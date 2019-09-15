Ev yapımı bulyon

İpek Bozkurt'tan ev yapımı bulyon tarifi...

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Ev yapımı bulyon

Malzemeler

  • 1 havuç
  • 1 kabak
  • 2 sap kereviz
  • 5-6 adet kiraz domates
  • 1 soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 küçük zencefil koku
  • 1 tavuk butu
  • 1 çay kaşığı kurkuma
  • Tuz

  

Yapılışı

Tavuk butu sirkeli su içinde haşlanır. Didiklenir. Bütün sebzeler yıkanır, kurulanır ve çok ince bir şekilde doğranır. Zencefil kabuğu soyulduktan sonra sebzelere karıştırılır. Üzerinde yağlı kağıt bulunan tepsiye doğranmış sebzeler, tavuk parçaları mümkün olduğunca üst üste gelmeyecek şekilde yayılır. Sebze tepsisi 70-80ºC fırında kapağını hafif açık bırakarak en az 4 saat kurutulurlar.

 

Bu aşamada fırın söndürülür, kapağı kapatılır ve bütün bir gece boyunca o şekilde içinde bırakılır. Ertesi gün kurutulmuş sebzeler tartılır, ağırlıkları kadar üzerlerine tuz eklenir, kurkuma da katıldıktan sonra, blendırda un ufak olacak şekilde çekilir. Bir kavanoz içinde buzdolabında saklanır.

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    12 Ocak 2015 Pazartesi 22:15

    kurkuma nedir acaba ve yerine ne kullanılabilir.tavuk yerine etlede yapılabilirmi?

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