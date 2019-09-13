Yeşil çaylı zencefilli kek
Nefis yeşil çaylı zencefilli kek tarifi...
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı toz matcha çayı
- 315 gr yumuşatılmış tereyağı
- 315 gr toz şeker
- 5 yumurta
- Yarım su bardağı yoğurt
- 375 gr un
- 1 paket tatlı vanilya
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Rendelenmiş limon kabuğu
- 1 çay kaşığı zencefil
Hazırlanışı
Tereyağı ile toz şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Teker teker yumurtaları ve limon suyunu, ardından yoğurdu ilave edin. Un, vanilya, zencefil, kabartma tozu, rendelenmiş limon kabuğu ve matcha çayını da ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına aktarın. 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.
Sos için
Malzemeler
- 1 su bardağı limon suyu
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri (Ekşi bir sos oluyor, dilerseniz şekeri artırabilirsiniz ya da sosu hem tatlandırmak hem de açmak için limonata ekleyebilirsiniz.)
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi tencerede karıştırıp orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra kekin üzerine gezdirin.