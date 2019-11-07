Tavuklu ve mısırlı noodle çorbası
Lezzetli ama az yağlı bir akşam yemeği yemek istiyorsanız, tavuklu ve mısırlı noodle çorbası sizin için harika bir seçenek olacak!
Tavuklu ve mısırlı noodle çorba için malzemeler
- 1 lt tavuk suyu
- 2 yıldız anason
- 4 diş sarımsak, soyulmuş ve ezilmiş
- Başparmak büyüklüğünde bir parça kök zencefil, dilimlenmiş
- 2 tavuk göğsü, derisi soyulmuş
- 4 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 2 yemek kaşığı balık sosu
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 150 gr mantar
- 2 parça noodle, pişmiş ve soğutulmuş
- 200 gr konserve tatlı mısır
- Bir avuç kişniş, kabaca doğranmış
Tavuklu ve mısırlı noodle çorbasının hazırlanışı
- Tavuk suyunu derin bir tencereye koyun, içine anason, sarımsak, kök zencefil ve tavuk göğüslerini ekleyerek, kısık ateşte üstü kapalı şekilde 20-25 dakika pişirin.
- Tavuk suyu bu pişirme süreci boyunca buharlaşmalı ama kaynamamalıdır. İçindeki tavuk piştiğinde, tencereden çıkarın ve bir süre soğumaya bırakın.
- Tencereye pirinç sirkesi, balık ve soya sosunu ilave edin.
- Bir tavada, mantarları yumuşayıncaya kadar 5 dakika pişirin.
- Soğuyan tavuk göğüslerini didikleyin ve tencereye geri ilave edin.
- Noodle, mısır ve mantarları da derin tencereye ekledikten sonra birkaç dakika daha pişirin.
- Kişniş ile karıştırın ve servis edin.
Not: Çorba, dolapta 2 güne kadar dayanır, dondurulduğunda ise 1 ay tüketilebilir.