Cevizli kadayıf tatlısı

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden nefis cevizli kadayıf tatlısı...

Cevizli kadayıf tatlısı
Yaşam
Giriş: 12 Mart 2025 11:26
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Tarif defterimen;

Yapılışı pratik olan kavrulmuş cevizli leziz kadayıf tatlısı...


Servis: 7 - 8 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;


Şerbeti için;

  • 1,5 bardak toz şeker
  • 2 bardak su
  • 1 ince dilim limon

Kadayıf için;

  • 1 bardak ceviz içi
  • 300 gr tel kadayıf
  • 125 gr sadeyağ, eritilmiş
  • 1 bardak ceviz içi

Üzerlerine;

  • Antep fıstığı




Yapılışı:

*Şerbeti için toz şeker, su ve limon dilimini orta boy bir tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ocağı kapatın ve soğuması için kenara alın.


*Ceviz içini tavada veya fırında kavurun ve iri parçalara ayırın.


*Kadayıfı geniş bir kaba alın, eritilmiş sadeyağı ekleyip karıştırın.


*Yağlanmış kadayıftan bir yemek kaşığı dolusu alarak orta boy Türk kahvesi fincanına yerleştirip kenarlarını yükseltin, ortasına bir tatlı kaşığı ceviz içi koyarak üzerini yağlanmış kadayıf ile kaplayın, sıkışması için üzerine iyice bastırın ve ters çevirerek fırın kabına yerleştirin. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayın ve fırın kabına yan yana yerleştirin (pişerken dağılmamaları için aralarda boşluk bırakmayın!).


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.


*Kadayıfları fırından çıkardıktan 5 dakika sonra üzerlerine soğuyan şerbeti gezdirin, 2 - 3 saat beklettikten sonra üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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