Yatak odanızda olmaması gereken 14 şey

Yaşamımızın 3'te 1'inin (hatta bazen daha fazlasının) yatak odamızda geçtiğini biliyor muydunuz? İşte tam da bu yüzden yatak odanızı hoş bir şekilde dekore etmeniz çok önemli. Bir otele gittiğinizde odaların ne kadar harika olduğunu ve nasıl bu kadar zevkle dizayn edilebildiğini mutlaka düşünmüşsünüzdür. Birazdan bahsedeceğimiz hataları yapmaktan kaçınarak siz de şahane yatak odalarına sahip olabilirsiniz.

Mor, kırmızı ve beyaz renklerden uzak durun

Renklerin, insan davranışları ve ruh hali üzerinde önemli bir etkisi vardır. Renk seçimine bağlı olarak kendimizi güvende ya da gergin hissedebiliriz. Hatta mağazalardaki renklere bağlı olarak ürünleri satın alma eğilimimiz artabilir bile!

Yatak odanızda ise yumuşak tondaki renkleri tercih etmek, kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Mat ve parlak renkler arasında kaldığınızda oyunuzu her zaman mat olandan taraf kullanmanız da sizin için daha iyi olacaktır.

Yumuşak mavi tonlarının yatak odası için en doğru seçim olacağı belirtilirken ikinci sıralarda yeşil, açık sarı ve ve gümüş tonları geliyor. Yatak odanızda asla kullanmamanız gereken renkler ise mor, kırmızı ve beyaz.

Odanızı yastığa boğmayın

Kanepenizin ya da yatağınızın üstündeki küçük yastıklar yatak odanıza samimi bir hava katıyor olabilir ancak gerçekçi olursak bu yastıklar birçok sorun yaratıyor. Bir düşünsenize, her yatağa yatmak istediğinizde yastıkların hepsini toplamak ve bir yerlere koymak zorunda kalıyorsunuz. Sabah da ilk işiniz yastıklarınızı güzel bir şekilde yerine yerleştirmek oluyor. Bu süreci yazmak bile yorucu, uygulamaya koymayı düşünemiyoruz bile!

İyi bir uyku için sadece bir yastığa ihtiyacınız var, bu nedenle diğer fazlalıklardan kurtulabilirsiniz. Eğer ekstra bir yastığa daha ihtiyaç duyuyorsanız bu yastığınızın yeterince yüksek olmadığınızı ve sizi rahatsız ettiğini göstermektedir.

Kirli sepetinin yeri yatak odanız değil

Kirli sepetiniz eğer yatak odanızda duruyorsa sepeti her gördüğünüzde çamaşırları yıkamanız gerektiğini hatırlayacak ve strese gireceksiniz. Bu nedenle odanızda rahat bir şekilde zaman geçirmeniz zorlaşak. Ayrıca kirli çamaşırlar yatak odanızın kötü kokmasına da neden olabilir. Bu nedenle sepet için daha doğru bir yer bulmalısınız.

Eski yatağınızdan kurtulun

Çoğu insan yatağının bir son kullanma tarihi olduğunun farkında değildir. Yatakların ömrü 8-10 yıl olsa da insanların 20 yıla kadar aynı yatağı kullandığı görülmektedir.

Eski yatağınız sırt problemleri yaşamanıza neden olabilir. Bunun yanı sıra, sabah uyandığınızda kendinizi yorgun ve sinirli hissedebilirsiniz. Yatağınızı düzenli olarak temizlemiyorsanız toz maytlarıyla (bir tür böcek) da uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Unutmayın ki yatağınız ne kadar eskiyse içinde o kadar çok böcek yaşamaktadır.

Burada televizyona yer yok

Bazılarımız yatak odasında televizyon bulundurmayı ve yatmadan önce en sevdiği dizileri izlemeyi çok sever. Ancak televizyon uykunuz üzerinde kötü etkiler bırakır ve bedeninizin sağlıklı bir şekilde uyumasını engeller. Eğer televizyonunuzu evde başka bir yere koyamıyorsanız, yatmadan önce izlememeye dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

Açık renk perdelere elveda

Yatak odası için en iyi seçim pencereleri tamamen kapatacak olan kalın perdelerdir. Açık renk ve ince perdeler ışığın içeriye sızmasına ve dolayısıyla rahat uyuyamamanıza neden olur. Özellikle de şekerleme yaparken! Yüksek perdeler seçmek de duvarlarınızın alçak görünmemesini sağlayacaktır.

Kalın çarşaflar kullanmayın

Yatak odanızda kullanacağınız çarşafların çok kalın olmasına gerek yok. Dikiş sayısı 1000'i geçmeyen çarşarfları kullanabilirsiniz. (Uluslararası standartlara göre çarşafın ne kadar kalın olduğu buna göre belirlenir). Daha fazlasını alıp ekstra harcama yapmanıza hiç gerek yok.

Nakışlı yastık kılıflarını tercih etmeyin

Yastık kılıflarının nakışlı olması daha çok hoşunuza gidiyor olabilir ancak kumaşın yapısı uyumanızı zorlaştırabilir. Aynı zamanda uyandığınızda yüzünüzde hoş olmayan bir izle karşılaşabilirsiniz!

Halınızı odanın ortasına sermeyin

Halınız yatağınızın altını kaplamalıdır. Asıl amacınız sabah uyanıp yataktan kalkmak istediğinizde halıya basmak ve üşümemek olmalıdır. Bu da güne daha olumlu başlamanıza yardımcı olur.

Eşyalarınız bir örnek olmasın

Tüm eşyalarınızı bir mağazan aldıysanız ve hepsi aynı desene ve renge sahipse odanız umduğunuz gibi hoş görünmeyebilir. Birbirine uyum sağlayacak farklı stildeki eşyaları tercih edebilirsiniz.

Odanızın çok aydınlık olmasına izin vermeyin

Yatak odası için en kötü fikirlerden biri yatağın üstünde asılı olan koca bir avizedir. Işık direkt olarak gözünüze geleceği için yatağınıza yattığınızda kolay kolay gevşeyemezsiniz. Aynı zamanda yatakta kitap okumak istediğinizde de bu ışık rahatsız edici olur. Yatak odası için en iyi aydınlatma yatağın iki ucuna gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

Yatağınızın yüksekliğine önem verin

Yatak yerden ne kadar yüksekse kendinizi o kadar güvende hissedersiniz. Ayrıca yatağınız yere bitişikse altında depolama yerininin de olmadığı anlamına gelir.

Başlıksız yatak olmaz

Tasarımcılara göre başlığı olmayan bir yatak çerçevesi olmayan pencereye benzer. Bu nedenle yatağınıza uygun bir başlık mutlaka alın. Bu şekilde odanız tamamlanmış görünecektir.

Yatak çarşafınız yere sürünmesin

Yatağın etrafından sarkan bir çarşaf odanızı daha havalı gösterebilir ancak aynı zamanda daha dağınık bir görüntü de kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, kim yerlere sürünen bir çarşafı üstüne örtmek ister ki?

Eğer duvarlarınız tek bir renkse nevresim takımınızı daha desenli seçebilirsiniz ya da aynı şekilde desenli bir duvar kağıdınız varsa nevresiminiz daha düz renklerde olmalıdır.

Bu listedekiler ve benzer hatalardan kaçınarak yatak odanızı daha şık bir hale getirebilirsiniz!

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: BrightSide. 14 Things Don't Belong A Bedroom. Şuradan alındı:https://brightside.me/creativity-home/14-things-that-dont-belong-in-a-bedroom-799907/