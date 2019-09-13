Yeşil çaylı zencefilli kek

Nefis yeşil çaylı zencefilli kek tarifi...

+ Sonra Oku
Yeşil çaylı zencefilli kek

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı toz matcha çayı
  • 315 gr yumuşatılmış tereyağı
  • 315 gr toz şeker
  • 5 yumurta
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 375 gr un
  • 1 paket tatlı vanilya
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • Rendelenmiş limon kabuğu
  • 1 çay kaşığı zencefil

 

Hazırlanışı

Tereyağı ile toz şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ve limon suyunu, ardından yoğurdu ilave edin. Un, vanilya, zencefil, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu ve matcha çayını da ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına aktarın. 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. 

 

Sos için

Malzemeler

  • 1 su bardağı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri (Ekşi bir sos oluyor, dilerseniz şekeri artırabilirsiniz ya da sosu hem tatlandırmak hem de açmak için limonata ekleyebilirsiniz.)
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilya

 

Hazırlanışı

Tüm malzemeyi tencerede karıştırıp orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra kekin üzerine gezdirin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

BU KATEGORİDEKİ EN ÇOK OKUNANLAR

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X