Penne Rigate

Malzemeler:
Domates sosu için:
Hazırlanışı:
Domateslerin 3 tanesini sonraya ayırıp, geri kalanı kabaca doğrayın. Orta boy bir tencerede yağı ısıtın, soğan ve sarımsağı ekleyin ve pembeleşinceye kadar 5 dakika kavurun. Sonra doğranmış domatesleri ve fesleğenlerin üçte birini ekleyin. Biraz tuz ve taze çekilmiş karabiberi de ilave ettikten sonra karışımı yarım saat kısık ateşte pişirin. Sos iyice piştikten ve koyulaştıktan sonra ayırdığınız domatesleri ve fesleğen yapraklarını da içine atıp, bir kaşıkla karıştırın. Makarnayı sevdiğiniz kıvamda pişirdikten sonra, üzerine eklemeden önce sosun içine mozerella peynirini ekleyin ve erimesi için 2-3 dakika bekleyin. Süzülmüş makarnanın üzerine sosu, üzerine parmesan peynirini ve en üste de fesleğen yapraklarını ekleyip servis edin.