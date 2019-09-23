Sonbahar Ekinoksu'nda neler yapılır?

Bugün Sonbahar Ekinoksu! Yani güneş ışıkları dünyaya dik olarak geliyor, gece ile gündüz süreleri birbirine eşitleniyor. Bugünü bir bayram gibi kutlamaya ne dersiniz?

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Sonbahar Ekinoksu'nda yapabileceğiniz 5 şey

Ekinoks nedir?

Güneş ışıklarının Ekvator çizgisine dik olarak vurması sonucu oluşan gece-gündüz eşitliği durumudur. Yılda iki kez gerçekleşir: Kuzey Yarıküre’de 20 Mart’ta İlkbahar Ekinoksu, 22 (ya da 23) Eylül’de ise Sonbahar Ekinoksu gerçekleşir. Güney Yarıküre’de ise durum bunun tam tersidir, 20 Mart’ta Sonbahar, 22 Eylül ise İlkbahar Ekinoksu yaşanır. Güneşin dik vurduğu anın saati her yıl değiştiği için, bazı yıllar ekinoks günü bir gün önce ya da sonra olabilir. Biz Kuzey Yarıküreliler için bu yıl Sonbahar Ekinoksu bugün, 22 Eylül’de gerçekleşiyor ve Sonbahar mevsimi başlıyor.

 

Dünyanın her yerinde ve birçok farklı kültürde ekinokslar ve gündönümleri, mevsimlerin değişimini temsil eden yılın en önemli zamanları olarak kabul edilirdi ve bu günlerde çeşitli kutlamalar, ritüeller yapılırdı. Popüler kültür doğanın döngülerini görmezden gelse de, sizin bu özel günde yapabileceğiniz güzel şeyler var.

 

 

Sonbahar Ekinoksu’nun özelliği nedir?

Bilimsel olarak Sonbahar Ekinoksu, Dünya’nın Güneş etrafındaki bir yıl süren turunu tamamlarken geçtiği dönemeçlerden biri olarak kabul edilir. Fakat bu geçiş zamanları, günlük hayatımızı etkileyen önemli olaylarla da ilgili olduğundan, binlerce yıldır kültürlerde büyük yer tutmuştur.

 

Kadim kültürlerde Sonbahar Ekinoksu demek, ürünlerin hasadının neredeyse tamamlandığı, kış için hazırlıkların yapılmaya başlandığı zaman demekti. Günümüzde hala izleri vardır: Amerika’da her yıl Kasım’ın dördüncü Perşembe günü kutlanan Şükran Günü’nün temelleri Sonbahar Ekinoksu kutlamalarına dayanır. Yılın bu zamanına kadar toprağın size verdiklerine, yanınızda olan ailenize ve sevdiklerinize şükranlarını sunmanız için en iyi zaman, sonbahardır.

 

Siz de bu kadim geleneği sürdürmek ve doğadaki değişimlere ayak uydurmak için bir şeyler yapmak istiyorsanız, bir sonbahar ekinoksu kutlaması yapabilirsiniz. İşte birkaç öneri:

 

 

1- Dengelenin

Işığın ve karanlığın, gece ile gündüzün eşitlenmesi demek, dünyadaki dengenin de hatırlanması olarak yorumlanabilir. Siz de hayatınızdaki aydınlık ve karanlık yönleri ortaya dökebilir, bunlar hakkında meditasyon yapabilir veya konuşabilirsiniz. Geceye de gündüze de, aydınlığa da karanlığa da şükrederek, kendinizi ve hayatınızı bir bütün olarak kabul etmeniz için bundan daha iyi bir zaman bulamayabilirsiniz!

 

2- Şükredin

Amerika’da olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde inanılan tanrıya veya tanrılara, topluma, aileye ve sevdiklerinize şükretmenin, teşekkürlerinizi sunmanın, hayatınızdaki varlıklarını ve etkilerini onurlandırmanın birçok yolu olmuştur. Bunlardan en bilineni, kocaman bir masa üzerine kurulmuş rengarenk bir ziyafet sofrası! Sevdiklerinizle bir araya gelin, sahip olduklarınızı farkındalıkla dile getirin ve teşekkür edin. Yılın bu zamanına kadar size verilenler için şükretmek, tam da sonbahar ruhuna uygun. Önümüzde uzanan uzun ve soğuk kış gecelerinde bu sevgi dolu teşekkürlerin hatırası içinizi ısıtabilir!

 

3- Doğaya dönün

Hemen sırt çantanızı doldurup ormana taşınmanıza gerek yok! Genelde ekinoks zamanı havalar iyice soğumaya başlasa da, parklarda da hala belki biraz gün ışığı yakalayabilirsiniz. Kendinizi iyi ve doğaya yakın hissettiğiniz herhangi bir yer; deniz kenarı, bir ağacın altı, manzaraya bakan bir tepe, belki sadece balkondaki çiçeklerinizin yanı… herhangi biri iş görür. Hava şartları ne olursa olsun; güneşi ya da yağmuru, rüzgarı izleyin. Bir süre yüzünüz doğaya dönük olsun, derin nefesler alın ve sadece orada olmanın, o anın tadını çıkarın. Hatırlayın ki gezegenimiz kocaman ve bizler muazzam bir döngünün içindeyiz…

 

 

4- Enerjinizi yükseltin

Eski kültürlerde hem dini ritüel hem de sosyal aktivite olarak yapılan pek çok eğlenceli gelenek vardır. Bir araya gelip şarkılar söylemek, ziyafetler sunmak, hikayeler anlatmak, gezilere çıkmak… İnsanlarla bir araya gelin ve size ne iyi geliyorsa, onu yapın. Sevdiğinizi ve sevildiğinizi hatırlayın.

 

5- Evinizi onurlandırın

“Bahar temizliği” diye bir şey duymamış olamazsınız, değil mi? Neden sadece İlkbahar’da yapılıyor olsun ki? Yeni bir mevsim başlamak üzere. Mevsime uygun kıyafetlerinizi çıkarıp dolaplarınızı düzenleyin, evinizi temizleyin, mutfağınızdaki stoklarınızı gözden geçirin. İyi bir bahar temizliği her mevsimde evinizi ferahlatacak ve kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır! 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    25 Eylül 2017 Pazartesi 23:29

    teşekkürler olumlamalar yaparım ama her konuya her zaman farklı açılardan paylaşmakta aşırı güzel birşey teşekkürler sağ ölun var olun lnşallah yazıyı okuyan ve faydalanan ve şükretmeyi her daim alışkanlık haline getirebiliriz diye ümit ediyorum ve daha sonrada görüşebiliriz saygılar

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