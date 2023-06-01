Yaban mersinli muffin nasıl yapılır?

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Yaban mersinli muffin için malzemeler:

4 yemek kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı ceviz içi, dövülmüş

1 çay kaşığı tarçın

150 gr tereyağı, oda ısısında

200 gr toz şeker

1 limonun rendelenmiş kabuğu

3 yumurta

150 gr yoğurt

350 gr un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım limon suyu

200 gr yaban mersini

Yaban mersinli muffin yapılışı:

*Tereyağı, yumurta ve yoğurdu yarım saat önceden oda ısına çıkartın.

*Üzerinin kaplaması için esmer şeker, ceviz içi ve tarçını küçük bir kasede karıştırın ve kenarda bekletin.

*Muffin hamuru için tereyağı, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu mikserin haznesine alıp kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Sırayla yumurtalar ve yoğurdu ekleyip karışım homojen kıvam alana kadar çırpın. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayarak sıvı karışıma ekleyin ve 2 - 3 dakika çırptıktan sonra yarım limon suyunu ilave ederek kısa süre çırpın. En son yaban mersinlerini ekleyip karıştırın. Kalıplara pişirme kağıdı yerleştirip hamuru kalıplara pay edin. Üzerlerine esmer şekerli karışımı serpiştirin.

*175 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 35 dakika pişirin.

Kısa notlar:

*Elimdeki yaban mersinleri epey büyük boyutta olduğundan ikiye bölerek hamura ekledim.

*Muffin kalıbı yerine 25 cm’lik kelepçeli kalıpta pişirebilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...