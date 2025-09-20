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Çarşaflarınızı ne sıklıkla yıkıyorsunuz?

Yatak çarşaflarınızı haftada bir yıkayın. Neden mi?

Giriş: 20 Eylül 2025, Cumartesi 13:00
Güncelleme: 20 Eylül 2025, Cumartesi 13:00
1

Temiz çarşafların serilmiş olduğu bir yatağa girmekten daha iyi bir his yoktur; ancak birçoğumuz, çarşaflarımızı yeterince yıkamadığımızı kabul edebiliriz. Fakat uzmanlar kirli çarşaflar üzerinde uyumanın, yalnızca kötü kokuya dayanmaya çalışmaktan çok daha kötü sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu. İşte uzmanlardan kirli çarşaflar ile ilgili gerçekler...

2

Uyku esnasında terlemeyi sürdürürüz ve vücut yağları salınmaya başlar. Kumaş liflerinde tükürük, idrar, genital sıvılar ve dışkı bulmak mümkündür.

3

Çarşaflar düzenli bir şekilde yıkanmıyorsa ve kişinin vücudunda çizikler ya da yaralar varsa, enfeksiyon kapması olasıdır. Ayak mantarı gibi mantar türleri de kumaşlardan kapılabilir.

4

Düzenli yıkamadan kaçındığınız kirli yatak çamaşırları yüzünden, yatağın diğer bölümleri zarar görebilir.

5

Çarşafların ve yastık kılıflarının sık sık yıkanmaması, sıvıların yastıklara ve şiltelere sızmalarına sebep olur; bunları temizleyebilmek, çarşafları makineye atıp yıkamaktan çok daha zordur.

6

Hijyenik olmayan uykuyu engellemek adına, çarşafları haftada bir değiştirmek ve yıkamak gerekiyor. Peki siz ne sıklıkta çarşaf değiştiriyorsunuz?

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brush-purple Yorumlar
Misafir 31 Ekim 2024, Perşembe

***Çarşafları haftada bir değiştirmek ve yıkamak gerekiyor.Temiz çarşafların serilmiş olduğu bir yatağa girmekten daha keyifli iyi bir his yoktur.