İnternetteki klasik parti oyunlarından sıkıldıysanız, elden ele gezen o telefon uygulamalarını bir kenara bırakmanın vakti geldi demektir. Sadece bir adet çakmak (ya da elinize geçen herhangi bir kalem) ve birazcık cesaretle arkadaş ortamının tüm havasını değiştirebilirsiniz. Geleneksel "Doğruluk mu Cesaret mi?" veya "Şişe Çevirmece" oyunlarına harika bir alternatif olan Çakmak Oyunu, arkadaşlarınızla samimiyeti artırmanın, hiç bilinmeyen sırları ortaya dökmenin ve kahkahalara boğulmanın en kestirme yoludur. Peki bu oyun tam olarak nedir ve nasıl oynanır?
Çakmak oyunu nedir?
Çakmak Oyunu, temelinde bir çakmağın ya da herhangi bir nesnenin elden ele geçmesiyle ilerleyen, oyuncuların birbirini köşeye sıkıştıracak sorular sorduğu dinamik bir grup aktivitesidir. Bu oyunu bu kadar popüler yapan şey ise kurallarının esnekliği ve her grubun kendi tarzına göre oyunu şekillendirebilmesidir. Ortamı ısıtacak, sosyal bağları güçlendirecek ve oyun bittikten sonra bile günlerce konuşulacak anılar bırakacak bu oyunun üç popüler oynanış tarzı bulunuyor. Grubunuza en uygun olanını seçip hemen başlayabilirsiniz!
Çakmak oyunu nasıl oynanır? (3 farklı tarz)
1. Yol: Taş, kağıt, makas düellosu (Kurtulma şanslı)
Eğer sorulara hemen teslim olmak istemiyorsanız, işin içine biraz şans ve rekabet katabilirsiniz:
2. Yol: "Bence o!" tarzı (gıybet severler için)
Bu versiyon, gruptaki algıları ve "arkadan dönen işleri" ortaya çıkarmak için birebirdir:
3. Yol: Klasik çember ve ceza sistemi
En sade ve garanti eğlence sunan klasik yöntemdir:
Çakmak oyununun kuralları
Oyunun daha keyifli ilerlemesi için şu kurallara dikkat edilir: