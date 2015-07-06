Beyaz çikolata kaplı pasta

İpek Bozkurt'tan kolay ve lezzetli bir pasta tarifi.

Portakallı kek:

150 gr tereyağı

150 gr toz şeker

3 yumurta

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

2 portakal

Şam fıstığı

1 çay kaşığı vanilya tozu

Krem şanti:

250 gr çiğ taze krema

1 tatlı kaşığı toz seker

Çikolata glase:

200 gr beyaz çikolata

100 gr tereyağı

Kekin yapılışı:

Yumurtalar, yoğurt, süt ve tereyağı 1-2 saat önce dolaptan dışarı çıkarılır ki oda sıcaklığına gelsinler. Fırın 200°C ye ısınmaya bırakılır. Portakal kabuğu rendesi, vanilya tozu, yumuşak pomat kıvamındaki tereyağı, toz şeker ile beyaz kabarık bir krema olana kadar çırpılır. Sürekli çırpmaya devam ederek karışımın içine tek tek yumurtalar kırılır ve iyice yedirilir. Bu aşamada yoğurt ve süt de eklenir, karıştırmaya devam edilir. Son olarak un ve kabartma tozu elenerek bu karışıma ilave edilir. Kek harcı önceden yağlanmış ve unlanmış kalıba dökülür, 45 dakika kadar 170°C de fırının orta kısmında pişirilir. Bir kürdan batırılarak ile pişip pişmediği kontrol edilir.

Çikolata glase:

Bir kâsenin içine tereyağı ve parçalanmış beyaz çikolata konur. Bu kâse, içinde su bulunan tencereye oturtulur ve kısık ateşte, içindekiler benmari usulü eritilir. Elde edilen çikolata glase ocağın altı kapatılsa da, sıcak su dolu tencerede bırakılır çünkü sıvı olarak kalmalıdır. Kremşanti, taze krema ve toz seker sabit kıvam alana kadar çırpılır. Kabukları önceden rendelenmiş portakallar, beyaz zarları çıkarılarak dilimlenir. Soğumuş kek ortadan bir ekmek bıçağı ile bölünür, alt yarının içine kremşanti ve portakal dilimleriyle doldurulur, bir avuç sam fıstığı serpilerek diğer kekin yarısı ile sandviç gibi kapatılır. Beyaz çikolata glase, bolca kekin üzerine dökülür, arta kalan şam fıstığı parçaları ve portakal kabuğu serpiştirildikten sonra pasta 2 saat buzdolabında dinlendirilip, servis edilir.