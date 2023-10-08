Orjinalinde arpadan yapılmış peksimet ekmeği kullanılıyor, peksimet ekmeği yerine tam tahıllı herhangi bir ekmeği fırında kurutarak hazırlayabilirsiniz.
Servis: 2 - 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Dakos salatası için malzemeler
- 3 domates (1 büyük pembe + 2 rio domates)
- 10 - 12 adet siyah zeytin
- 1 yemek kaşığı kapari
- 1 küçük mor soğan
- 5 - 6 küçük dilim peksimet ekmeği
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Üzerine;
- 100 gr beyaz peynir
- 5 - 6 sap doğranmış maydanoz
- 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik
Yapılışı:
* Rio domateslerin birini rendeleyip geniş bir kaba aktarın, diğer domateslerii iri küpler halinde doğrayın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın, kapariyi doğrayın, soğanı da piyazlık doğrayın, peksimetleri elinizle kabaca parçalayarak domatesli malzemeye ekleyin.
* Sos malzemelerini karıştırıp salataya ilave ederek karıştırın. Üzerine dilimlenmiş peynir, maydanoz ve kekiği serpiştirin, dilerseniz üzerine ekstra zeytinyağı gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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