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Çikolatalı yulaflı fit muffin

Müjgan Yurtseven, rafine şekersiz ve miksersiz hazırlanan fit muzlu muffin tarifiyle sağlıklı atıştırmalıklara lezzetli bir alternatif sunuyor.

Çikolatalı yulaflı fit muffin
Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 09:11
Güncelleme: 28 Eylül 2026, Pazartesi 09:11

Sağlıklı atıştırmalık;

Miksere gerek kalmadan el çırpıcısı ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz rafine şekersiz, muzlu, bitter çikolatalı ve yulaf unlu leziz fit muffinler.

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 23 -25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 büyük olgun muz
  • 2 yumurta
  • Yarım bardak fındık yağı
  • Yarım bardak mapple şurup (yerine bal kullanabilirsiniz)
  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 3 bardak yulaf unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 bardak bitter damla çikolata

Yapılışı:

*Muffin kalıplarına pişirme kağıdı yerleştirin.

*Muzu çatal yardımıyla iyice ezin.

*Yumurtalar, fındık yağı, mapple şurup, rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilya özütünü derin bir kaba aktarıp el çırpıcısı ile iyice çırpın. Ezilmiş muzu ekleyip karıştırın. Yulaf unu ve kabartma tozunu harmanlayıp sıvı karışıma ilave ederken bir yandan karıştırın. En son damla çikolatanın 3/4 ünü ekleyip karıştırın. Hamuru muffin kalıplarına pay edin, üzerlerine kalan damla çikolatayı serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 23 - 25 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ev sağlıkla kalın...

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