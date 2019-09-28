Ispanaklı Salata

Diyetlerin vazgeçilmezi ıspanaklı salata tarifi...

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Ispanaklı salata

Malzemeler

  • 1/2 kg ıspanak yaprağı
  • 3 - 4 tane taze soğan
  • 1 tane kuru soğan
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • 1 adet haşlanmış ve didilmiş tavuk göğsü
  • 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, kırmızı biber


Sos için: 

  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 1 çorba kaşığı mayonez
  • 1 çorba kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 diş ezilmiş sarımsak(sos bir gün öncesinde yapılıp buzdolabında bekletilir)


Yapılışı

Yarım kilo ıspanak yaprağı, yeşil ve rendelenmiş kuru soğan maydanoz,dereotu ve haşlanıp didilmiş tavuk göğsü harmanlanır. Zeytinyağı dökülür. Bir gün öncesi hazırlanılan sosla karıştırılıp servis yapılır.

 

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