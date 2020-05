Yeşil mercimekli cevizli muffin börek

Servis: 12 li muffin kalıbında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35-40 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

2 bardak yeşil mercimek, haşlanmış ölçü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 kuru soğan

2 sivri biber

1 kapya biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 bardak ceviz içi

1 tatlı kaşığı tereyağı, muffin kalıplarına sürmek için

3 yufka

Sosu:

1 bardak maden suyu

1/2 bardak zeytinyağı

1 yumurta

Üzerine:

2 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

İç harç için; Kuru soğanların kabuklarını soyup yemeklik doğrayarak tavaya alın, zeytinyağını ilave ederek orta ateşte 4-5 dakika kavurun. Kapya ve sivri biberleri yıkayıp minik küpler halinde doğrayarak tavadaki soğana ekleyin, 2-3 dakika kavurduktan sonra haşlanmış mercimek, salçalar ve baharatları ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. İri parçalara ayrılmış ceviz içlerini ilave ederek ocağı kapatın. İç harcı 12 eşit parçaya ayırın. Muffin kalıplarına tereyağı sürün. Sos malzemelerini iyice karıştırın. Yufkaları ortadan ikiye, yarım parçaları da ikiye bölerek her yufkadan dört çeyrek yufka elde edin (12'li muffin kalıbımızın her bölümü için bir çeyrek yufka kullanıyoruz). Bir adet çeyrek yufkayı muffin kalıbına dibinde kat olacak gibi buruşturarak yerleştirin, sosu sürerek mercimekli iç harçtan doldurup üzerini hafifçe bastırın. Kenarlardan taşan yufkayı üzerine pliseli olacak gibi kapatırken sosu aralara ve üzerine fırça yardımıyla sürün (6 ve 7 no lu fotolardaki gibi). Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine susam serperek 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…