Orjinalinde arpadan yapılmış peksimet ekmeği kullanılıyor, peksimet ekmeği yerine tam tahıllı herhangi bir ekmeği fırında kurutarak hazırlayabilirsiniz.

Servis: 2 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Dakos salatası için malzemeler

3 domates (1 büyük pembe + 2 rio domates)

10 - 12 adet siyah zeytin

1 yemek kaşığı kapari

1 küçük mor soğan

5 - 6 küçük dilim peksimet ekmeği

Sosu için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Üzerine;

100 gr beyaz peynir

5 - 6 sap doğranmış maydanoz

1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

* Rio domateslerin birini rendeleyip geniş bir kaba aktarın, diğer domateslerii iri küpler halinde doğrayın. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartın, kapariyi doğrayın, soğanı da piyazlık doğrayın, peksimetleri elinizle kabaca parçalayarak domatesli malzemeye ekleyin.

* Sos malzemelerini karıştırıp salataya ilave ederek karıştırın. Üzerine dilimlenmiş peynir, maydanoz ve kekiği serpiştirin, dilerseniz üzerine ekstra zeytinyağı gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...