Tavuklu ve mısırlı noodle çorbası

Lezzetli ama az yağlı bir akşam yemeği yemek istiyorsanız, tavuklu ve mısırlı noodle çorbası sizin için harika bir seçenek olacak!

+ Sonra Oku
Tavuklu ve mısırlı noodle çorbası

Tavuklu ve mısırlı noodle çorba için malzemeler

  • 1 lt tavuk suyu
  • 2 yıldız anason
  • 4 diş sarımsak, soyulmuş ve ezilmiş
  • Başparmak büyüklüğünde bir parça kök zencefil, dilimlenmiş
  • 2 tavuk göğsü, derisi soyulmuş
  • 4 yemek kaşığı pirinç sirkesi
  • 2 yemek kaşığı balık sosu
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 150 gr mantar
  • 2 parça noodle, pişmiş ve soğutulmuş
  • 200 gr konserve tatlı mısır
  • Bir avuç kişniş, kabaca doğranmış

 

Tavuklu ve mısırlı noodle çorbasının hazırlanışı

  • Tavuk suyunu derin bir tencereye koyun, içine anason, sarımsak, kök zencefil ve tavuk göğüslerini ekleyerek, kısık ateşte üstü kapalı şekilde 20-25 dakika pişirin.
  • Tavuk suyu bu pişirme süreci boyunca buharlaşmalı ama kaynamamalıdır. İçindeki tavuk piştiğinde, tencereden çıkarın ve bir süre soğumaya bırakın.
  • Tencereye pirinç sirkesi, balık ve soya sosunu ilave edin.
  • Bir tavada, mantarları yumuşayıncaya kadar 5 dakika pişirin.
  • Soğuyan tavuk göğüslerini didikleyin ve tencereye geri ilave edin.
  • Noodle, mısır ve mantarları da derin tencereye ekledikten sonra birkaç dakika daha pişirin.
  • Kişniş ile karıştırın ve servis edin.

 

Not: Çorba, dolapta 2 güne kadar dayanır, dondurulduğunda ise 1 ay tüketilebilir.

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Limonlu ve zeytinyağlı kurabiye
Limonlu ve zeytinyağlı kurabiye
Soğanlı pirzola 
Soğanlı pirzola 
Çikolatalı kurabiyeler
Çikolatalı kurabiyeler
Damla çikolatalı kurabiye tarifi
Damla çikolatalı kurabiye tarifi
Nohutlu mercimek çorbası
Nohutlu mercimek çorbası
Beluga mercimekli bulgur pilavı
Beluga mercimekli bulgur pilavı
Fındıklı tarçınlı kek
Fındıklı tarçınlı kek
Doğum günü pastası tarifi
Doğum günü pastası tarifi

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X