Wordle nedir, nasıl oynanır? Wordle günün kelimesi

Yeşil, sarı, gri kareler ve “Wordle günün kelimesi nedir?” sorusu… Wordle çılgınlığıyla tanışın! Peki Wordle nedir? Wordle TR nasıl oynanır? İşte cevapları…

Wordle nedir, nasıl oynanır? Wordle günün kelimesi
Yaşam
11 Nisan 2022 Pazartesi

Oyun oynamak herkes için farklı anlamlar içeriyor. Eğlence, rekabet veya sosyalleşmek için akıllı telefonlar ve internet üzerinden oynanan oyunlar artık okey, iskambil gibi geleneksel masaüstü oyunların önüne geçmiş görünüyor. Bunların son örneği Wordle oyunu oldu. Bir zamanlar akıllı telefonlarda genç-yaşlı herkesin oynadığı kelime oyunlarının farklı bir versiyonu şu sıralar çok popüler: Wordle.


Oyunun görsel temsilleri Twitter’da paylaşılıyor, ünlüler sosyal medyada Wordle oynarken poz veriyor. Wordle’ın bir süredir Türkçe versiyonu da bulunuyor. Wordle Türkçe’nin hayatımıza girmesiyle ise ülkemizde de “Wordle günün kelimesi nedir?” sorusu Google aramalarında yerini alıyor. Peki Worlde Türkçe nasıl oynanır? Her şeyden önce, Wordle nedir? İşte yanıtlar…


Wordle'da bugün: "Wordle TR’de günün kelimesi”

Wordle oyunu, 2022’nin en sevilen oyunları arasında olacağa benziyor. Kelime uzunluğu olarak 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli, 7 harfli, 8 harfli, 9 harfli, 10 harfli, 11 harfli kelimelerin yer aldığı bulmacalardan biri seçilerek oyuna başlanıyor. Wordle TR’de günün kelimesini 6 denemede tahmin etmek gerekiyor. Ancak oyun göründüğü kadar basit değil! Başlamak için Wordle’ın sayfasında açılan ilk satıra herhangi bir kelime yazmak gerekiyor.


Wordle kuralları… Yeşil kutu ve sarı kutunun anlamı…

Yazdığınız kelime, Wordle günün kelimesinin harflerinden biri ile aynı harflere sahipse ve bu harf tam olarak aynı yerde ise kutu yeşile dönüşüyor. Yazdığınız kelimede, günün kelimesinde olan harflerden biri varsa ancak yanlış yerde ise kutu sarı görünüyor. Yanlış girilen harf değiştirilebiliyor ancak girilen kelime değiştirilemiyor. Bu yüzden 6 deneme hakkını dikkatli kullanmak gerekiyor. Oyunun “Zor mod” seçeneği de mevcut.


Gri kutunun anlamı: Harf hiç hedef kelimede değil.

Sarı kutunun anlamı: Harf kelimede ama yanlış yerde.

Yeşil kutunun anlamı: Harf kelimede ve doğru yerde.



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Wordle Türkçe nasıl oynanır? Worlde Türkçe nereden oynanır?

Wordle oyunu Türkçe’nin yanı sıra, Amerikan İngilizcesi ve British English olarak adlandırılan İngiliz İngilizcesi için farklı versiyonlarla birlikte 17 dilde oynanabiliyor. Siz de “Wordle Türkçe nereden oynanır?” diye merak ediyorsanız cevap basit. Oyunu indirmek için Google Play veya App Store’a gitmeye gerek yok. Wordle TR, web üzerinden oynanan bir oyun. https://wordlegame.org/tr adresine giriş yapılarak oynanabiliyor.


Josh Wardle isminden bahsetmeden geçmemeli. Josh Wardle, “Wordle’ı kim yaptı?” sorusunun cevabındaki isim. Yazılımcı Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun New York Times tarafından satın alınmıştı. Söz konusu linkteki oyunun ise NYTimes ile bağlantılı olmadığı açıklanıyor.


Sosyal varlığını kanıtlamanın bir yolu: Dijital oyun oynamak
Sosyal varlığını kanıtlamanın bir yolu: Dijital oyun oynamak

Arkadaşa meydan okuma

Wordle tek başına oynanan bir oyun gibi görünse de dijital bir oyunda sosyal etkileşim olmaması pek de beklenen bir şey değil. Wordle oyunu da meydan okumalara imkân tanıyor. Nasıl mı? Wordle oynarken “Wordle Jeneratör” kullanılarak arkadaşlarınızı da meydan okuma ile oyuna dahil edebilirsiniz.


Wordle’ın kardeşi: Numberle

Wordle oyununun Numberle versiyonunun olduğunu da hatırlatalım. “Numberle nasıl oynanır?” sorusunun cevabı için matematiğe biraz aşina olmak gerekiyor. Ancak gözünüz korkmasın! Numberle oyununu oynamak için, o gün için sunulan matematiksel denklemi 6 denemede doğru bir şekilde tahmin etmeniz gerekiyor. Her satıra kendi denklemini girmek gerekiyor. Sayı veya işaret denklemde ancak yanlış yerdeyse sarı, tam yerinde ise yeşil renkle vurgulanıyor. Denklemde hiç doğru sayı veya işaret yoksa, renk gri olarak görünüyor. Tıpkı Wordle oyununda olduğu gibi, Numberle oyununda da doğru cevabı bulmak için 6 deneme hakkı bulunuyor.



Sosyal medyada Wordle paylaşımları











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