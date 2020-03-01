Penne rigate nasıl yapılır?

Taze domates soslu ve mozzarella peynirli nefis bir tarif!

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Penne Rigate

Malzemeler:

  • 350 gr penne rigate makarna
  • 150 gr küp doğranmış mozzarella peynir
  • Servis için ince rendelenmiş parmesan peynir
  • Garnitür için birkaç tüm fesleğen yaprağı

 

Domates sosu için:

  • 1 kg taze, kırmızı, olgun domates
  • 1 yemek kaşığı zeytin yağı
  • Soyulmuş ve ince doğranmış 1 orta boy soğan
  • Soyulmuş ve ezilmiş 1 diş sarımsak
  • Yaklaşık 12 büyük taze fesleğen yaprağı
  • Tuz ve taze öğütülmüş karabiber

 

 

 

Hazırlanışı:

Domateslerin 3 tanesini sonraya ayırıp, geri kalanı kabaca doğrayın. Orta boy bir tencerede yağı ısıtın, soğan ve sarımsağı ekleyin ve pembeleşinceye kadar 5 dakika kavurun. Sonra doğranmış domatesleri ve fesleğenlerin üçte birini ekleyin. Biraz tuz ve taze çekilmiş karabiberi de ilave ettikten sonra karışımı yarım saat kısık ateşte pişirin. Sos iyice piştikten ve koyulaştıktan sonra ayırdığınız domatesleri ve fesleğen yapraklarını da içine atıp, bir kaşıkla karıştırın. Makarnayı sevdiğiniz kıvamda pişirdikten sonra, üzerine eklemeden önce sosun içine mozerella peynirini ekleyin ve erimesi için 2-3 dakika bekleyin. Süzülmüş makarnanın üzerine sosu, üzerine parmesan peynirini ve en üste de fesleğen yapraklarını ekleyip servis edin.

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