Evde sıkılanlar için soru-cevap oyunu

Ev izolasyonu, sosyal mesafeler derken sevgiliniz veya eşinizle aranıza mesafe girdiğini hissediyorsanız, tekrar yakınlaşmak için bir soru-cevap oyunu oynayabilirsiniz.

Soru-cevap oyunu için önerilen soruları sevgiliniz veya eşinizin yanı sıra aile üyeleri, arkadaşlar veya yakın hissetmek istediğiniz kişilere sorabilir, ayrıca daha derin bir bağlantı geliştirmek istediğiniz farklı insanlara da yöneltebilirsiniz. Önemli olan her bir sorunun yanıtlanması için sakin bir ortam ve ilgiyle dinleme halini karşı tarafa sunmaktır. Soruları ayaküstü bir ortamda değil, televizyonun kapalı, evliyseniz ve çocuklarınız varsa onların uyumuş olduğu ve dış uyaranların az olduğu bir zaman diliminde sorun.

Yakınlığı derinleştirmek için yönelteceğiniz soruların bazıları karşı taraf için duygusal yönden zorlayıcı olabilir. Bunu bir oyun halinde sürdürebilmek için soruyu sorduğunuz kişiye pas geçme hakkı tanıyın ve akışı sürdürmek için soruyu kendiniz yanıtlayın. Çiftler halinde oynayabilir, soruları bir Zoom görüşmesi ile bile tartışabilirsiniz! Sorular size zaman içinde sıradan görünmeye başlayabilir. Bu durumda kendi sorularınızı da geliştirebilirsiniz.

Bu tarz sorular, yakınlık kurmanın önündeki görünmez engellerin üstesinden gelmenin yolunu da açar. Araştırmalarda, bir yabancıyla 45 dakika boyunca derinlikli bir sohbet kurmanın yakınlık duygularını önemli ölçüde arttırdığı bulunmuş. Bu tarz sorular yabancı birine sormak için fazla samimi görünse de nazik bir tavırla sorulduklarında, derin bir ilişkinin temelini atmak için yine de kullanışlı olurlar.

Dünyada herhangi birini seçme şansın olsa kiminle akşam yemeği yemek isterdin?

Ünlü olmak ister miydin? Ne şekilde?

Telefon görüşmelerinden önce ne konuşacağını tasarlar mısın? Neden?

Senin için “Mükemmel bir gün” nasıl olurdu?

En son ne zaman kendi kendine şarkı söyledin? Hangi şarkıydı?

90 yaşına kadar yaşayacak ve 30 yaşından bir özelliğini sabit tutabilecek olsaydın, 30 yaşının aklını mı yoksa bedenini mi seçerdin?

Nasıl öleceğine dair gizli bir önsezin var mı?

Sevgilin/eşin veya geçmişten bir partnerinle olan 3 ortak özelliğini söyle.

Hayatında en çok ne için şükür ve minnettarlık hissediyorsun?

Yetiştirilme şeklinle ilgili herhangi bir şey değiştirebilecek olsaydın, bu ne olurdu?

Hayat hikayeni dört dakika boyunca mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde anlat.

Yarın sabah yeni bir yetenek veya özellikle uyanabilecek olsaydın, bu ne olurdu?

Bir kristal küre sana kendin, hayatın ya da geleceğinle ilgili bir şey söyleyecek olsaydı, neyi bilmek isterdin?

Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğin bir şey var mı? Neden yapmadın?

Hayatının en büyük başarısı nedir?

Bir arkadaşlıkta en çok neye değer verirsin?

En değerli hatıran nedir?

En utandığın hatıran nedir?

1 yıl sonra öleceğini öğrenecek olsaydın, şimdiki yaşama şeklinle ilgili neyi değiştirmek isterdin? Neden?

Arkadaşlık senin için ne anlama geliyor?

Bende en çok neyi seviyorsun?

Aşk ve sevginin hayatındaki rolleri nedir?

Eşinin/sevgilinin/partnerinin 5 olumlu özelliğinden bahset.

Aile üyelerin birbirine ne kadar yakın? Mutlu bir çocukluk geçirdiğini söyleyebilir misin?

Annenle olan ilişkin hakkında neler hissediyorsun?

Noktalı yeri birlikte doldurun: “İkimiz de bu odada ….. hissediyoruz.”

Noktalı yeri birlikte doldurun: “İkimiz de bir araya geldiğimizde ….. hissediyoruz.”

Şu cümleyi tamamlayın: “Keşke …..’ı paylaşabileceğim biri olsaydı.”

Benimle henüz paylaşmadığın ve bilmem gereken bir şey var mı?

Başkasının önünde en son ne zaman ağladın? Peki kendi kendine?

Sence şakası asla yapılmayacak olan konu nedir?

Birine henüz söylemediğin ama söylemen gerektiğini düşündüğün şey nedir?

Birine asla söyleyemeyeceğin ama bilmesini çok istediğin şey nedir?

Acil bir durumda, evinden ilk kurtarmak isteyeceğin şey ne olurdu?

Referanslar:

“36 Questions for Increasing Closeness” Greater Good Science Center, Berkeley University. Şuradan alındı: https://ggia.berkeley.edu/practice/36_questions_for_increasing_closeness?_ga=2.48037536.643738514.1589088099-255278615.1589088099