Doğru avize seçmenin püf noktaları

Dekorasyon bir evin karakterini yansıtır. Evinizi modern, klasik ya da otantik yapan dekorasyonu ile yaşattığı ruhudur. Evin en önemli parçası olan ve dekorasyonunu yansıtacak şey ise aydınlatmalardır. Bir evin güzel yanlarını öne çıkarma ya da kusurlarını örtme konusunda ışığı doğru kullanmak çok önemli. Tüm bu sebeplerden ötürü evinizin dekorasyonunu yaparken avize seçimine çok dikkat etemiz gerekiyor. Genelde avize alırken odanın renklerine ve tarzına uyumlu olup olmadığına bakarsınız. Şık bir dekorasyon için bu kriterlere de bakılmalı ancak, önceliğiniz avizenizin aydınlatma gücü olmalı.

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Avizenin açısı ve evin aldığı ışık çok önemli

Salon ya da başka bir odanızda göze çarpmasını istemediğiniz kısımlar varsa avizenizi ışığı daha dar bir açıyla yansıtan modellerden seçin. Eğer salonunuz fazla güneş almıyor ya da duvarlarınızın koyu rengi odayı fazla karanlık yapıyorsa tercihinizi bol kristalli, etrafı açık avizelerden yana yapın.

Avizeler çok geniş ürün yelpazesine sahip aksesuarların başında geliyor. Seçenekler arasında birçok sade model olduğu gibi ışıltılı, taşlı ve abartılı modeller de bulunuyor. Siz de evinizin dekorasyonunu en güzel şekilde tamamlamak istiyorsanız avize seçiminize ekstra özen gösterin.

Gösterişli bir modelle de tasarruf edebilirsiniz

Bol kristalli ve ampullü bir avize aldınız diye illa büyük bir masrafla karşılacağınızı düşünmek doğru olmaz. Dilediğiniz gibi avizenin kollarını azaltabilir veya artırabilirsiniz. Bu değişiklikte göz önüne alacağınız şey mobilyalarınızla uyumu ve odanızın büyüklüğü olsun. Bunların hepsi gerçekleşirken siz siz olun LED ampul kullanmayı unutmayın. Isı yaymayışı ve yüksek tasarruf sağlayışı ile avize seçiminizde sıkıntıya düşmeyeceksiniz.

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