Vişneli baklava yufkalı sufle

Bu tarife bayılacaksınız. Müjgan Yurtseven'den pratik şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi...

Vişneli baklava yufkalı sufle
Yaşam
Giriş: 06 Mart 2023 11:15
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Tarif defterimden;

Baklava yufkasıyla pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz vişneli nefis tatlı...


Servis: 26 cm çapında fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 + 30 dakika


Malzemeler:

  • 10 adet baklava yufkası, 200 gr
  • 100 gr tereyağı, eritilmiş
  • 1 kutu krema, 200 ml, % 35 yağlı
  • 3 yumurta
  • 100 gr toz şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu
  • 100 gr dondurulmuş vişne, çözdürülmüş

Üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri





Yapılışı:

*Yufkanın bir adetini tezgaha serin, üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüp ikinci yufkayı üzerine kapatarak plise şekli verin, kendi etrafında yuvarlayın ve fırın kabının ortasına yerleştirin. Diğer yufkalara da aynı işlemi yaparak ilk yaptığınız yuvarlağın etrafına sıralayın. Kalan tereyağını yufkaların üzerine sürün. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında yufkaların üzeri hafif kızarana kadar pişirin.


*Tereyağlı yufka fırında pişerken bu arada sosunu hazırlayalım; Krema, yumurta, toz şeker, vanilya özütü ve rendelenmiş limon kabuğunu derin bir sos kabına alarak iyice karıştırın.


*Fırında hafifçe kızaran tereyağlı yufkayı fırından alıp sosu üzerine akıtın. Vişneleri aralara serpiştirip yufkaların arasına girecek gibi hafifçe bastırın. Kabı tekrar fırına verirken ısıyı 170 dereceye düşürün ve yaklaşık 30 dakika daha pişirin.


*Vişneli sufleyi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince pudra şekeri serpin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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