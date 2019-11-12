Elmalı patates püresi nasıl yapılır?

İpek Bozkurt'tan nefis elmalı patates püresi tarifi...

Malzemeler (4 kişilik)

1 kg kızartmalık tip patates

2 yeşil elma

2 çorba kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı dijon hardal

1 kahve fincanı hafif çırpılmış krema

Muskat cevizi rendesi

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Soyulup doğranmış patatesler soğuk tuzlu suyun içine konup 15 dk pişirilir ve buna kabukları ile birlikte küçük parçalar halinde doğranmış elma eklenir. Elma ve patatesler tamamen yumuşayana kadar 8-10 dk daha pişirilir ve süzülür. Sıcakken içine tereyağ eklenir ve el mikseri ile pürüzsüz olana kadar çekilir. İçine muskat cevizi rendesi, tuz ve dijon hardalı eklenip karıştırılır. Pürenin üzerine az çırpılmış krema ve taze çekilmiş karabiber serperek servis edilir.

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