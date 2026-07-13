HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Ana Yemek Soslu domates salatası 
Ana Yemek

Soslu domates salatası 

Müjgan Yurtseven'in domates salatası tarifi, kapari ve aromatik sosun uyumuyla klasik lezzeti farklı bir boyuta taşıyor.

Soslu domates salatası 
Giriş: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 09:42
Güncelleme: 13 Temmuz 2026, Pazartesi 09:45

Tarif defterimden;

Yaz sofralarına çok yakışan soslu kaparili leziz domates salatası...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Malzemeler:

  • 1 küçük mor soğan + 1/2 çay kaşığı tuz

Sosu için;

  • 1 küçük domates, rendelenmiş
  • 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

——————————————-

  • 1 büyük pembe domates
  • 1 yemek kaşığı kapari

Yapılışı:

*Soğanı piyazlık doğrayıp tuz ile ovalayın.

*Sos malzemelerini orta boy kasede karıştırın.

*Domatesi incecik doğrayıp yayvan bir servis tabağına sıralayın, üzerine soğanı ekleyin. Sosu üzerlerine gezdirip kapari serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Paylaş:
brush-purple Yorumlar