Norovirüs nedir?

Norovirüs, kusma ve ishale neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Norovirüslerin birçok farklı türü olduğu için hayatınızda birçok kez norovirüs hastalığına yakalanabilirsiniz. Bir tür norovirüs ile enfeksiyon, sizi diğer türlere karşı korumayabilir. Belirli tiplere karşı bağışıklık geliştirmek mümkün olsa da bağışıklığın ne kadar sürdüğü tam olarak bilinmiyor. Bu yüzden her yaştan çok sayıda insan norovirüs enfeksiyonuna yakalanabilir.

Norovirüs belirtileri nelerdir?

Norovirüs, mide gribi olarak da bilinir ve sıklıkla sindirim sistemiyle ilişkili rahatsızlıklar yapar. Bunula birlikte virüs, sistemik olarak da vücudunuzu etkileyebilir. En sık bulguları şunlardır:

İshal

Kusma

Mide bulantısı

Karın ağrısı

Ateş

Baş ağrısı

Vücut ağrıları

Norovirüs nasıl bulaşır?

Norovirüs kolayca yayılabilen bir virüs olduğundan salgını da oldukça büyük olabilir. Norovirüs ile enfekte olan kişiler milyarlarca norovirüs parçacığını saçabilir ve sadece birkaç virüs parçacığı diğer insanları hasta etmeye yeterlidir.

Enfekte bir kişiyle doğrudan temas halinde olmak,

Enfekte yiyecek veya su tüketmek,

Kirlenmiş yüzeylere dokunmak ve ardından yıkanmamış ellerinizi ağzınıza temas ettirmek,

sizin de enfekte olmanıza sebep olabilir. Semptomlar genellikle virüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra gözükmeye başlar. Bununla birlikte, araştırmalar, kendinizi daha iyi hissettikten sonra iki hafta veya daha fazla bir süre boyunca norovirüsü yayabileceğinizi göstermiştir.

Norovirüs nasıl geçer?

Norovirüs ile enfekte olan çoğu insan 1 ila 3 gün içinde iyileşir. Bu süreçte kendinizi aşırı derecede hasta hissedebilir ve günde birçok kez kusabilir veya ishal olabilirsiniz. Ne yazık ki bu virüsü tedavi etmek için özel bir ilaç yoktur. Genel olarak vücudunuzun virüsle baş etmesi gerekir ve ona yardımcı olacak bazı şeyler yapabilirsiniz. Kusma ve ishalden sebebiyle kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bol sıvı tüketmelisiniz. Bu, dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olacaktır. Dehidrasyon ciddi sorunlara yol açabilir. Şiddetli dehidrasyon, damarınızdan verilen sıvılarla tedavi için hastaneye yatmayı gerektirebilir.

Dehidrasyon belirtileri şunları içerir:

İdrara çıkma azalması

Ağız ve boğaz kuruluğu

Ayağa kalkarken baş dönmesi hissetmek

Susuz kalan çocuklar çok az gözyaşı dökerek veya hiç gözyaşı olmadan ağlayabilir ve alışılmadık şekilde uykulu veya huysuz olabilirler.

Bir dehidratasyon bulgusuyla karşı karşıyaysanız tıbbı yardıma ihtiyacınız olabilir.

Norovirüsten korunmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Norovirüs ile enfekte bireyin vücut sıvılarından başka insanlara bulaşabilir ve kişi kendini iyi hissettikten sonra bile 1 ila 2 hafta kadar bulaşmaya devam edebilir. Bunun için hastalığı atlattıktan sonra bile kişisel hijyen önlemlerine özen göstermelisiniz. Her zaman olduğu gibi el yıkamak, bulaşı önlemenin en önemli yoludur. Özellikle yiyecek maddeleriyle temas halindeyken ellerinizi, meyve ve sebzeleri yıkamak, olası bir hastalığı veya yayılmasını önler.

Virüsün hasta kişiden başkalarına bulaşmasını önlemek için hastalar toplum içine çıkmamaya çalışmaları, kusma ve ishal ile atılan virüslerin başkalarına bulaşmasını önlemek için hasta kişinin kıyafet, çarşaf gibi kişisel eşyaları ile kullandığı tabak, kaşık benzeri aletler sıkça yıkanmalıdır.

Bu virüsle enfekte kişiler başkaları için yemek hazırlamamalı, temas ettikleri yüzeyi sıkça dezenfekte etmelidir.

Norovirüs enfeksiyonu bazen kontamine sular sebebiyle de olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise şebeke sularını tüketmemeli, tüketilecekse de kaynatıp soğutularak tüketilmelidir. Hijyen sorunları yaşanabilecek olan havuzlardan da uzak durmakta fayda var.

Bu yazı bilgi vermek amacıyla çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve tıbbi tavsiye içermez.

Referanslar:

“Norovirus” Şuradan alındı: https://www.cdc.gov/norovirus/

“Norovirüs” Şuradan alındı: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/norovirus