Her yıl, evinizin dekorasyonunu bir anda yenileme isteği içinize düşüyorsa da ev yenileme projelerinin oldukça masraflı hale gelebildiğini bir çoğumuz biliyoruz. Büyük bir tadilat yapmasanız bile yeni mobilyalar, yastıklar, battaniyeler ve sanat eserleri pahalı olabiliyor. Bu yüzden, bütçenize büyük bir harcama daha eklemeden evinizi yenilemenin yollarını arıyorsanız, okumaya devam edin.

Aşağıda, evinizin havasını tamamen ücretsiz bir şekilde değiştirebileceğiniz birkaç fikir bulacaksınız. Bu öneriler sadece dekorasyonla sınırlı değil; evdeki günlük yaşamınızı, hiçbir maliyeti olmadan daha iyi hâle getirmekle ilgili. Belki de evinize taze bir görünüm kazandırmak, bir kuruş bile harcamadığınızda daha da keyifli olacaktır, kim bilir?

Mobilyaların yerini değiştirin

Bir ortamı ücretsiz olarak yenilemenin en kolay yollarından biri, mobilya düzenini değiştirmektir. Kanepenizi başka bir duvara yaslamayı deneyin, bir berjeri farklı bir köşeye taşıyın ya da yatağınızı başka bir yere konumlandırın. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Odaya farklı noktalardan bakmayı deneyin. Pencereye bakmak hoş olur mu? Ya da kapıya dönük oturmak mı istersiniz? Belki de televizyonu odak noktası yapmak yerine, sohbeti destekleyecek şekilde oturma düzenini değiştirmek istersiniz. Deneyin, eğlenin. Yeni bir yerleşim, aynı mobilya ve dekorla bile odanızı yepyeni hissettirecektir.

Diğer odalardan “alışveriş” yapın Yeni bir şey satın almadan önce, evinizde farklı bir şekilde kullanabileceğiniz eşyalar olup olmadığına bakın. Ne aradığınızı kendinize sorun, sonra evinizde benzeri bir şey var mı diye araştırın; böylece para tasarrufu yapabilirsiniz. Kırlentler, battaniyeler, duvar sanatları, lambalar ve vazolar gibi küçük aksesuarlar odalar arasında kolayca taşınabilir ve mekâna taze bir görünüm kazandırır. Depolama alanlarını da karıştırmayı unutmayın; bazen mevsimlik dekorasyon ürünlerini saklayıp sonra yeniden bulduğunuzda şaşırabilirsiniz bile. Küçük tamiratları kendiniz yapın Hiç para harcamadan tatmin edici bir yenilik için, evinizde biraz ilgiye ihtiyaç duyan sorunlu alanlara odaklanın. Sallanan bir mobilya ayağını sıkmak, çizilmiş bir duvarı rötuşlamak ya da tam düzgün durmayan bir dolap kapağını düzeltmek gibi küçük işler, sadece birkaç dakikanızı alır ama size anında başarma hissi verir. Bahçeden çiçek veya dal getirin Doğal dokunuşlar eve her zaman canlılık ve doku katar. Ancak her hafta taze çiçek buketlerine para harcamak yerine, bahçenizden birkaç çiçek ya da dal budayın. Çiçeklerle dolu bir bahçeniz olmasa bile dallar da çok güzel bir orta sehpa ya da masa süsü olabilir. Yapraklı ya da yapraksız birkaç dal kesin ve bir vazoya yerleştirerek ortamınızı hızla canlandırın.

Kitaplıkları boşaltıp yeniden düzenleyin Kitaplıklar, favori kitaplarınızın yanında şık aksesuarlar sergilemek için harika alanlardır. Ancak sizinki biraz fazla dolu ve dağınık görünüyorsa, sıfırdan başlama zamanı gelmiş olabilir. Raflardaki her şeyi çıkarın ve artık orada durmasını istemediğiniz eşyaları ayıklayın ya da başka bir yere taşıyın. Ardından rafların tozunu alın veya silin ki temiz bir yüzeyle düzenlemeye başlayabilesiniz. Önce büyük parçaları yerleştirin (kitap yığınları, büyük vazolar, çerçeveler, sepetler), sonra şamdanlar, küçük vazolar ve diğer dekoratif objeler gibi daha küçük parçaları ekleyin. Dağınıklıktan kurtulun Dağınıklık göze batan bir sorundur ve gereksiz eşyalardan kurtulmak, hiçbir şey satın almadan ortamınızın görünümünü tamamen değiştirir. Bu işe biraz zaman ayırmanız gerekecek, ama sonunda tertipli bir eve sahip olduğunuzda buna değdiğini göreceksiniz. Dolabınızı, ıvır zıvır çekmecenizi ya da temizliğe ihtiyaç duyan başka bir alanı toparlamak için kendinize bir öğleden sonra ayırın ve işe koyulun. Eşyaları bir hayır kurumuna götürmek, satışa koymak ya da geri dönüşüme ayırmak için de zaman planlayın. En önemlisi, vedalaşmak istediğiniz eşyaları hemen evinizden çıkarın; yoksa o yığın haftalarca bir köşede durabilir.

