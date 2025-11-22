Günlük burç yorumları: 23 Kasım 2025 Pazar

23 KASIM 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Güneş, haritanızın sekizinci evinden bir aylık geçişine başladı ve bu da derin tutkularınızı keşfetmek için harika bir döngüyü başlatıyor. Haritanızın bu alanı, hem mahremiyet düzeyinde hem de finansal anlamda paylaşımı yönetir. Güneş burada ilerlerken, bir ilişkide bağ kurmaya veya kendi iç dünyanızla daha derin bir bağ oluşturmaya odaklanırsınız; sizi harekete geçiren şeyleri ve hayattan gerçekten ne istediğinizi keşfedersiniz. Pratik tarafta, duygusal, ruhsal ya da maddi olabilir, borçlar veya destek konuları gündeme gelebilir. Önümüzdeki ay boyunca strateji, planlama ve paylaşım konularına daha güçlü bir vurgu var. Hayatınızda daha fazla yoğunluk ve tutku arıyorsunuz. Gelişmeden, değişmeden ve iyileşmeden yaşamak sizi tatmin etmiyor. Bu döngüde, perde arkasında ya da yüzeyin altında neler olup bittiği sizin için çok daha önemli hâle geliyor. Bugünün enerjileri, süreci ileri taşıyan konuşmalar için güçlü. Plan yapmak veya sorunları çözmek öne çıkabilir. Ay bugün ilerleyen saatlerde macera alanınıza geçiyor ve kendinizi biraz daha özgür ve cesur hissediyorsunuz. Şu anda kısıtlanmak istemiyorsunuz.