Yemeklerin israfını önlemek için neler yapılmalı?

Gündelik olarak alacağımız basit önlemlerle yemeklerin boşa gitmesini engelleyebiliriz.

Yemeklerin israfını önlemek için neler yapılmalı?
Yaşam
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Dünyadaki yemek israfının %30’undan tüketiciler sorumlu, bu yüzden gıda alışkanlıklarımızı değiştirerek hem kendimize hem de gezegene iyilik etmemiz mümkün. Gıda adaleti savunucusu ve New York Üniversitesi profesörü Marion Nestle, "Hepimiz bir fark yaratmak için üzerimize düşeni yapabiliriz" diyor.


Çevre blog yazarı Tippi Thole de aynı fikirde. "İsrafınızı azaltmak, hemen yapmanın faydalarını görebileceğiniz bir şey. Çok güçlendirici. " Bu, çoğumuzun iklim değişikliği karşısında çaresiz hissettiğimiz bir zamanda özellikle önemlidir. Aşağıdaki fikirler, ev tipi gıda israfını azaltmanıza yardımcı olabilir.


1- Yemeklerinizi planlayın

Öğünlerde neler yiyeceğinizi haftalık olarak planlamak, artıklarla neler yapılabileceğine dair stratejileri de bu plana dahil etmek, yemek israfını önlemenin en etkili yolu.


2- Listeler yapın

Alışveriş listeleri, tam olarak ihtiyacınız olan şeyleri almanızı ve buzdolabındaki fazlalıkları hafifletmenizi kolaylaştırır. Hem listeyi hem de alışverişi tokken yapmak da önemli bir tüyo, açken çok daha fazlasına ihtiyacınız olduğu yanılgısına kapılmanız çok olası!


3- Mutfağınızı düzenleyin

Elinizde nelerin mevcut olduğunu kolayca görebilmek için dolaplarınızı, buzdolabınızı ve kilerinizi düzenli tutun. Bu, zaten sahip olduğunuz ürünleri satın almanızı engeller.


4- ‘Açık’ ürünleri tercih edin

İhtiyacınız kadarını almanın güzel yollarından biri, kuruyemiş, tahıl ve baharat gibi gıdalar satın alırken bunları açık reyonlardan almaktır.


5- Etiketleyin

Dolabınızdaki, dondurucunuzdaki ve buzdolabınızdaki yiyeceklerin üzerine tarih yazın. Bu, bir öğenin ne kadar süre saklandığına dair varsayımları ortadan kaldırır ve iyi yiyeceklerin atılmasını önler.


‘1.3 milyon ton israfı harika yemeklere dönüştürmeliyiz’
‘1.3 milyon ton israfı harika yemeklere dönüştürmeliyiz’


6- Artıkları sınırlayın ve yiyin

Her restoran yemeğinin yaklaşık yüzde 17'sini tabağımıza bırakıyoruz ve kalanların yarısından azını bizimle birlikte eve götürüyoruz. Öğünün bir kısmını sofradakilerle ortak alarak paylaşmayı düşünün veya yalnızca yemek yerken bitirebileceğinizi bildiğiniz şeyleri sipariş edin. Thole, evde kalan yiyecekleri buzdolabınızda görünür bir yerde saklamanızı önerir, böylece onları yemeyi unutmazsınız.


7- Bakış açınızı değiştirin

Beklenmedik yiyecek kombinasyonlarından korkmayın. Thole, "Çok fazla yenmemiş artığımız olduğunda, oğlum ve ben bunları açık büfe tarzında yemeyi seviyoruz" diyor. "Haftalık öğünlerimizi eğlenceli bir şekilde tüketmemizi sağlıyor." Onun yanında bu yenmez diyerek yiyeceklerinizi israf etmeyin.


8- Doğru depolayın

Etkili ve güvenli bir şekilde dondurmayı, soğutmayı, kutulamayı ve korumayı öğrenin. Buzdolabınızın ısısının doğru ayarda olduğundan emin olun ve gıdaları en etkili şekilde saklayın.


9- İki saat kuralı

Bozulabilir gıdaları iki saatten fazla oda sıcaklığında dışarıda bırakmayın. Hava sıcaklığı 32 derecenin üzerinde olduğunda, sınır bir saattir.


10- Meyveleri yıkamayın

Yıkandıktan sonra saklanan meyve ve sebzeler çok daha çabuk küflenerek bozulurlar. Yıkamadan sakladığınız sebze ve meyveleri sadece yiyeceğiniz zaman temizleyin.


11- Kusura bakmayın!

Hasat edilen her beş sebze ve meyveden biri, endüstri görünüm standartlarını karşılamadıkları için israf ediliyor, ancak bu "çirkin" ürünler, kozmetik olarak onaylanmış meslektaşları kadar lezzetli olabiliyorlar ve genellikle daha da ucuzlar. Bazen semt pazarındaki bir bölümde kusurlu ürünler bulmak da mümkün.


Buzdolabınızı düzenlemenin 10 yolu
Buzdolabınızı düzenlemenin 10 yolu

12- Sıfır atık pişirin

Kullandığınız malzemenin hiçbir parçasını israf etmeden pişirmenin yollarını arayın. Kendinize sıfır atık pişirme becerileri öğretin. Birçok geleneksel pişirme tekniği, bir hayvanın veya sebzenin tüm kısımlarını kullanır. Sadece sebze sap ve kabuklarını biriktirip bunlardan sebze suyu kaynatmak bile gıda israfını azaltmanın iyi bir yolu.


13- Kompost yapın

Evdeki organik atıkları uygun şekilde biriktirerek doğal bir gübre hazırlayabilir, bu gübre ile bahçenizde ya da balkonunuzda çeşitli bitkileri besleyebilirsiniz.


14- Ödülü paylaşın

Bahçenizde çok fazla kabak varsa veya kilerinizde çok fazla bozulmayan yiyecek varsa, bunları yerel bir kuruma bağışlamanın yollarını araştırabilirsiniz.


Bayat ekmekler nasıl değerlenirilir?
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Referanslar:

Heidi Wachter. "14 Tips to Reduce Household Food Waste". Şuradan alındı: https://experiencelife.lifetime.life/article/14-tips-to-reduce-household-food-waste/ (11.05.2021).



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