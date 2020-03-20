İlkbahar Ekinoksu nedir?

Her yıl Mart ayında gerçekleşen İlkbahar Ekinoksu hakkında ne biliyorsunuz?

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İlkbahar Ekinoksu nedir?

Ekinoks, yılda iki kez güneş ışınlarının Dünya üzerinde Ekvator’a dik olarak geldiği günleri ifade eder. Bu günlerde gece ve gündüzün süresi birbirine eşitlenir.

 

İşte ekinoks ile ilgili ilginç bilgiler:

 

1- Güney’de ve Kuzey’de işler farklıdır

Bizim gibi Kuzey Yarıküre’de yer alan ülkeler için 20 Mart Bahar ekinoksudur. Oysa Güney Yarıküre’dekiler için durum farklıdır, tam tersidir. Biz ilkbahar aylarını yaşarken Güney’de sonbahar başlar.

 

2- Ekinoksun günü değişkendir

Çoğunlukla bahar ekinoksunun 21 Mart günü olduğu bilinse de, aslında 2000 yılından beri sadece 2003 ve 2007 yılında bahar ekinoksu 21 Mart’a denk gelmiş, bunun dışında -bu sene de dahil- ilkbahar ekinoksu 20 Mart’a denk gelmiştir. En azından 2020 yılına kadar da ilkbahar ekinoksu 20 Mart’ta gerçekleşecektir.

 

3- Ekinoks tüm gün sürmez

Gün ve gecenin süresi eşitleniyor dediğimizde ekinoksun tüm gün süren bir olay olduğunu düşünürüz. Oysaki ekinoksun kesin bir saati vardır. 

 

Birçok ülkede İlkbahar'ın gelişi, üretkenliğin sembolü olan yumurtalarla kutlanır

 

4- Ekinoks günü bayramdır

İnsanlık Dünya gezegeninin ve Güneş’in hareketlerini keşfetmeye başladığından beri yıl içindeki bu özel günleri bayram olarak kutlamıştır. Antik Yunan’da bereket, üreme ve şarap tanrısı Dionysos için şenlikler düzenlenir, Ortadoğu’da kutlanan Newroz bayramı yılın ilk günü kabul edilir, Japonya’da ataları anma günüdür, Pagan inanışına göre de ilkbahar ekinoksu doğanın uyandığı gün, Ostara olarak kutlanır. Hıristiyan inanışında ise “Easter” (Paskalya) olarak kutlanmaya devam etmiştir.

 

5- Günler uzamaya başlar

İlkbahar ekinoksu ile gece ile gündüzün süreleri eşitlendikten sonra, gündüzler uzamaya başlar. Gündönümünde en uzun gündüz yaşanır, sonrasında gündüzler yine kısalmaya başlar.

 

6- Ekinoks ve gündönümü aynı şey değildir

Yılda iki defa gerçekleşen ekinoks gibi iki kez de gündönümü oluşur. Yaz gündönümü 21 Haziran’da yaşanır ve en uzun gün bu gündür, Kış gündönümü ise 21 Aralık’ta meydana gelir ve en uzun gece yaşanır. (Tarihler yine yıllara göre değişkenlik gösterebilir.)

 

BAHAR AYLARINDA CİLT BAKIMI NASIL OLUR?

 

En güzel bahar fotoğrafları
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Fotoğraf: Saffet Emre Tonguç

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