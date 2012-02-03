Gripten koruyan 3 lezzetli tarif

Malzemeler
Hazırlanışı
Biberler, kereviz sapı, avokado, taze soğan, maydanoz ve nane iri biçimde doğranır. Havuç rendesi ve barbunya fasulyesi ile karıştırılarak servise hazırlanır. Üzerine limon suyu sosu dökülür. Avokado olduğu için yağa gerek yoktur.
Malzemeler
Hazırlanışı
Soğan, yeşil-kırmızı biber, brokoli ve kereviz ince şekilde kıyılır. Hepsi kıyma ile az miktarda su ilave edilerek kavurmadan pişirilir. Daha sonra bulgur, havuç, domates suyu, yağ ve tuz ilave edilir ve 1 bardak daha su daha katılarak pişirilir. Yenilirken ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz eklenmesi önerilir.
Malzemeler
Sos için
Hazırlanışı
Mercimek ve bulgur hariç tüm malzemeler küçük küpler halinde doğranır. Mercimek, bulgur ve ıspanak kökü ile beraber yeterince su ve tuz eklenerek pişirilir. Piştikten sonra limon, yumurta sarısı ve kanola yağı iyice çırpılarak terbiye yapılır.
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