Süzme yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası 

Tarif defterimden;
Közlenmiş patlıcanlı, süzme yoğurtlu nefis yaz salatası...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama & közleme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 2 adet bostan patlıcan
- 250 gr süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 çay kaşığı tuz
Üzerine;
- 1 - 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
* Patlıcanları içleri yumuşayana kadar közleyip bir kaba alarak üzerini streç film ile kaplayın ve 15 - 20 dakika bu şekilde bekletin (kabuklarının kolay soyulması için).
* Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alarak sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın.
* Közlenmiş patlıcanların kabukları soyarak minik küpler halinde doğrayın ve süzme yoğurtlu karışıma aktarın, kaşık yardımıyla karıştırarak servis tabağına geçirin.
* Salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip maydanoz ve toz kırmızı biber serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
YORUMLAR