Gardırobunuzu dekorasyonun bir parçası olarak kullanın Hangi iç mekân stilini sevdiğinizden emin değilseniz, dolabınıza bir göz atın. İç dekorasyon ile moda arasında büyük bir kesişim vardır ve sevdiğiniz bazı parçalar dekor olarak da işe yarayabilir. Favori ceketinizi dolap kapısının dışına asın, şapka koleksiyonunuzu duvar askılarında sergileyin ya da çantalarınızı raflara yerleştirin. Örneğin, stratejik olarak yerleştirilmiş birkaç parça ortamı daha sıcak ve feminen hissettirebilir. Hatıraları çerçeveleyin Fotoğraf bastırmak ya da çeşitli sanat ürünlerini satın almak maliyetli olabilir ama hatıraları çerçevelemek tamamen ücretsizdir. Duvar dekorasyonunuzu değiştirmek istediğinizde, sergilemeye değer kişisel eşyaları çerçevelemeyi düşünün. Sevdiğiniz birinden gelen el yazısı bir not ya da sizin için çok anlamlı bir etkinliğin biletini saklıyor olabilirsiniz. Elinizde halihazırda bulunan bir çerçeveyi alın ve hatıranızı içine yerleştirin. Bu, evinize kalbinizi ısıtan ve misafirler geldiğinde sohbet başlatan son derece kişisel bir dekor eklemenin harika bir yoludur. Kim bunu istemez ki? Aydınlatmanızı yenileyin Aydınlatma, ortamınızdaki ambiyansı yaratır ve seçtiğiniz ışık türü, değişiklik arıyorsanız ortamın havasını tamamen değiştirebilir. Lambalarınızı odanın farklı noktalarına yerleştirmeyi ya da ışık kaynaklarını odalar arasında değiştirmeyi deneyin. Küçük bir masa lambası, çok ampullü bir yer lambasına kıyasla daha az ışık verir; bu yüzden farklı kombinasyonlar deneyerek nasıl bir ruh hâli yaratabildiğinizi görün. Evinizde ışık ayarı varsa, mutlaka onlardan da faydalanın. Güneş battıktan sonra düşük ışık en iyisidir; çünkü sakinleşmenize ve daha kolay uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Ortamınızı toparlayın Sunum her şeydir. Kanepeniz dağınık duruyorsa, salonunuz büyük ihtimalle çok derli toplu hissettirmiyordur. Aynı durum toplanmamış bir yatak ya da ürünlerle dolu bir banyo tezgâhı için de geçerlidir. Hızlı bir toparlama seansı, herhangi bir alanı daha düzenli ve davetkâr hissettirmenin basit ama etkili bir yoludur. Küçük bir ipucu: Kanepedeki yastıkları düzenlerken ya da yatağınızı yaparken, yastığın ortasına hafifçe “karate darbesi” vurun; böylece üst kısmında küçük bir çöküntü oluşur ve daha düzenli, uyumlu bir görünüm elde edersiniz. Ev için doğal koku yapın Koku, davetkâr ve özenli bir ev için çok önemlidir; ancak bu, pahalı mumlara ya da difüzörlere yatırım yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Mutfakta zaten sahip olduğunuz malzemelerle ocakta bir doğal koku yapmak, evinizi hoş kokularla doldurmanın harika bir yoludur. Bir tencereye su koyup içine çeşitli meyveler, otlar veya baharatlar eklemeniz yeterli. Narenciye ilkbahar ve yaz için idealdir: Limon, portakal, misket limonu ya da greyfurt dilimleriyle birlikte kekik veya biberiye gibi bir ot ekleyerek ferah ve canlı bir koku elde edebilirsiniz. Tencereyi yarısına kadar suyla doldurun ve altını kısık ateşte kaynamaya bırakın. Su buharlaştıkça gün boyunca gerektiği kadar ekleme yaparak kokunun daha uzun süre devam etmesini sağlayabilirsiniz.