Gripten koruyan besinler

Hastalığın en yaygın olduğu, soğuk kış günlerinde gripten korunmanıza yardımcı olacak 3 lezzetli tarif...

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Gripten koruyan 3 lezzetli tarif

 Bereket salatası nasıl yapılır? (4kişilik) 

 

 

Malzemeler

  • 1/2 adet kırmızı dolmalık biber
  • 1/2 adet sarı dolmalık biber
  • 2 adet kereviz sapı
  • 1 su bardağı haşlanmış barbunya fasulyesi
  • 1 adet avokado
  • 4 - 5 adet taze soğan
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 demet nane
  • 1 adet havuç rendesi

  

Hazırlanışı

Biberler, kereviz sapı, avokado, taze soğan, maydanoz ve nane iri biçimde doğranır. Havuç rendesi ve barbunya fasulyesi ile karıştırılarak servise hazırlanır. Üzerine limon suyu sosu dökülür. Avokado olduğu için yağa gerek yoktur.

 

 

Bulgur pilavı tarifi (4 kişilik)

 

 

Malzemeler

  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı havuç suyu
  • 1/2 su bardağı domates suyu
  • 100 gr kıyma
  • 1 adet yeşil dolmalık biber
  • 1 adet kırmızı dolmalık biber
  • 1 büyük tane brokoli
  • 1 orta boy kereviz
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yeterince tuz

 

Hazırlanışı

Soğan, yeşil-kırmızı biber, brokoli ve kereviz ince şekilde kıyılır. Hepsi kıyma ile az miktarda su ilave edilerek kavurmadan pişirilir. Daha sonra bulgur, havuç, domates suyu, yağ ve tuz ilave edilir ve 1 bardak daha su daha katılarak pişirilir. Yenilirken ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz eklenmesi önerilir.

 

Kök sebzeler çorbası nasıl pişirilir? (4 kişilik)

 

 

Malzemeler

  • 1 adet pancar
  • 3 adet yer elması
  • 1 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarmısak
  • 1 adet kereviz
  • 1 adet havuç
  • 1 çay bardağı kırmızı mercimek
  • 1/2 çay bardağı ince bulgur
  • 5 adet ıspanak kökü

  

Sos için

  • 1 limon
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 çorba kaşığı kanola yağı

 

Hazırlanışı
Mercimek ve bulgur hariç tüm malzemeler küçük küpler halinde doğranır. Mercimek, bulgur ve ıspanak kökü ile beraber yeterince su ve tuz eklenerek pişirilir. Piştikten sonra limon, yumurta sarısı ve kanola yağı iyice çırpılarak terbiye yapılır.

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