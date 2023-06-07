Venüs'ün Aslan Burcuna geçişi: Hedonistik zevkler

Bu yaza damgasını vuracak gezegen hareketi, Venüs’ün Aslan burcuna geçişi ve sonraki tarihlerde Aslan burcunda yapacağı retro hareket olacak.

Venüs 5 Haziran itibari ile Aslan burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar burada transit edecek…

Venüs'ün Aslan Burcuna geçmesi ne anlama gelir?

Roma mitolojisindeki aşk tanrıçamız Venüs, nam-ı diğer Afrodit ilişkilerimizi, hayattan zevk aldığımız şeyleri, öz değer duygumuzu, değerli madenleri-taşları, mücevherleri, kozmetik sektörünü, genç kadınları, aşkı, şehveti, tutkuyu ve cinselliği temsil ediyor.

Aslan burcu ise eğlence, sanat, yaratıcılık konularını sembolize ettiğinden, hayatın ciddiyeti ve dramı "artık yeter, biraz da eğlence!" dedirtecek ve bizleri, nerede eğlence, nerede zevk varsa oraya götürecek.

Venüs Aslan burcunda olduğu süre boyunca daha neşeli ve hayat dolu hissedeceğimiz, daha çok sosyal ortamlarda bulunmayı tercih edeceğimiz, eğlence, parti, davetlerin oldukça yoğun olacağı, ilişkilerin daha sıcak yaşanacağı bir döneme işaret ediyor.

İlişkilerde asalet ve saygınlığı daha çok arzularken, Venüs Aslan’da ateşli aşk maceralarına işaret eder. Bu dönem aşk da ego ön plandadır. Fedakarlık, derin bir ilişki, bağlılık duygularından ziyade tutku, şehvet dürtüleri ön planda olur. İlişkilerde daha çok keyif alma ve eğlence beklentisi daha yüksektir. Özellikle ilişkilerinde derinlikten ziyade beklentileri ve eğlenceyi ön planda tutan Koç, Aslan, Yay gibi ateş elementi burçları veya yükselenleri olan kişiler için oldukça keyifli bir dönem bekliyor diyebiliriz.

Venüs'ün Aslan burcuna geçmesinin etkileri nelerdir?

Giyim, kuşam, estetik moda konularında daha çok gösteriş ve lüks ön plana çıkabilir.

İhtiyaç dışı, lüks tüketim alışveriş yapma isteği artabilir. Keyif ve haz veren hobiler, tatiller tercih edilebilir.

Fark edilme ve beğenilme isteği bu dönem yoğun olabilir.

Sahne sanatları, sanatçılar, eğlence sektörünü ise hareketli bir dönem bekliyor diyebiliriz.

Bu dönem sanat, tasarım, müzik, başarılarına fazlasıyla tanık olabiliriz.

Finans sektöründe ise Venüs’ün aslan burcunda transit ettiği süre boyunca değerli madenler, taşlar ve mücevherler... Venüs Retro dönemi hariç prim yapabilir. (Yatırım tavsiyesi değildir)

Özellikle 23 Temmuz - 4 Eylül arasında Venüs Aslan burcunda Retro yapacak. Retro dönemde hem ilişkiler açısından, hem de finansal açıdan çok çok dikkatli olunması gerekirken, bu dönem ilişkiler tutku ve şehvet sınavı verecek. Yatırımlarda ise ani iniş çıkışlar görülebilir. Venüs Retro dönemlerde altın gibi materyaller iniş gösterirken, retro bittikten hemen sonra agresif yükselişler gösterebilirler.(Yatırım tavsiyesi değildir)

Venüs Retro döneminin etkilerinden detaylı olarak başka bir yazıda daha bahsedeceğim. Ancak öncesinde özellikle aşağıdaki tarihleri ilişkilere ve finansal yatırımlara dikkat etmeniz açısından not alabilirsiniz.

Venüs Jüpiter karesi - 11 Haziran, 22 Ağustos, 17 Eylül +/- 2 gün

Venüs Uranüs karesi - 2 Temmuz, 9 Ağustos, 29 Eylül +/- 3 gün

Venüs Satürn karşıtlığı - 10 Ekim +/- 2 gün

Sevgiler,

Buşra Efe