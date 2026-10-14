Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nde tanıtılan zeytinyağlı kahve, alışılmışın dışındaki lezzet kombinasyonlarıyla dikkat çekti. Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, kahve ve zeytinyağının kendilerine özgü tat ve aroma özelliklerini bir araya getirdiklerini belirterek ortaya farklı bir lezzet deneyimi çıktığını ifade etti. Festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulan zeytinyağlı kahve, zeytinyağının mutfaktaki kullanım alanlarının çeşitliliğini de gözler önüne serdi.

Kahve ve zeytinyağının kendine özgü aromalarını bir araya getiren içecek, festival ziyaretçilerinden ilgi gördü. Peki, zeytinyağlı kahve nasıl hazırlanıyor ve bu farklı lezzeti evde denemek mümkün mü?

TATLILAR VE ATIŞTIRMALIKLAR Farklı aromalarla Türk kahvesi

Zeytinyağlı kahve nasıl yapılır?

Zeytinyağlı kahve hazırlamak için temel olarak kahve, içme suyu ve natürel sızma zeytinyağı kullanılıyor. Ancak festivalde tanıtılan kahvenin kesin tarifi ve ölçüleri paylaşılmadığı için aşağıdaki yöntem, evde denenebilecek pratik bir öneri niteliği taşıyor.

Malzemeler:

1 fincan su

1 fincan su 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi Yarım çay kaşığı natürel sızma zeytinyağı

Hazırlanışı:

Öncelikle Türk kahvesi, soğuk suyla cezveye alınarak her zamanki yöntemle pişirilir. Kahve köpürmeye başladığında ocaktan alınır ve fincana aktarılır. Ardından yarım çay kaşığı natürel sızma zeytinyağı eklenerek karıştırılır. Zeytinyağının aroması kahvenin tadını değiştirebileceğinden ilk denemede az miktarda kullanılması önerilir.

Zeytinyağı suyla tamamen karışmadığı için fincanın yüzeyinde küçük yağ damlacıkları oluşabilir. Daha homojen bir içim isteyenler, kahveyi kısa süreliğine süt köpürtücü veya el tipi karıştırıcıyla karıştırmayı deneyebilir.

Zeytinyağı seçimi lezzeti etkiliyor

Zeytinyağlı kahve hazırlanırken kullanılan zeytinyağının aroması, içeceğin lezzetini doğrudan etkileyebilir. Meyvemsi, hafif acı ve yakıcı notalara sahip natürel sızma zeytinyağları kahvenin aromasıyla farklı bir uyum oluşturabilir. Daha yumuşak aromalı bir zeytinyağı tercih etmek ise kahvenin karakteristik tadının ön plana çıkmasını sağlayabilir. Zeytinyağlı kahve, farklı tatları denemek isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor.

GÜNCEL Kırk yıllık hatır, yeni bir tat: Helvalı Türk kahvesi

GÜNCEL Kahve trendi: Tahinli kahve