Manikür yapmak için uzun saatlere, detaylı malzemelere ihtiyacınız yok. Evde manikür yapmak için bazı adımları izlemeniz ve ipuçlarına dikkat etmeniz yeterli.

Kütiküllerini doğru temizleyin

Tırnaklarımızın bir parçası olan kütiküller, tırnaklarımızı enfeksiyondan koruyan duvar görevine sahiptir. Bu sebeple manikür yaparken kütikülleden kurtulmak istesek de onları keserken veya iterken hassas davranmalıyız. Tırnaklarının gerisindeki etleri yani kütikülleri itmek için onları mutlaka ıslatıp, yumuşatmanız gerekir. Bu işlemi yaparken, metal törpü veya cımbız kullanmamalısınız. Bizim tavsiyemiz, ahşap manikür çubuklarından yana. Kütiküllerden doğal şekilde kurtulma yolları ise bu içerikte...

Ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın

Manikürün en önemli amaçlarından biri de, ellerini yumuşatmak. Bu sebeple sabah ve akşam ellerini nemlendirmelisiniz. Özellikle soğuk havalarda çabuk kuruyan elleri düzenli olarak nemlendirmek elleri maniküre uygun hale getirmek için adeta bir yatırımdır.

Sünger törpüler

Sünger veya köpük şeklindeki törpü ve tırnak parlatıcı ürünler tırnaklarımız için çok faydalı. Metal törpü gibi çok güçlü etkiye sahip değillerdir ama ufak tırnak kırılmaları için idealdirler. Parlatıcı tarafı ile tırnaklarına gün içinde daha canlı bir görüntü verebilirsiniz.

Baz oje uygulaması yapın

Tırnağına renkli ojeni uygulamadan önce, oje bazını sürmelisiniz. Oje bazı, tırnağınızla renkli oje arasında koruyucu duvar görevi gördüğünden tırnağının sararmasını ve kırılmasını, ayrıca boyanmasını ve bir sonraki oje için kötü bir görünüme sahip olmasını önleyecektir.

İki kat oje sürün

Renkli ojeye geçtiğinizdede, canlı bir renk için iki kat oje sürmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer bu işte usta değilseniz, tek kat oje sürmekten kaçının.

Eyvah, ojeyi taşırdım!

Eğer ojeyi taşırdıysanız hemen telaşlanmayın. Oje düzeltici, manikür kalemlerinden mutlaka edinmelisin. Eğer evde yoksa, çaresi var. Kulak temizleme çubuğuna hafifçe aseton dökün ve taşan yerleri dikkatlice temizleyin. Bir kürdan yardımıyla tırnak dipleri ve tırnak kenarlarına bulaşan ojeleri de hafifçe giderebilirsiniz.

Top coat uygulayın

Ojenin kuruması için ortalama 10 dakika bekleyin. Sonra da top coatı uygulayın. Böylece ojeniz daha uzun süre tırnağınızda kalacaktır.

BAKIM Evde profesyonel manikür nasıl yapılır?

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