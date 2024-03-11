Öz saygıyı geliştirmek için 7 günlük ritüel

Öz saygı, kişinin kendi değerine ve kıymetine ilişkin genel öznel değerlendirme ve algısını ifade eder. Kendimize, yeteneklerimize ve doğuştan gelen değerliliğimize duyduğumuz inanç ve güvendir. Benlik saygısı düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynar ve etrafımızdaki dünyayı nasıl algıladığımızı ve onunla nasıl etkileşimde bulunduğumuzu etkiler.

Sağlıklı bir özgüvene sahip olmak, kişinin kendisi hakkında olumlu ve gerçekçi bir görüşe sahip olması, güçlü ve zayıf yönlerimizi tanıması ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmesi anlamına gelir. Bu, başkalarının görüşlerine bağlı olmayan bir öz-değer duygusuna sahip olmayı içerir. Bunun yerine, kendini kabul, öz-şefkat ve birey olarak kendi değerimize dair derin bir anlayışa dayanan içten gelir.

Sağlıklı bir özgüvene sahip olduğumuzda, hayata olumlu bakma, gerçekçi hedefler belirleme ve bunları başarabileceğimize inanma olasılığımız artar. Ayrıca sağlıklı sınırlar koymamızı, değerlerimizle uyumlu kararlar almamızı ve sağlıklı ilişkiler sürdürmemizi sağlar. Öte yandan, düşük öz saygı, kendinden şüphe duymaya, olumsuz kendi kendine konuşmaya ve sürekli olarak dışarıdan onaylanma ihtiyacına yol açabilir. Bu da kişisel gelişimi ve refahı engelleyebilir.

Öz saygınız için ritüellere sahip olmak önemlidir çünkü bunlar kendinizle olan ilişkinizi beslemede yapı, tutarlılık ve bir amaç duygusu sağlar. Ritüeller, sağlıklı bir öz saygı oluşturmak ve sürdürmek için gerekli olan öz bakım, öz yansıtma ve öz gelişim için özel bir alan ve zaman yaratır.

İşte benlik duygunuzu geliştirmek için deneyebileceğiniz bazı günlük ritüeller:

Sabah minnettarlığı: Güne minnettar olduğunuz beş şeyi yazarak başlayın. Bu uygulama, odağınızı hayatınızın olumlu yönlerine kaydırmanıza yardımcı olur ve takdir duygusunu geliştirir.

Farkındalık meditasyonu: Farkındalık meditasyonu yapmak için her gün birkaç dakikanızı ayırın. Sessiz bir alan bulun, gözlerinizi kapatın ve nefesinize odaklanın. Bu uygulama zihninizi sakinleştirmeye, stresi azaltmaya ve öz farkındalığı artırmaya yardımcı olabilir.

Günlük olumlamalar: Sizinle rezonansa giren olumlu onaylamaların bir listesini oluşturun. Bu olumlamaları her sabah kendinize tekrarlayarak kendiniz ve yetenekleriniz hakkındaki olumlu inançlarınızı pekiştirin.

Günlük tutma: Düşüncelerinizi ve duygularınızı günlüğe kaydetmek için her gün biraz zaman ayırın. Bu uygulama deneyimlerinizi yansıtmanıza, netlik kazanmanıza ve duygularınızı işlemenize olanak tanır. Ayrıca kendini keşfetme ve kişisel gelişim için değerli bir araç olarak hizmet edebilir.

Fiziksel egzersiz: İster yürüyüşe çıkmak, ister yoga yapmak veya egzersiz yapmak olsun, hoşunuza giden bir tür fiziksel aktivitede bulunun. Egzersiz sadece fiziksel sağlığınıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi ve genel refahınızı artırabilecek endorfin salgılar.

Öz bakım ritüelleri: Rahatlatıcı bir banyo yapmak, cilt bakımı uygulamak veya sevdiğiniz bir hobiyle uğraşmak gibi öz bakım faaliyetlerini günlük rutininize dahil edin. Bu ritüeller öz bakıma öncelik vermenize ve kendinizle olan ilişkinizi beslemenize yardımcı olur. Bitkilerin şifalı gücünden yararlanarak tüm stresinizi alacak, cildinizi güzelleştirecek banyolar hazırlamanız mümkün... Bitki banyolar nasıl hazırlanır? haberini okumak için tıklayınız...

Düşünme zamanı: Her akşam gününüzü düşünmek için birkaç dakika ayırın. Kendinize nelerin iyi gittiğini, hangi zorluklarla karşılaştığınızı ve hangi dersleri çıkardığınızı sorun. Bu uygulama öz farkındalığı teşvik eder. Kişisel gelişim için ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.

Unutmayın, bunlar sadece birer örnektir ve kişisel olarak size uyan ritüelleri seçmeniz önemlidir. Farklı uygulamalarla denemeler yapın ve sizin için en iyi olanı bulun. Önemli olan tutarlı olmak ve bu ritüelleri günlük rutininizin bir parçası haline getirmektir.

Öz saygının sabit olmadığını ve hayatımız boyunca dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir. Yetiştirilme tarzımız, deneyimlerimiz, ilişkilerimiz ve toplumsal etkiler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bununla birlikte, öz bakım, öz şefkat uygulayarak ve benlik duygumuzu besleyen faaliyetlerde bulunarak, zaman içinde öz saygımızı geliştirebilir ve artırabiliriz.

Kaynak: John Kim. "7 Daily Rituals to Improve Your Self-Esteem". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-angry-therapist/202403/7-daily-rituals-to-improve-your-self-esteem. (05.03.2024).