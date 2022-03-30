Yağdan değil şekerden korkun!

Şeker ve yağ, beslenme konusunda en çok konuşulan konulardan ikisidir ve gerek kilo vermek isteyen gerekse perhiz yapan kişiler tarafından en sık sorulan sorulardan biri de "diyetimde ne kadar şeker veya yağ olabilir?" sorusudur.

Kilo almanızın suçlusu kim?

Onlarca yıldır yağ, diyet ve beslenmede "kötü adam" olarak etiketlendi. Ancak son yıllarda, bir dizi araştırma çalışması, yağın karbonhidrattan daha kötü olmadığını göstermiştir. Aslında, düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren diyetler, özellikle kan şekeri kontrolü ve kilo verme açısından, düşük yağlı, yüksek karbonhidratlı diyet planlarından daha sağlıklı olarak kabul edilmektedir. Yağ, enerji miktarı açısından en yoğun besindir ve aynı ağırlıktaki saf karbonhidrattan iki kat daha fazla kalori taşır. Bazı yağların diğerlerinden çok daha kötü olduğunu hatırlamak da önemlidir. En kötü yağlar, hazır yemekler, cipsler, turtalar, kekler ve bisküviler gibi işlenmiş gıdalarda tipik olarak bulunanlardır, bu nedenle bu gıdaları diyetinizde sınırlamak en iyisidir.

Neden şeker tüketmemelisiniz?

Aldığımız şeker miktarını sınırlamak, sadece diyabetli bireyler için değil, tüm insanlar için bir öncelik olmalıdır. Sükroz (sofra şekeri), kek ve bisküvi gibi en sevdiğimiz gündüz atıştırmalıklarından bazılarının önemli bir parçasıdır, ancak birçok insanın dikkate almadığı şey, şekerin çok çeşitli diğer yiyeceklerde de mevcut olmasıdır. Tahıllar, meyve suları, smoothieler, meyveli yoğurtlar ve birçok hazır yiyecek içeriğinde şeker bulundurur. Şeker, kalori yoluyla verdiği enerji dışında hiçbir besin değeri taşımaz, bu yüzden genellikle 'boş kalori' olarak adlandırılır. Aynı zamanda kan şekerini hızla yükseltir, bu da diyabetli kişilerin günlük şeker alımını sınırlamalarının tavsiye edilmesinin nedenlerinden biridir. Aslında, şeker alımını sınırlamak, kan şekeri seviyenizi kontrol altına almaya başlamanın en iyi yoludur. İşlenmiş ve paketli gıdalar, sıklıkla yüksek miktarda şeker içerdiğinden bunları beslenmenizden çıkarmak iyi bir fikir olabilir ancak tatlı yiyecek ve içereceklere düşkünseniz bu biraz zor bir durum olabilir.

Yağ ve kan şekeri seviyeleri

Şekerin aksine, yağın kan şekeri seviyeleri üzerinde çok az etkisi vardır ve bu, düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı diyetlerin daha iyi kan şekeri kontrolü üretme eğiliminde olmasının temel nedenidir. Bununla birlikte, aşırı yağ alımının aşırı kalori alımına yol açması durumunda, insülin direncinin artmasına ve dolayısıyla daha yüksek kan şekeri seviyelerine yol açacağını unutmamak önemlidir.

Peki ya az yağlı ürünler?

Düşük yağlı ürünler, daha az kaloriye sahip oldukları için tüketiciler arasında popüler bir seçenektir, ancak durum her zaman böyle değildir. Yoğurt gibi bazı az yağlı yiyecekler lezzeti korumak adına önemli ölçüde daha fazla şeker içerir, bu nedenle "düşük yağlı" olmak onu daha sağlıklı yapmaz. Seçiminizi az yağlı ürünlerden yana kullanmak, diyetinizin geri kalanına da bağlıdır. Örneğin, çok fazla süt ürünü tüketme eğilimindeyseniz, o zaman az yağlı süt seçeneklerini gözden geçirebilirsiniz.

Referans:

“Sugar vs Fat”. Şuradan alındı: https://www.diabetes.co.uk/nutrition/sugar-vs-fat.html (15.01.2019).