Süzme yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası 

Tarif defterimden;

Közlenmiş patlıcanlı, süzme yoğurtlu nefis yaz salatası...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & közleme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

2 adet bostan patlıcan

250 gr süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

1 - 2 yemek kaşığı zeytinyağı

7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

* Patlıcanları içleri yumuşayana kadar közleyip bir kaba alarak üzerini streç film ile kaplayın ve 15 - 20 dakika bu şekilde bekletin (kabuklarının kolay soyulması için).

* Süzme yoğurdu geniş bir kaseye alarak sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın.

* Közlenmiş patlıcanların kabukları soyarak minik küpler halinde doğrayın ve süzme yoğurtlu karışıma aktarın, kaşık yardımıyla karıştırarak servis tabağına geçirin.

* Salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip maydanoz ve toz kırmızı biber serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...