Karamelli popcorn

İpek Bozkurt'un mutfağından farklı lezzette popcorn ziyafeti...

Mazlemeler:

3 çorba kaşığı sıvı yağ

100 gr mısır

Ya da 1 paket mikrodalga popcorn

Karamel için:

3/4 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıcak su

1 çimdik tuz

Yapılışı:

Karamel için; bir tavanın içinde toz şeker düşük ısıda eritilir. Şeker eriyip istenilen rengi aldığında ocaktan alınır, tereyağı ilave edilip karıştırılır. Tereyağı eridikten sonra sıcak suda eritilmiş tuz ilave edilir ve tava tekrar ocak üzerine konur. Düşük ısıda tava içerisindeki karışım sürekli karıştırılarak bir dakika pişirilir ve ocaktan alınır. Eğer karamel katılaşmaya başlarsa içine bir lokma daha kaynar su eklenip çok kısık ateşte çözdürülür. Popcorn için; Bir tencerenin içinde sıvıyağı hafif ısıtılır ve içine mısır konur, kapağı kapatılıp sallayarak mısırlar patlatılır. Mısırlar patladıktan sonra geniş bir çanağın içinde karamel sos üzerine dökülüp ezmeden karıştırılır. Yağlı kağıda dökülüp, serilir ve soğuduktan sonra servis edilir.