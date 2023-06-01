Yaban mersinli muffin nasıl yapılır?

Üzerindeki esmer şeker ve cevizli çıtır kaplamasıyla çok lezzetli olan yaban mersinli yumuşacık muffinleri deneyin deriz... Müjgan Yurtseven’in tarif defterinden yaban mersinli muffin yapılışı...

Yaban mersinli muffin nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 01 Haziran 2023 10:28 Güncelleme: 02 Haziran 2023 00:30
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Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Yaban mersinli muffin için malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı esmer şeker

  • 2 yemek kaşığı ceviz içi, dövülmüş

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 150 gr tereyağı, oda ısısında

  • 200 gr toz şeker

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • 3 yumurta

  • 150 gr yoğurt

  • 350 gr un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilya

  • Yarım limon suyu

  • 200 gr yaban mersini




Yaban mersinli muffin yapılışı:

*Tereyağı, yumurta ve yoğurdu yarım saat önceden oda ısına çıkartın.


*Üzerinin kaplaması için esmer şeker, ceviz içi ve tarçını küçük bir kasede karıştırın ve kenarda bekletin.


*Muffin hamuru için tereyağı, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu mikserin haznesine alıp kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Sırayla yumurtalar ve yoğurdu ekleyip karışım homojen kıvam alana kadar çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayarak sıvı karışıma ekleyin ve 2 - 3 dakika çırptıktan sonra yarım limon suyunu ilave ederek kısa süre çırpın. En son yaban mersinlerini ekleyip karıştırın. Kalıplara pişirme kağıdı yerleştirip hamuru kalıplara pay edin. Üzerlerine esmer şekerli karışımı serpiştirin.


*175 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 35 dakika pişirin.


Kısa notlar:

*Elimdeki yaban mersinleri epey büyük boyutta olduğundan ikiye bölerek hamura ekledim.


*Muffin kalıbı yerine 25 cm’lik kelepçeli kalıpta pişirebilirsiniz.


Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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