Kasım'da güneşi nerede bulabiliriz?

Güneş hala bazı ülkelere gülüyor. Yaza doyamayanlara Kasım ayında gidilebilecek en güzel yerleri derledik...
Belize, Orta Amerika
Maksimum sıcaklık: 28C
Günde güneşli saat: 6
Deniz sıcaklığı: 29C
Bodrum, Türkiye
Maksimum sıcaklık: 19C
Günde güneşli saat: 6
Deniz sıcaklığı: 19C
Kıbrıs
Maksimum sıcaklık: 21C
Günde güneşli saat: 7
Deniz sıcaklığı: 22C
Suvay, Fas
Maksimum sıcaklık: 20C
Günde güneşli saat: 7
Deniz sıcaklığı: 19C
Malavi
Maksimum sıcaklık: 30C
Günde güneşli saat: 8
Deniz sıcaklığı: 28C
Maldivler
Maksimum sıcaklık: 30C
Günde güneşli saat: 6
Deniz sıcaklığı: 29C
Mauritiu, Afrika
Maksimum sıcaklık: 29C
Günde güneşli saat: 8
Deniz sıcaklığı: 25C
Mumbai, Hindistan
Maksimum sıcaklık: 33C
Günde güneşli saat: 8
Deniz sıcaklığı: 28C
Perth, Avustralya
Maksimum sıcaklık: 25C
Günde güneşli saat: 10
Deniz sıcaklığı: 20C
Tobago
Maksimum sıcaklık: 29C
Günde güneşli saat: 7
Deniz sıcaklığı: 28C
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