Yaban mersinli chialı puding

Servis: 2 - 3 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Bekletme süresi: 1 gece
Malzemeler
- 200 ml lik bardak ölçüsüyle;
- 1,5 bardak süt
- Yarım bardak süzme yoğurt
- 2 - 3 yemek kaşığı mapple şurup
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 6 yemek kaşığı chia tohumu
- 200 gr yaban mersini
Servis için;
Ceviz içi
Yaban mersini
Yapılışı
- Süt ve yoğurdu derin bir kaba alarak el çırpıcısı ile çırpın, mapple şurup, vanilya özütü, chia tohumu ve yaban mersinlerini de ekleyip iyice karıştırın. Üzerini streç film veya kapak ile kapatıp buzdolabında bir gece bekletin.
- Ertesi gün bardaklara pay edip üzerlerine ceviz içi ve yaban mersini serpiştirin.
Kısa notlar;
- Mapple şurup yerine bal ekleyebilirsiniz.
- Chia tohumu sıvı içinde bekletildikçe jelleşip kıvam aldığından buzdolabında 2 - 3 gün saklanabilir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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