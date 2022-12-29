2023 yılının en önemli astrolojik tarihleri!

Her yeni yıl heyecan yaratır ve umutları artırır. Tam da yeni yıl hedeflerini, planlarını belirlediğimiz dönemdeyken, astrolojik açıdan yılın en önemli tarihlerini planlarınızı kolaylaştırması için aşağıda özetliyorum.

Yılın en önemli gezegen geçişlerini ve retro tarihlerini, gezegen dereceleri ile astroloji severlere ve öğrencilere rehber olacak şekilde aşağıda bulabilirsiniz. 2023 yılının astroloji ajandası oldukça yoğun ve hareketli! Satürn, Jüpiter, Plüton ve Ay Düğümleri burç değiştirecek. Özetle yeniliklere ve değişimlere çok açık bir yıl bizi bekliyor.

2023 Güneş ve Ay Tutulmaları tarihleri

20 Nisan Güneş Tutulması: 29 derece Koç burcunda gerçekleşecek.

5 Mayıs Ay Tutulması: 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek.

14 Ekim Güneş Tutulması: 21 derece Terazi burcunda gerçekleşecek.

28 Ekim Ay Tutulması: 05 derece Boğa burcunda gerçekleşecek.

Merkür Retro’su 2023

29 Aralık 2022 - 18 Ocak 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

24 derece Oğlak burcundan başlayacak - 08 derece Oğlak burcunda bitecek.

21 Nisan 2023 – 15 Mayıs 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

15 derece Boğa burcundan başlayacak - 05 derece Boğa burcunda bitecek.

23 Ağustos 2023 – 15 Eylül 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

21 derece Başak burcundan başlayacak - 08 derece Başak burcunda bitecek.

13 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarih aralığında gerçekleşecek.

08 derece Oğlak burcundan başlayacak - 22 derece Yay burcunda bitecek.

Venüs Retro’su 2023

23 Temmuz 2023 - 04 Eylül 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

28 derece Aslan burcundan başlayacak – 12 derece Aslan burcunda bitecek.

Merkür ve Venüs retrosu tarihleri arasında yapacağınız her türlü iş, karar ve girişimlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle evlilik kararlarının ve nikahların yoğun olacağı yaz aylarında Venüs retrosu yaşanacak. Eğer bu tarihler arasında bir plan yaptıysanız tabii ki dünyanın sonu değil, panik yapmayın. Bireysel doğum haritanıza bağlı olarak Retro dönemde atılan bir imza, evlilik kararı kadersel bir birlikteliği de simgeliyor olabilir. Ancak hala seçme şansınız var ise en azından imza-nikah kısmını retro başlamadan, önden tamamlayabilirsiniz. Mini bir tavsiye olsun.

Mars Retro’su 2023

30 Ekim 2022 - 12 Ocak 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

25 derece İkizler burcundan başladı - 08 derece İkizler burcunda bitecek.

Jüpiter Koç Burcu Transiti 2023

20 Aralık 2022 - 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında Jüpiter Koç burcunda transit edecek.

Bir sonraki Jüpiter Koç transiti 2034 yılında olacak.

Jüpiter Boğa Burcu Transiti

16 Mayıs 2023 - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüpiter Boğa burcunda transit edecek.

Bir sonraki Jüpiter Boğa transiti 2035 yılında olacak.

Jüpiter Retro’su 2023

04 Eylül 2023 – 31 Aralık 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

15 derece Boğa burcundan başlayacak - 05 derece Boğa burcunda bitecek.

Satürn Balık Burcu Transiti 2023

07 Mart 2023 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında Satürn Balık burcunda transit edecek.

Bir sonraki Satürn Balık transiti 2052 yılında olacak.

Satürn Retro’su 2023

17 Haziran 2023 - 04 Kasım 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

07 derece Balık burcundan başlayacak - 0 derece Balık burcunda bitecek.

Plüton Kova Transiti 2023

23 Mart 2023 0 derece Kova burcuna giriş yapacak.

Plüton Retro’su 2023

01 Mayıs 2023 – 11 Ekim 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

0 derece 21′ Kova burcundan başlayacak - 27 derece Oğlak burcunda bitecek.

Plüton Kova Transiti 2023

21 Ocak 2024’de Kova burcunda başlayacak

Plüton Retro’su 2023

02 Mayıs 2024 – 12 Ekim 2024 tarih aralığında gerçekleşecek.

02 derece Kova burcundan başlayacak - 29 derece Oğlak burcunda bitecek.

Plüton Kova Transiti 2023

19 Kasım 2024 tarihi itibari ile Plüton tamamen Kova burcuna geçiş yapacak.2043 yılına kadar Kova burcunda, retro süreleri ile birlikte transit etmeye devam edecek.

Plüton’nun bir sonraki Kova burcu transiti 2269 yılında olacak.

Uranüs Retro’su 2023

24 Ağustos 2022 - 23 Ocak 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

18 derece Boğa burcundan başlayacak - 14 derece Boğa burcunda bitecek.

29 Ağustos 2023 – 27 Ocak 2024 tarih aralığında gerçekleşecek.

23 derece Boğa burcundan başlayacak - 19 derece Boğa burcunda bitecek.

Neptün Retro’su

01 Temmuz 2023 – 06 Aralık 2023 tarih aralığında gerçekleşecek.

27 derece Balık burcundan başlayacak - 24 derece Balık burcunda bitecek.

Ay Düğümleri Koç-Terazi Transiti

Kuzey Ay Düğümü Koç burcuna, Güney Ay Düğümü ise Terazi burcuna, 17 Temmuz 2023 itibari ile giriş yapacak ve 12 Ocak 2025’e kadar Koç-Terazi hattında transit etmeye devam edecekler.

Yeni yılın hayatınıza güzellikler getirmesin dilerim.

Kalbinizden, gönlünüzden geçen her güzel şey suret bulsun.

Çok sevgiler,

Buşra Efe

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