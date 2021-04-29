Yastıklar makinede yıkanır mı?

Konforlu bir yatağın vazgeçilmez unsurları olan yastıklarınızı, temiz ve en iyi kullanmanın yolları...

Yastıklar makinede yıkanır mı?
Yaşam
29 Nisan 2021 Perşembe

Yatak söz konusu olduğunda, muhtemelen çarşaflarınızı ve yorganınızı temizleme konusunda titizsinizdir, ancak aynı şey yastıklarınız için de söylenebilir mi? Yastıkların böcekler, ölü deri ve toz akarları barındırdığını biliyor muydunuz? Amerikan Temizlik Enstitüsü, yatağınızın en temek unsurlarından biri olan yastıklarınızın yeni gibi ve temiz olmasını sağlamak için önemli ipuçları verdi.


Yastıklar nasıl yıkanır?

Pamuk, kuş tüyü ve elyaf dolgulu olanlar da dahil olmak üzere çoğu yastığı, çamaşır makinenizin düşük devir ayarında, ılık su kullanılarak yıkayabilirsiniz. Yastıklarınız kuru temizleme gerektiren ender türlerden biri olabilir. Bu yüzden önce temizlik talimatları için etiketi okumak her zaman iyi bir fikirdir.


Köpük yastıklar, çok sert ve dolgusunun bozma ihtimali olduğu için çamaşır makinesine girmemesi gereken yaygın bir türdür. Buna rağmen köpük yastıklar evde başka bir yöntemle temizlenebilir. Çıkarılabilir yastık kılıfı kullanarak ve bu kılıfları yıkayarak köpük yastıklarınızı temiz tutabilirsiniz. Çarşaflarınızı ne sıklıkla yıkıyorsunuz? yazısını okumak için tıklayın.


Yastıkları ne sıklıkta yıkamalısınız?

Çarşaflarınızı, yastık kılıflarınızı düzenli olarak yıkasanız da, yastıklarınız en azından altı ayda bir iyice yıkanmalıdır. Yastıklarınızın sürekli olarak en iyi durumda olmasını sağlamak için onları en az üç ayda bir veya yılda dört kez mutlaka yıkamayın. Yastık kılıflarını ise haftalık temizlik rutini olması gereken çarşafınızla yıkayabilirsiniz.


Yastıklarınızı düzenli olarak yıkamak önemlidir, ancak ne zaman değiştirileceğini bilmek de iyidir. Uzmanlar yastıklarınızı bir ila iki yılda bir değiştirmenizi öneriyor. Bu zaman dilimi, Ulusal Uyku Vakfı tarafından da desteklenmektedir, ancak belirli yastık türlerinin daha da uzun süre dayanabileceğine de dikkat etmek önemlidir. Yatak odanızda olmaması gereken 14 şey yazısınız okumak için tıklayın.


Yastıklardaki lekeler nasıl çıkar?

Yıkamada olduğu gibi, yastığınızın türüne göre lekelere de öyle yaklaşmalısınız. Köpük yastıklardaki lekeleri, sabunlu suya batırılmış bir bezle noktasal olarak temizlemelisiniz. Diğer yastık türleri ise, kan veya tükürük lekelerini çıkarmak için leke çıkarıcılar kullanarak yıkama öncesinde işlemden geçirmek gerekebilir.


Uyanır uyanmaz yatağınızı toplamayın!
Uyanır uyanmaz yatağınızı toplamayın!

Yastıklar nasıl kurutulur?

Yastıklarınızın açık havada kurumasını sağlamanız en önemlisidir. Ayrıca, etiketinde bulunan yıkama ve kurutma talimatına uygun olarak da, yastıklarınızı kurutucuda da kurutabilirsiniz. Yastıklarınızın etiketlerini okumak bu aşamada çok önemlidir. Çünkü köpük yastıklar, ısı ile temas ettiğinde alev alma riski taşır.


Kurutucuyu kullanırken yastıklarınızdaki topaklanmayı önlemek ve eşit kurumasını sağlamak için yastıkları düzenli aralıklarla çıkarın ve kabartın. Sonra tekrar kurutucuya atın. Yastıklarla birlikte kurutucuya birkaç tenis veya kurutucu topu atmak da topaklanmayı önlemeye yardımcı olacaktır.


Kuştüyü yastıkların bakımı

Kuştüyü yastıklarınız bakıma ihtiyaç duyuyor gibi görünse de aslında elde yıkanabilir. Genellikle soğuk suda yıkamak temizlik için yeterlidir.


Yatağınızı değiştirmeli misiniz?

1. Evinizden başka bir yerde daha iyi mi uyursunuz?
Evet
Hayır
Aradaki farkı hiç düşünmediniz
2. Sabah uyandığınızda belinizde ağrı hissediyor musunuz?
Evet, bazen gün boyu süren bir ağrı hissediyorsunuz
Hayır, beliniz gayet iyi
Bazı sabahlar beliniz ağrıyarak uyandığınız oluyor
3. Yattığınızda hafif bir çukurluk var mı?
Evet
Hayır, yatağınız yeterince düz
İlk kez düşünüyorsunuz ve bazen gömülerek uyuduğunuzu hissettiğinizi hatırlıyorsunuz
4. Her dönüşünüzde yanınızda uyuyan kişiyi uyandırıyor musunuz?
Maalesef
Hayır
Bazen o da yatakta dönerken sizi uyandırıyor
5. Yatağınız kaç yaşında?
En az 10
En fazla 4
5’ten fazladır herhalde
6. Hareket ettiğinizde yatağınızdan ses çıkıyor mu?
Evet, bütün evi uyandıracak kadar!
Hayır, yeterince sessiz
Bazen gıcırdıyor
7. Sabah kalktıktan sonra yatağınız hemen kendi şeklini alıyor mu?
Evet, sanki kimse yatmamış gibi görünüyor
Hayır, hep bir çukurluk kalıyor
Bugüne kadar hiç dikkat etmediniz
8. Yaylarının somyanızı deldiği hissine kapıldığınız oluyor mu?
Evet, yayları bazen belinizde hissediyorsunuz
Hayır, aksine yayların varlığını hissetmiyorsunuz bile
Bugüne kadar hiç düşünmediniz
9. Gece yatağınızda dönerken uyanıyor musunuz?
Hemen her gece en az bir kez
Deliksiz uyuyorsunuz
Bazen
10. Koruyucu ped kullandığınız halde yatağınız kirli mi görünüyor?
Birkaç kez silmeyi denediniz ama ne yazık ki buna engel olamadınız
Hayır, yatağınız yeni alınmış gibi
Farkında değilsiniz

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