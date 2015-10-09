Kasım'da güneşi nerede bulabiliriz?

Kasım ayında yaz tatiline ne dersiniz?

+ Sonra Oku
Kasım'da güneşi nerede bulabiliriz?

Güneş hala bazı ülkelere gülüyor. Yaza doyamayanlara Kasım ayında gidilebilecek en güzel yerleri derledik...

 

Belize, Orta Amerika

Maksimum sıcaklık: 28C

Günde güneşli saat: 6

Deniz sıcaklığı: 29C

 

Bodrum, Türkiye

Maksimum sıcaklık: 19C

Günde güneşli saat: 6

Deniz sıcaklığı: 19C

 

 

Kıbrıs

Maksimum sıcaklık: 21C

Günde güneşli saat: 7

Deniz sıcaklığı: 22C

 

Suvay, Fas

Maksimum sıcaklık: 20C

Günde güneşli saat: 7

Deniz sıcaklığı: 19C

 

Malavi

Maksimum sıcaklık: 30C

Günde güneşli saat: 8

Deniz sıcaklığı: 28C

 

Maldivler

Maksimum sıcaklık: 30C

Günde güneşli saat: 6

Deniz sıcaklığı: 29C

 

Mauritiu, Afrika

Maksimum sıcaklık: 29C

Günde güneşli saat: 8

Deniz sıcaklığı: 25C

 

Mumbai, Hindistan

Maksimum sıcaklık: 33C

Günde güneşli saat: 8

Deniz sıcaklığı: 28C

 

Perth, Avustralya

Maksimum sıcaklık: 25C

Günde güneşli saat: 10

Deniz sıcaklığı: 20C

 

Tobago

Maksimum sıcaklık: 29C

Günde güneşli saat: 7

Deniz sıcaklığı: 28C

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Dünyadaki kahvaltı çeşitleri
Dünyadaki kahvaltı çeşitleri
Belçika'da evler çok garip...
Belçika'da evler çok garip...
Sonbaharın tadını yürüyüşle çıkaracağınız 6 doğa harikası
Sonbaharın tadını yürüyüşle çıkaracağınız 6 doğa harikası
50 yılda şehirler nasıl değişti?
50 yılda şehirler nasıl değişti?
Turist misiniz? Gezgin mi?
Turist misiniz? Gezgin mi?
Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler
Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler
Gökkuşağından dağ olur mu demeyin!
Gökkuşağından dağ olur mu demeyin!
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X