştir!

Her göreve evet demek seni bunaltır, ama biliyorum, hayır demek de ayrı bir stres kaynağı olabilir. Hayır demeyi kolaylaştırmak için, e-posta şablonları da dâhil olmak üzere önceden bir strateji oluşturabilirsin. Böylece, o sırada kilitlenip, aslında hayır demek isterken evet diyeceğine, daha önceden pratik yapmış olursun.

Çok çalışmalıyım diyerek kendini ihmal etme!

Haftada en az bir kez, nasıl hissettiğini değerlendirerek kendinle ilgilen. Öz bakım üretkenlik için önemlidir, bu nedenle ofiste daha fazlasını yapmak adına kendini sürekli ihmal etme. Daha iyi hissedebilmek için nelere ihtiyacım var? Bu aralar neleri hayatımda ihmal ettiğimi veya zaman ayıramadığımı düşünüyorum? Bunları yapabilmeyi önceliklerin arasına al.

Multitasking (çoklu görev) diye bir şey yok!

Aynı anda birkaç şeyi beraber yapmak, özellikle kurumsal yaşamın bir efsanesidir. Dikkatini bölmek ve faaliyetler arasında hızla geçiş yapmak yerine, odak noktanız elindeki göreve adadığında üretkenliğinin arttığını göreceksin. Londra Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bilişsel görevleri yerine getirirken çoklu görev yapan kişilerin önemli IQ düşüşleri yaşadığını gösterdi.